RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15556155571555815559>
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 23:24

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

Ну да - послужил до "увольнения"


Він послужив достатньо і точно більше тебе

так с этим я и не спорю — перечитай предыдущее сообщение - что "народ" волнует ;)

Щоб народу менше «волновацца» за екс, треба трохи побути в їх шкірі. Як рукою зніме. :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 16883
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 23:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я не писал, что у нас сегодня 22 млн.
Я принял допущение будивельника, что у нас сегодня 32 млн. И спросил, что будет, если население по каким-то причинам (уедет в Европу, улетит на Марс) уменьшится ещё на 10 млн до 22 млн, ВВП останется таким же?
От засранець....
Твоя цитата наступна
что будет, если население уменьшится ещё на 10 млн до 22 млн,И ВВП останется таким же?
Якби різниця в одну букву - а суть різко змінилась.
Тому
Якщо чітко відповідати на питання-то відповідь вірна на 100%
Якщо 22 млн виготовлять ВВП на душу населення стільки ж скільки до того виробляло 32 млн - ТО ЦЕ ПОКРАЩИТЬ ЖИТТЯ цих 22 млн.
З цим будеш сперичатись?

Тепер відповідь до твого модернізованого питання(без І )
Населення ВЖЕ зменшилось по 10 - ДВА рази (перший з 1991 по 2014 , другий з 2014 по 2025).. і що ?
Ти бачиш якісь різкі погіршення крім агресивних дій педераційників і повязаних з цим негараздів?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27241
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2997 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 23:31

  Hotab написав:Ти не відчуваєш свою гниль?


русня ніколи не здатна побачити свою гниль зі сторони.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6323
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2703 раз.
Подякували: 1426 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 00:57

  Shaman написав:........
я розумію, що давно на пенсії, бо інакше побачив би, що дрібних та й не дуже дрібних заводів існує чимало.
Примеры?
Что они выпускают? Жгуты для Фолькса?

там казали про трактори - так виробляла їх Україна донедавна - але чомусь селяни воліли купувати джондіри та ньюхоланди...
Всегда есть 2 выхода.
Закрыть завод или постараться вывести ХТЗ на уровень Джон Дира.
Думаю, 2-й вариант обошёлся бы дешевле, чем покупать тракторы за валюту. И теперь уже,
похоже, навсегда.
Так же и со всем остальным.
А в результате у нас постоянно отрицательный внешторгбаланс.
И сколько так может тянуться? Мы же не США с их долларом.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37006
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 02:07

  trololo написав:
  Hotab написав:Ти не відчуваєш свою гниль?


русня ніколи не здатна побачити свою гниль зі сторони.

Де русня?
Де шмідари с куркопашпартами???
У Раді, Кабміні чи у ТЦК нові е-Гелікі 26модельного року вибира?
ПиСи.Пану юристу тов.Сопін(колега,колишній) цією ніччю не сниться?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5459
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 06:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росіяни атакували Київ балістикою: є постраждалі, пошкоджено дитячий садок
Глава КМВА писав про пошкодження у житловій зоні в Дніпровському районі та постраждалих: "Попередньо, внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку".

Згодом він повідомив, що у цьому ж районі через атаку постраждав дитячий садочок.

На момент публікації відомо про вісьмох постраждалих киян, з них трьох ушпиталили до медзакладів, зазначав Кличко.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12367
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 09:00

  ЛАД написав:Что они выпускают? Жгуты для Фолькса?
постараться вывести ХТЗ на уровень Джон Дира.

Це з точки зору срср, вкрасти Джон Дір і зробити копію.
Сучасний світ він трішечки інший.
Приклад, велика компанія Fendt, чули за такі трактори та комбайни? Можливо ні, бо вони в нас не популярні.
Це німецька компанія, декілька заводів випускають трактори в Німеччині, всі комбайни виробляються в Італії, деякі трактори в США, бо логістика і трампомита.
Взять і з нуля зробить шось схоже, це або вкрасти, або КБ, вартість такого трактора буде висока. Хто його купить?
Water
 
Повідомлень: 3462
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 09:18

  budivelnik написав:......
Населення ВЖЕ зменшилось по 10 - ДВА рази (перший з 1991 по 2014 , другий з 2014 по 2025).. і що ?
Ти бачиш якісь різкі погіршення крім агресивних дій педераційників і повязаних з цим негараздів?

А можно за "погіршення" считать "недотяг" до уровня хотя бы той же Польши (38 лямов)? 🤔
Или падение "найкрасывишой" в 4 раза (если май 14го, например, глянуть) - это точно не "різкі погіршення"?
_hunter
 
Повідомлень: 10829
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 10:35

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

Він послужив достатньо і точно більше тебе

так с этим я и не спорю — перечитай предыдущее сообщение - что "народ" волнует ;)

Щоб народу менше «волновацца» за екс, треба трохи побути в їх шкірі. Як рукою зніме. :lol:

Hotab, знімаю капелюха. вам вдається дотиснути навіть такого балабола, як ху_нтер, який сперечається лише заради суперечки 8)

він відкрив для себе, що можна оскаржувати будь-яке повідомлення, питання коли він задовбає модераторів :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10167
З нами з: 29.09.19
Подякував: 787 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 10:58

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
я розумію, що давно на пенсії, бо інакше побачив би, що дрібних та й не дуже дрібних заводів існує чимало.
Примеры?
Что они выпускают? Жгуты для Фолькса?

ну по-перше, ти заводами вважаєш лише ті, які можуть виробляти щось металеве? тоді харчова промисловість - напевне зараз найрозвиненіша - пролітає.

що робимо з металу? нескладні металоконструкції, а може й складні - всі ці елеватори, силоси, інші металоконструкції - все робиться в Україні, та й з українського металу. підприємства невеличкі - до 100 людей, але їх чимало - просто про них невідомо широкому загалу. меблева промисловість - починаючи з Нового стилю у Харкові, й закінчуючи навіть дрібними, які поставляють меблі в Європу.

до речі про Харків - ви чули про фабрику варіант та інші заводи цієї групи? що Старгород ц е не лише ресторан, а й UBC яке має чимале виробництво.

є велика проблема - влада дійсно не зацікавлена, й тут в першу чергу міська влада - у виробництві. вони звикли доїти всіх, тому людина яка хоче виробляти - вартість податку на землю у Харкові - доволі велика, хоча місцева влада може це регулювати. електрична потужність - дай хабаря, підвести воду - дай хабаря. ЛАД, все як вас вчили - хапуга капіталіст має за все платити - а потім таке щире здивування, а чого мало виробництва.

на вартість землі скаржився навіть Турбоатом, хоча й має деякі пільги...
там казали про трактори - так виробляла їх Україна донедавна - але чомусь селяни воліли купувати джондіри та ньюхоланди...
Всегда есть 2 выхода.
Закрыть завод или постараться вывести ХТЗ на уровень Джон Дира.
Думаю, 2-й вариант обошёлся бы дешевле, чем покупать тракторы за валюту. И теперь уже,
похоже, навсегда.
Так же и со всем остальным.
А в результате у нас постоянно отрицательный внешторгбаланс.
И сколько так может тянуться? Мы же не США с их долларом.

от бачите, у вас лише два рішення - а насправді їх набагато більше. розвиток ХТЗ - це перетворення на невеличке підприємство, яке буде випускати хоч й небагато, але більш якісний трактор - на ХТЗ є свій покупець, хоча сучасні агротехнології залишили цей клас тракторів за бортом. не всі можуть їздити на мерсах.

Джон Діром ХТЗ ніколи не стане, бо там потрібне відповідне дороге обладнання - й тоді дешевше збудувати новий завод у чистому полі. й я вже не кажу про стару радянську звичку - як привчити робочого, що якщо деталь бракована - то не треба її ставити
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10167
З нами з: 29.09.19
Подякував: 787 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 15556155571555815559>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 141310
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 331695
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1017229
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15137)
25.10.2025 11:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.