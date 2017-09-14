RSS
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 20:23

  Hotab написав:_hunter
Пока же есть только самому себе поставленный диагноз.


Так і Флайман собі так з першого дня поставив «сітківка» , хоча не був на ВЛК. Барабашов собі «суглоби» поставив. У тебе нема питань до цих людей?

Ни один иэ этих людей не бил себя пяткой в лоб "только пустите меня в ЗСУ - я вам всем покажу!".
Так что да - к ним вопросов нет.
2
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 20:24

  барабашов написав:Пилотесса - Холява тебя в последнее время не нюхал?

Я так розумію ККЦ тобі натякнув, що ти можеш не тільки понюхать, а і облизнути йому , так піджавши вуха сюди приповз ? :lol:
Зображення
Так что да - к ним вопросов нет.


В твоєму нікчемному статусі ти можеш тільки очима віслюка з мультяхи «Шрек» просити у Шольца 500 євро. А не питати у захисників щось

Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 25 жов, 2025 21:18, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 20:28

  ЛАД написав:
  _hunter написав:...........
Не означает. Но, что бы это достоверно известно стало - что больше не годен - нужно на влк сходить ;)
Пока же есть только самому себе поставленный диагноз.

Вот я не понимаю, зачем вы гоните явную пургу.
Пусть даже допустим, что он ещё достаточно здоров и мог бы служить.
Но в любом случае, он уже отслужил и не обязан служить дальше.
Какие к нему претензии?
Что он не идёт добровольцем?
Так есть миллионы других (и вы в том числе), которые обязаны служить и ещё не служили. В первую очередь претензии должны быть к ним.
А вы зачем-то продолжаете весьма дурацкий спор.

я ж писал только вчера - претензия только одна: человек прямо говорил "из армии меня по возрасту попросили - а так бы я ого-го!". — никто за язык не тянул, вроде.
Казалось бы: закон исправили - можно идти исполнять мечту. Ан-нет - пропало желание "почему-то".
Так-то ни один "ухылянт" в тцк сам идти не обязан - если мы про закон говорим...
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 20:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Ни один иэ этих людей не бил себя пяткой



Девіз німецького бігунця:
«чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать» :lol:
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 21:02

  BIGor написав:
  ЛАД написав:В какой европейской стране айтишник сумеет купить себе квартиру за 2-3 года?

А Ви реально вірите в те що пишете іноді? Описуєте Україну для ІТ-шників як якийсь парадайс, типу богачі, ну і де мої мініум 3-4 квартири в Україні? Хочеться просто сказати нецензурну лексику, що цей чоловік дійшов до певного моменту, але моя ввічливість не дозволяє ображати людей похилого віку.

а даже если 3-4, но в Киеве-Харькове в которых сейчас нельзя жить ?
Потому и дещево что жизнь как на вулкане
В Болгарии ,например, цены примерно те же, но нет геополитических разломов и бурлений
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 21:04

  Hotab написав:
Ни один иэ этих людей не бил себя пяткой

«чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать»

Так он и молчит по этому поводу :lol: — осознал, наверное...
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 21:06

  _hunter написав:
  Hotab написав:
Ни один иэ этих людей не бил себя пяткой

«чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать»

Так он и молчит по этому поводу :lol: — осознал, наверное...

Але робить справу.

Зате бігунець: користі державі нуль, зате флуду тони.
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 21:10

  BIGor написав:
  ЛАД написав:В какой европейской стране айтишник сумеет купить себе квартиру за 2-3 года?

А Ви реально вірите в те що пишете іноді? Описуєте Україну для ІТ-шників як якийсь парадайс, типу богачі, ну і де мої мініум 3-4 квартири в Україні? Хочеться просто сказати нецензурну лексику, що цей чоловік дійшов до певного моменту, але моя ввічливість не дозволяє ображати людей похилого віку.

коли кажуть про умовних ІТшників, які можуть за кілька років купити квартиру - то це сеньйор, яких насправді не так й багато. а ІТшник-рядовий тестувальник не певен, що взагалі колись зможе купити квартиру - й в Україні теж.
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 21:10

  Hotab написав:ЛАД
при чём тт заграница к ситуации у нас в стране?

Так розмова була, що вартість виробництва (і цінник в магазині) того укр яблука з помідором така, що в Польщі дешевше. До того я і сказав «ви ж буваєте …»
Скорочуючи населення міста на 2/3 ви робите задачу з такою кількістю змінних, що я не берусь її вирішувати. Можливо умовний 300 тис Чернігів стане тоді Ніжином , з тими самими проблема вимираючого містечка.
Тут он призвали всього мільйон (чи скільки?) , а виникли проблеми з пошуком плиточників, меблярів . Що буде коли «прибрати 2/3?
В місті всі щось роблять. Зникнення великих груп приводить до дефіциту тієї чи іншої послуги.
Цікавий досвід Чорногорії, читаю їх групи. Хто приїхав з України, відразу виють від дефіциту звичних зручних послуг. І неможливості просто і дешево вирішувати побутові питання, як це було в Україні.
А для кого розвивати ті послуги?? 600 тис населення, містечка по 30 тис чоловік. Де там попит? Для кого вкладатись?

Хто приїхав з України в Черногорию, наверное, не самые бедные люди, которые привыкли к нашим услугам. А сами черногорцы как-то живут и не страдают. Кстати, моя в Германии тоже говорит, что всякие стрижки и т.п. там намного проще, чем у нас. Подробностями не интересовался.
А "дефіцит тієї чи іншої послуги" при "зникненні великих груп", естественно, возникает, но при её востребованности достаточно быстро ликвидируется.

"вартість виробництва (і цінник в магазині) того укр яблука з помідором така, що в Польщі дешевше" - вот интересно, с какой такой радости так происходит? Зарплаты у нас точно ниже. Что дороже? Вам не кажется это странным?

А "вимираючі містечка" появляются как раз из-за исчезновения промышленности. Не будет промышленности исчезнет и наука (уже сильно скукожилась) и будут вымирать города. А люди будут продолжать уезжать куда-нибудь за границу. Тем более, если нам удастся вступить в ЕС.
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 21:16

ЛАД
вот интересно, с какой такой радости так происходит? Зарплаты у нас точно ниже. Что дороже? Вам не кажется это странным?


Помідору (принаймні не у відкритому ґрунті) треба енергоносії і багато чого імпортного . Імпорт мабуть буде дешевше в Польщі, енергоносії для бізнесу мабуть теж.
