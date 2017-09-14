RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1558015581155821558315584 ... 15586>
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну


А тут многие срывались одним днем - буквально под звуки взрывов...

Але це не про «гібридного сознанія» , яке кілька раз пробувало прорвати кордон, і нарешті знайшло необхідну суму і посадову особу , яка візьме.

Незрозуміло тільки навіщо з «гібридним сознанаієм» проривати західний кордон, коли майже рідне «сознаніє» само йшло назустріч зі сходу.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 жов, 2025 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16924
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:11

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:[
........
ІТ-шка України - це зазвичай дешевий аутсорс - тому захмарних ЗП немає у більшості. І дійсно великий шматок віддають мідлам розробникам і мануальщикам - так як це зазвичай йде для економії Індії чи Україні на аутсорс.

Уточните, пожалуйста, какие зарплаты для украинского айтишника вы считаете захмарними, а какие нормальными, обычными.

https://jobs.dou.ua/salaries/?period=20 ... sition=all
3400 уе медіана - звичайна зарплата хорошого спеціаліста.

При медиане 3400 уе о какой пропаганде не знаю чего вы писали?
Я там вчера посчитал, что можно было купить за 3 года квартиру в любом городе, кроме Киева при зарплате 2000 уе. При 3600 это уже вполне можно даже в Киеве. А в других городах можно купить уже весьма приличную квартиру.
Если вы не сумели, то... не буду комментировать.
И если вы рискнёте сказать, что это невысокая зарплата для Украины, то могу только сказать, что вы зажрались.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37045
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:22

  fox767676 написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Можна розганяти страшилки - можна подивитись статистику
Видобуток рідкоземів
місце__країна______обєм
1_____Китай______210 000 тонн
2_____США_________43 000 тонн
3_____Австралія___18 000
4_____Мянма_______12 000
5_____Таїланд______7 100
6_____Вєтнам_______4 300
7_____Індія________2 900
8_____Росія________2 600
9_____Мадагаскар_____960
10____Бразилія_______800

І якщо згадати що використання рідкоземів йде
62% це каталізатори авто, хімічна промисловість(очистка нафти)
13% це металургія , в тому числі і батарейки автомобілі
9% кераміка, оптика
7% зелена енергетика, спутники
3% ледлампи , монітори
6% - те що залишилось(атомна і так далі)

То НІЯКОГО критичного стану для США/Європи - не має, по тій простій причині що США+Австралія на душу населення добувають БІЛЬШЕ рідкоземів ніж це робить китай.
А _перерабатывают_ из добытого -- сколько? :wink:
я уже забыл немного основы и терминологию
но кажется мне что процессоры для датаценторв это немного другая категория товаров чем колбаса с хлебом, чтобы ее на душу населения считать
1 Все що добувають - все переробляють , бо пенреробка дає більше доданої вартості ніж видобуток, тому підозрювати високотехнологічний Захід що він видобуває для низькотехнологічних країн - як мінімум - не серьозно
2 Про розподіл видобутого
Як видно з розподілу рідкоземів - 62+13+9=84% - відношення до процесорів не мають
Тому дико великі циффри обємів китаю повязані з літієм який використовують в виробництві електроакамуляторів...
Світ на місці не стоїть... тай й літію в акамуляторі менше ніж в породах з яких його добувають (5-10% від маси виробу)
3 Про душу населення.
Якщо для нормального життя треба одну пралку на 10 років... то тоді кількість процесорів в цій пралці можна показати на душу населення.
Так само як і інші товари які використовуються для покращення життя.
Просто зерна треба 1 тонну на душу в рік
А кобальту 1 грам на душу в рік...
От і вся різниця.

ПС
ті самі Китайці за часів мао -проаналізувавши світовий ринок знайшли параметр
виплавка сталі на душу населення
і вирішили що це підніме їх рівень життя..
експеримент банально не вдався, але як бачите метал ( що рідкозем що розповсюджений) можна рахувати як використання на душу населення.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 26 жов, 2025 14:33, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27246
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2998 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:22

  Water написав:Гражданє-повертальщики, куди ви повернете сім`ю з Вовчанська та студента з Маріуполя? Є якісь реальні пропозиції?

Я пропонував професійним хвилювальщикам і плакальницям за ВПО узяти до себе по одній сім'ї з окупованих територій, тим паче якщо вони і не воюють. Зважаючи, що війна - справа всього українського народу, то це і продемонструвало б єдність народу. Відповідей отримав нуль.
АндрейМ
 
Повідомлень: 623
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:26

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:........
Скажімо так, це консенсус з відкритих джерел, оцінки коливаються від трохи менше 300к і до трохи більше

Спасибо.
Не очень понимаю, откуда такой рост.
Ріст порівняно з яким роком? Ця цифра +/- ще з 22 року (зростання останні роки є, але незначне), до того приростало швидше, і потроїлося за останні років 10
Я это как-то прозевал.
Ориентировался на ту цифру, которую приводил BIGor (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5902222#p5902222), - 180 тыс.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37045
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я это как-то прозевал.
Ви багато що прозівали...
Айтішники -це яскравий приклад зростання рівня послуг у ВВП будь-якої країни яка пробує закріпитись вище середини з загального списку країн.

ПС
у ВВП - податки( а це ПОСЛУГА ) становлять 35-42%....
Ви й далі будете дивуватись що в сучасної країни рівень доданої вартості від послуг більше 70% ?
ППС
якщо в країні 300 000 айтішників з 12 млн працюючих - 2,5% , отримують рази в 3-4 більше ніж середньостатистичний-то тільки вони створюють 7-10% ВВП держави.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 26 жов, 2025 14:41, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27246
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2998 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:41

  Water написав:Гражданє-повертальщики, куди ви повернете сім`ю з Вовчанська та студента з Маріуполя? Є якісь реальні пропозиції?

От і я кажу - про повернення можно говорити тільки по відношенню до тих, кому є куди повертатись. Для тих, кому немає куди -- це не повернення, це переїзд. Відповідно, в опитуваннях треба чітко розділити ці категорії, і тоді, можливо, стане видно, що бажаючих саме _повернутись_ більше, ніж зараз публікують, а от бажаючих _переїхати_ близько нуля, що й зрозуміло, бо кому спаде на думку переїжджати до України в нинішньому стані?
M-Audio
 
Повідомлень: 3457
З нами з: 23.03.11
Подякував: 639 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:
  Faceless написав:
_hunter написав:[quote="5902402:Faceless"]Ой та ладно. Спочатку ж зірвався. І вже є досвід переїздів. Навпаки, ймовірність, що знов переїде, вище, правда, як додому так і знову в іншу країну

Начало СВО - это довольно-таки "глазаоткрывательное" событие. А если быт - за 4 года-то - налажен, мелкие местные нэгаразды - стали привычны - с чего срываться-то с насиченого места? Нет, я не спорю - есть незначительная группка бездетных Ж, что все это время по разным странам катаются - но речь-то не про них. Да и их, в принципе, с баланса можно смело списывать.
Я так підозрюю Хантер в Німеччину з якогось Ростова переїхав
Яке есвеоу?

Ну "кризис в ближнем заевропье". По терминологии ООН "агрессия против ...".
Но что первый что второй варианты слишком длинные для удобного набора.
Или местная пресса какое-то свое короткое название для происходящего придумала? [/quote]Війна для вас занадто складне слово чи що?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36848
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8262 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:47

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:.......
Ой та ладно. Спочатку ж зірвався. І вже є досвід переїздів. Навпаки, ймовірність, що знов переїде, вище, правда, як додому так і знову в іншу країну

Нам-то что с этого?
Це я додав для більшої обʼєктивності. Тобто брєд оце про "за штири роки корені пустив і нікуди не поїде і не повернеться". Хто зірвався з місця раз (неважливо, з яких причин), переїде вдруге вже легше
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36848
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8262 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:47

  M-Audio написав:
  Water написав:Гражданє-повертальщики, куди ви повернете сім`ю з Вовчанська та студента з Маріуполя? Є якісь реальні пропозиції?

От і я кажу - про повернення можно говорити тільки по відношенню до тих, кому є куди повертатись. Для тих, кому немає куди -- це не повернення, це переїзд. Відповідно, в опитуваннях треба чітко розділити ці категорії, і тоді, можливо, стане видно, що бажаючих саме _повернутись_ більше, ніж зараз публікують, а от бажаючих _переїхати_ близько нуля, що й зрозуміло, бо кому спаде на думку переїжджати до України в нинішньому стані?
Даже для тех, кому есть куда (не Мариуполь или Волчанск), это тоже не совсем повернення. Украина после войны будет... не совсем такая, как до войны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37045
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1558015581155821558315584 ... 15586>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 142192
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 332730
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1018454
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5102)
25.10.2025 23:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.