#<1 ... 803804805806 Додано: Нед 26 жов, 2025 14:58 Успіх написав: prodigy написав: тобто, різниця в грошах 1-1,5к в місяць, а навантаження в 3-4 рази менше(і стресу менше ), бо один захід в Доуалу забирав здоров'я як за місяць життя тобто, різниця в грошах 1-1,5к в місяць,бо один захід в Доуалу

Так Успіх вже давно вивів формулу - "Краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!"©



Простими словами - "Краще охоронцем атб за 20К, ніж шахтарем у шахті за 100К!"







Єдине що в цю картину світу не вписується - так це незрозуміло високі зарплати/премії у чиновників?

Великі у них стреси?

не потрібні тобі ці "нечесні гроші"

один знайомий все життя працював у митниці (доріс до начальника, був начальником митниці в 3(4) різних локаціях), ще у нього хобі міняти дружин, з передостанньою судився і програв суди ( у нього від тої жінки дві дочки, якім він не дав свого прізвища, дав по-батькові, втратив 2-3 квартири, 2-3 машини, ще суд зобов'язав сплачувати достатньо великі аліменти

а був він кремезним хлопцем, 160кг жав з грудей, ростом як Арнольд, улюбленець жінок, гарно співав під караоке (майже 1-в-1 з гришой лепсом)

не потрібні тобі ці "нечесні гроші"

один знайомий все життя працював у митниці (доріс до начальника, був начальником митниці в 3(4) різних локаціях), ще у нього хобі міняти дружин, з передостанньою судився і програв суди ( у нього від тої жінки дві дочки, якім він не дав свого прізвища, дав по-батькові, втратив 2-3 квартири, 2-3 машини, ще суд зобов'язав сплачувати достатньо великі аліменти

а був він кремезним хлопцем, 160кг жав з грудей, ростом як Арнольд, улюбленець жінок, гарно співав під караоке (майже 1-в-1 з гришой лепсом)

сьогодні тиск стабільно 170/120, але тяга до грошей і жінок не зникла, виглядає років на 10 старше за свій вік, хвора людина, все життя на страху, що піймають і посадять

а він точно в Україні? Бо в нас якщо й піймають то після певної межі, які начальник митниці вже давно перетнув, це грозить максимум потребою "поділитися" із судом і прокурором. Навіть після майданів в Закарпатті у митників Януковича не забирали більше половини майна (звісно річ не йде про рядовий склад, а про тих, хто "заробив" хоча б на один скромний будиночок площею 500 м^2) а він точно в Україні? Бо в нас якщо й піймають то після певної межі, які начальник митниці вже давно перетнув, це грозить максимум потребою "поділитися" із судом і прокурором. Навіть після майданів в Закарпатті у митників Януковича не забирали більше половини майна (звісно річ не йде про рядовий склад, а про тих, хто "заробив" хоча б на один скромний будиночок площею 500 м^2) Дюрі-бачі

Повідомлень: 5625 З нами з: 29.07.22 Подякував: 893 раз. Подякували: 639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 жов, 2025 17:36 Дюрі-бачі написав: prodigy написав: все життя на страху, що піймають і посадять все життя на страху, що піймають і посадять

а він точно в Україні? Бо в нас якщо й піймають то після певної межі, які начальник митниці вже давно перетнув, це грозить максимум потребою "поділитися" із судом і прокурором. Навіть після майданів в Закарпатті у митників Януковича не забирали більше половини майна (звісно річ не йде про рядовий склад, а про тих, хто "заробив" хоча б на один скромний будиночок площею 500 м^2) а він точно в Україні? Бо в нас якщо й піймають то після певної межі, які начальник митниці вже давно перетнув, це грозить максимум потребою "поділитися" ізНавіть після майданів в Закарпатті у митників Януковича не забирали більше половини майна (звісно річ не йде про рядовий склад, а про тих, хто "заробив" хоча б на один скромний будиночок площею 500 м^2)





ну його не зловили, бо мав кришу



мабуть ви в курсі для того і є ротація по колу : прокурорів, нач.сбу, нач. поліції, нач. митниці



тільки налагодив зв'язок в сауні з прокурором(чи СБУ), а того через півроку перекинули у столицю, чи ще кудись і так все життя пошук криши ну його не зловили, бо мав кришумабуть ви в курсі для того і є ротація по колу : прокурорів, нач.сбу, нач. поліції, нач. митницітільки налагодив зв'язок в сауні з прокурором(чи СБУ), а того через півроку перекинули у столицю, чи ще кудись і так все життя пошук криши prodigy Повідомлень: 12756 З нами з: 03.12.13 Подякував: 3360 раз. Подякували: 3353 раз. Профіль 1 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 жов, 2025 17:54 Banderlog написав: rjkz написав: Насчет сельских школ.

Не зависит уровень школы от того в большом городе она или нет.

Зависит от того, что за люди живут в городке, где эта школа.

Насчет сельских школ.Не зависит уровень школы от того в большом городе она или нет.Зависит от того, что за люди живут в городке, где эта школа.

Здавалось б американці індивідуалісти, а на скільки вони відчувають важливість середовища... ціннісь підстриженого газону і білих парканців для нас неочевидна.

Спробуй пояснити в нас комусь що графіті на стіні, мусор, і "вітаільїаські банди" підлітків підкошують ціну на нерухомість в районі. Здавалось б американці індивідуалісти, а на скільки вони відчувають важливість середовища... ціннісь підстриженого газону і білих парканців для нас неочевидна.Спробуй пояснити в нас комусь що графіті на стіні, мусор, і "вітаільїаські банди" підлітків підкошують ціну на нерухомість в районі.



И да и нет.

Они разные.

Да, есть свои привычки и "так должно быть".

Стрижка газонов - одна из них.

Но это не только о культуре.

Во многих комьюнити просто штрафы выписывают за нестриженный газон.

Но вообше, да, они ценят и гордяться своими домами (это типа "америкэн дрим"), поэтому стрижка газона - это то, чтобы показать себе о том, насколько они ухаживают за своим домом. На большее - руки растут не из того места. Нанимают хендименов, чтобы они за 300-500 баксов им сделали работу, которую в Украине любой мужик сделает. И да и нет.Они разные.Да, есть свои привычки и "так должно быть".Стрижка газонов - одна из них.Но это не только о культуре.Во многих комьюнити просто штрафы выписывают за нестриженный газон.Но вообше, да, они ценят и гордяться своими домами (это типа "америкэн дрим"), поэтому стрижка газона - это то, чтобы показать себе о том, насколько они ухаживают за своим домом. На большее - руки растут не из того места. Нанимают хендименов, чтобы они за 300-500 баксов им сделали работу, которую в Украине любой мужик сделает. rjkz

