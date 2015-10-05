|
Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 26 жов, 2025 14:58
Успіх написав: prodigy написав:
тобто, різниця в грошах 1-1,5к в місяць, а навантаження в 3-4 рази менше(і стресу менше),
бо один захід в Доуалу забирав здоров'я як за місяць життя
Так Успіх вже давно вивів формулу - "Краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!"©
Простими словами - "Краще охоронцем атб за 20К, ніж шахтарем у шахті за 100К!"
Єдине що в цю картину світу не вписується - так це незрозуміло високі зарплати/премії у чиновників?
Великі у них стреси?
Так поступіться місцем пересічним - нехай вони постресують трохи за 100-200К в м'яких кріслах!
не потрібні тобі ці "нечесні гроші"
один знайомий все життя працював у митниці (доріс до начальника, був начальником митниці в 3(4) різних локаціях), ще у нього хобі міняти дружин, з передостанньою судився і програв суди ( у нього від тої жінки дві дочки, якім він не дав свого прізвища, дав по-батькові, втратив 2-3 квартири, 2-3 машини, ще суд зобов'язав сплачувати достатньо великі аліменти
а був він кремезним хлопцем, 160кг жав з грудей, ростом як Арнольд, улюбленець жінок, гарно співав під караоке (майже 1-в-1 з гришой лепсом)
сьогодні тиск стабільно 170/120, але тяга до грошей і жінок не зникла, виглядає років на 10 старше за свій вік, хвора людина, все життя на страху, що піймають і посадять
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:19
prodigy написав:
все життя на страху, що піймають і посадять
а він точно в Україні? Бо в нас якщо й піймають то після певної межі, які начальник митниці вже давно перетнув, це грозить максимум потребою "поділитися" із судом і прокурором. Навіть після майданів в Закарпатті у митників Януковича не забирали більше половини майна (звісно річ не йде про рядовий склад, а про тих, хто "заробив" хоча б на один скромний будиночок площею 500 м^2)
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:36
Дюрі-бачі написав: prodigy написав:
все життя на страху, що піймають і посадять
а він точно в Україні? Бо в нас якщо й піймають то після певної межі, які начальник митниці вже давно перетнув, це грозить максимум потребою "поділитися" із судом і прокурором.
Навіть після майданів в Закарпатті у митників Януковича не забирали більше половини майна (звісно річ не йде про рядовий склад, а про тих, хто "заробив" хоча б на один скромний будиночок площею 500 м^2)
ну його не зловили, бо мав кришу
мабуть ви в курсі для того і є ротація по колу : прокурорів, нач.сбу, нач. поліції, нач. митниці
тільки налагодив зв'язок в сауні з прокурором(чи СБУ), а того через півроку перекинули у столицю, чи ще кудись і так все життя пошук криши
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:54
Banderlog написав: rjkz написав:
Насчет сельских школ.
Не зависит уровень школы от того в большом городе она или нет.
Зависит от того, что за люди живут в городке, где эта школа.
Здавалось б американці індивідуалісти, а на скільки вони відчувають важливість середовища... ціннісь підстриженого газону і білих парканців для нас неочевидна.
Спробуй пояснити в нас комусь що графіті на стіні, мусор, і "вітаільїаські банди" підлітків підкошують ціну на нерухомість в районі.
И да и нет.
Они разные.
Да, есть свои привычки и "так должно быть".
Стрижка газонов - одна из них.
Но это не только о культуре.
Во многих комьюнити просто штрафы выписывают за нестриженный газон.
Но вообше, да, они ценят и гордяться своими домами (это типа "америкэн дрим"), поэтому стрижка газона - это то, чтобы показать себе о том, насколько они ухаживают за своим домом. На большее - руки растут не из того места. Нанимают хендименов, чтобы они за 300-500 баксов им сделали работу, которую в Украине любой мужик сделает.
