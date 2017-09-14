RSS
  #<1 ... 15592155931559415595
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 00:24

  fler написав:............
  Banderlog написав: То скільки ще треба воювати? Зеля сказав шо 10р не буде, а на 2,5 українці згодні.

Головний равін Дніпра сказав, що війна закінчиться 15 січня 2026 р., що так йому передали з США, типу вже є домовленість з рф.

Ему доложил лично Трамп?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37056
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 00:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тенденция хорошая

Біла Церква. Поліція та ТЦК намагались забрати чоловіка, але коли почав збиратись натовп людей – втікали
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5615
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 00:41

  ЛАД написав:
  fler написав:............
  Banderlog написав: То скільки ще треба воювати? Зеля сказав шо 10р не буде, а на 2,5 українці згодні.

Головний равін Дніпра сказав, що війна закінчиться 15 січня 2026 р., що так йому передали з США, типу вже є домовленість з рф.

Ему доложил лично Трамп?

Очередные гадания на собачьей мозоли
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5615
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 00:52

  ЛАД написав:
  fler написав:............
  Banderlog написав: То скільки ще треба воювати? Зеля сказав шо 10р не буде, а на 2,5 українці згодні.

Головний равін Дніпра сказав, що війна закінчиться 15 січня 2026 р., що так йому передали з США, типу вже є домовленість з рф.

Ему доложил лично Трамп?


Кстати, тема интересная,пан Лад.
Киевляне нас,днепрян, гнобят и называют "днепрожидовцами", несмотря на то, что нам не повезло ними быть, мы всего лишь живем по соседству с уважаемыми людьми, но профита с этого таки не имеем.
И абсолютно не разбираясь в этой субкультуре, я слыхал что нынешний равин Днепра очень уважаемый человек и ученик самого Менахема-Мендла Шнеерсона, а это типа очень круто.
И когда такой уважаемый человек делает такие заявления, каждый внимательный слушатель начинает следить за руками.
Я лично вижу в этом очень плохие прогнозы. Как вариант- это вброс для срочного сливания активов. Вброс был сделан на закрытой бизнес- встрече, очевидно заманивают лохов-гоев для удачных инвестиций.
Вот прямое доказательство ганебной заманухи:
""Как только война закончится — весь мир, в хорошем смысле этого слова, инвесторы, туристы, все приедут сюда. И здесь будет большая жизнь. Это начнется прямо в 2026 году…"
Нью-Васюки прямо.
Сушим сухари. Скорее всего будет по левому берегу,а вот Днепра или Збруча-пока не понятно.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 931
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 00:55

  Banderlog написав:
  flyman написав:


Який саме конфлікт ідуеїв (в Римі, чи де)?
Ісус Назарянин, чи як?

В песікота мисль шо то ті самі євреї, що 2тисячі років тому і віра юдейська та сама)
Вы меня удивляете.
В песікота нет ни мыслей, ни знаний.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37056
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 01:06

  Shaman написав:
  Hotab написав:ЛАД

То, что "своїми грошима ще крутнув ВВП в Україні", это уже относительно мелочи


Та ну як мєлочі
Медицина - приватна українська. Собі (дружині) і дітям
Послуги - приватні українські. Барбери, косметологи, дитячі розваги, таксі, ремонти в квартирі, ремонт, заправка і обслуговування авто.
Спортзали
Дозвілля: басейни, поні/коні, мультиплекси, дитячі атракціони.

На мою думку саме ті, у кого доходи 1-2 куя і вище якраз дозволяють собі все що тут названо. Хто менше грошей має - тільки поїсти. Тобто сферу послуг розвивають (своїми грошима) якраз середній клас і вище

на жаль, на 1-2 куо зараз все що вище пролітає - це так, на їжу й трохи на життя. хіба що 2 куо на одного
Какой % семей в Украине имеет хотя бы 1 куе на одного?
Тем не менее спортзалы, детские аттракционы и т.д. не пустуют и цены не падают.
Ещё один зажравшийся.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37056
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
