|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 28 жов, 2025 18:14
Letusrock написав:
Є така медійна персона - кадровий військовий, полковник Олександр Грамарчук на псевдо “Гром”, який до недавна максимально потужно закликав "отнять и поделить", карати та щемити ухилянтів, цензурити ЗМІ, саджати за "дискредитацію та фейки про ТЦК"
І от що з ним сталось.
Виявляється його кума-побратима в Одесі якась тітушня намагалась упакувати, а як зрозуміли що він всл то просто пошкодили військовий квиток, обматюкали і залили балончиком.
Олександ внєзапно прозрів і зараз вимагає вирахувати поіменно і відправити всю цю тітушню на фронт, і навіть виклав список з десятка-двох так званих добровольчих обєднань (так культурно маскуються тітушки), які виявляється за погодженням місцевої влади мають право на бронювання
. І це тільки в Одесі.
Злі язики кажуть, що отой "активіст", який писав про викрадання людей в Тернополі, саме до добровольчих об"єднань з правом бронювання і відноситься
PS. Letusrock, не надавати посилання - це твоя принципова позиція вкидів ? )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12420
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 28 жов, 2025 18:21
pesikot написав: Letusrock написав: pesikot написав:
На відміну, від тебе так
Те, що ти з себе не можешь видавити ніяк.
Як і назвати свого патріарха.
- Діду а ти що робив коли була війна і виносили чергінівську енергоінфраструктуру?
- А я путіна засуджував з дивану і доколуповувався до буковинця (який з 2022 в ЗСУ) по релігійним питанням, порушуючи закон про свободу віросповідання
- Діду, а що ти робив на Закарпатті під час війни ?
я теж таке питав свого діда, він був ухилянтом з розкуркуленої родини, ховався від нових окупантів у 1945-му, прожив щасливе життя до 80.
А іншого не встиг спитати, бо він був добровольцем у 18, повоював 2 місяці, отримав інвалідність, помер у 53 роки ще до мого народження.
От такі пироги
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2742
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|143268
|
|
|1493
|334254
|
|
|6076
|1020709
|
|