Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 18:14

  Letusrock написав:Є така медійна персона - кадровий військовий, полковник Олександр Грамарчук на псевдо “Гром”, який до недавна максимально потужно закликав "отнять и поделить", карати та щемити ухилянтів, цензурити ЗМІ, саджати за "дискредитацію та фейки про ТЦК"
І от що з ним сталось.
Виявляється його кума-побратима в Одесі якась тітушня намагалась упакувати, а як зрозуміли що він всл то просто пошкодили військовий квиток, обматюкали і залили балончиком.
Олександ внєзапно прозрів і зараз вимагає вирахувати поіменно і відправити всю цю тітушню на фронт, і навіть виклав список з десятка-двох так званих добровольчих обєднань (так культурно маскуються тітушки), які виявляється за погодженням місцевої влади мають право на бронювання. І це тільки в Одесі.


Злі язики кажуть, що отой "активіст", який писав про викрадання людей в Тернополі, саме до добровольчих об"єднань з правом бронювання і відноситься

PS. Letusrock, не надавати посилання - це твоя принципова позиція вкидів ? )
pesikot написав:

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:На відміну, від тебе так
Те, що ти з себе не можешь видавити ніяк.
Як і назвати свого патріарха.

- Діду а ти що робив коли була війна і виносили чергінівську енергоінфраструктуру?
- А я путіна засуджував з дивану і доколуповувався до буковинця (який з 2022 в ЗСУ) по релігійним питанням, порушуючи закон про свободу віросповідання

- Діду, а що ти робив на Закарпатті під час війни ?

я теж таке питав свого діда, він був ухилянтом з розкуркуленої родини, ховався від нових окупантів у 1945-му, прожив щасливе життя до 80.
А іншого не встиг спитати, бо він був добровольцем у 18, повоював 2 місяці, отримав інвалідність, помер у 53 роки ще до мого народження.
От такі пироги
