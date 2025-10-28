Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Якщо там купуєш нову гуму, в залежності від продавця, йде або в комплекті гарантія від проколів, або додатково.
Економічні закони, згідно яких відомо навіть школярам, що нічого в житті безкоштовного не буває, кажуть, що мабуть це закладене в ціну самої шини?)) Тобто купити десь у менш іменитого постачальника буде на 15-20% дешевше?) А там кожен сам вирішить, чи потрібні йому якісь гарантії) Бо за винятком ситуації, коли я вночі перед Кременчуком влетів на в хлам розбиту дорогу і з ходу порвав одну, і ще на трьох зібрав глибокі порізи (не скрізні), то в принципі за пів мільйона км, які маю досвіду , я колов шини разів зо 2-3…)) . І мені такі гарантії були б економічно недоцільні))
за 2-3 дня до окончания гарантии закручиваешь 4 самореза в колеса и едешь к продавцу, гарантия ёпт...и получаешь 4 новых колеса) "не ну а чё"(с), "рабочая схема"))) Акурту в разработку, передать лайфхак своим бесконечным "друзьям" в разных странах, мне роялти всего 10% от выгоды)))
News from Ukraine (або "Прохожому" лайхфак в розробку)
Час плине напрочуд швидко: здається, тільки вчора відправляв із Франції - з Тулузи нашу українку на Батьківщину - в Україну - вже їй час повертатися додому. З понеділка наступного - на роботу - вихователь у французькій школі.
Важливо: організовуючи поїздку з України у Францію, скористався однією цінною реально порадою одного нашого учасника форуму - дякую за цінну пораду! пригодилося для тієї пані.
Що пані змогла зробити в Україні: - відвідати близьких родичів та подивитися на рідні місяця - була вражена, як все виглядає дуже класно. Частину рідного міста не впізнала - так все змінилося. - із задоволенням відвідала в центрі міста кафе/ресторан (рекламувати не буду) та як експерт із Франції пообідала дуже смачно всього на 10 євро - для Франції зовсім неможлива річ (старт цін 17 євро - а ще не так давно було 15); сказала, що з цим все ОК! - навчилася шукати найближче бомбосховище, а вночі переходити спати у ванну кімнату; - була вражена якісною роботою персоналу українських банків - все швидко чітко кваліфіковано. Для порівняння: в мене тільки не так давно повноцінно запрацював інтернет-банкінг у Франції - частково було заблоковано банком певні можливості - саме як діл українця - я навіть жінці не міг перерахувати 10 євро; у Франції все якось складно... - відвідала стоматологів та підлікувала зуби - не питав із корректності - здається, встановила якісь коронки. Для Франції зовім неможлива річ. Запис на прийом до стоматолога мабуть на 1/2 року наперед і страшні гроші. - купила деякі звичні з дитинства ліки: наприклад Септефріл або Валокордін (вихователю в школі таке є потрібним); у Франції такого не купиш... - оформила новий закордонний паспорт - все чітко в терміни за смішну ціну (здається 1680 гривень); - дуже вчасно я допоміг їй взяти квитки на поїзд, а потім на автобус FlixBus - автобус з Польщі на Тулузу: перевірили - зараз квиток на її рейс автобусом (дві пересадки по Європі) подорожчав майже в 2 рази - пишуть, що місць залишилося мало. Літаком з Польщі відмовилася категорично. Ну, панове ж знають, що таке жінки: не вгодиш. Їхати 40 годин автобусом (в цю цифру входить очікування між рейсами десь в цілому 4 години) - то ще те задоволення, але пані САМЕ так забажала...
Ну після повернення розкаже ще щось цікаве... У Франції зарплата 1400...1700 євро на місяць чистими.
Неудачно пойман шуруп. Хотелось бы для сравнения еще и фото Вашего колеса, которое просто заклеили. Подозреваю, что там прокол был значительно ближе к центру. По регламентам производителей шин, ремонт проколов допустим, но не в плечевой зоне.