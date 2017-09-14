АндрейМ написав:Я вже писав, але, на жаль, повідомлення видалили - наші сусіди в українців, які незаконно перетинають їхні кордони, не стріляють, хоча вони ж можуть бути загарбниками. Вони українцям допомагають і часто рятують їх від смерті. Застосування зброї проти своїх співгромадян - злочин.
А кидати своїх співгромадян на фронті і тікати - не злочин?
Shaman написав:одна з проблем - це корупція. й надаю вона дуже значна, бо створює проблему несправедливості - а це дуже сильний демотиватор. корупція різна - й оформлення липових підстав для відстрочки, й втеча за кордон, й відкуп в ТЦК, й переведення в тилові частини. кажуть, навіть при виході на нуль є певні моменти... саме на цьому спекулюють, коли розганяють зраду тут окремі дописувачі...
ІМХО, проблема корупції завищена. Більше кумівство. Хоча це теж різновид корупції. Основна проблема все таки в тому, що влада не хоче брати на себе відповідальність за свої промахи і за непопулярні рішення. Наприклад, якщо довбойоб, перепрошую, пан полковник, засвітив "Дельту", то має бути відкрите кримінальне провадження, а не виправдовування довбойоба. Влада має чітко комунікувати про мобілізацію, а не скидати це на ТЦК. Не думати про свої рейтинги, коли озвучують потребу мобілізації. Особисто пан Верховний у своїх вечірніх зверненнях має кожного вечора говорити про потреби людей на фронті. Потрібно вирішити проблему демобілізації, хоча б обмежено придатних. Якщо дали вже статус критичного 95 кварталу тихенько, то коли це стало відомо, до варто дати задню, визнати помилку і забрати цей статус. Якщо збрехав про 100500 фламінго - то визнати це. Збрехав про гігават електрогенерації - визнати це, а не шукати цапа відбувайла. Підвищити платню військовослужбовцям. Підвищити військовий збір для заброньованих. Перестати тримати людей на позиціях, які не можна утримувати і які не несуть жодного змісту. Насправді питань до влади багато, і далеко не всі з них обмежуються корупцією. Але потрібна політична воля зверху для всього цього.
Shaman написав:щодо мобілізації - ця тема є найулюбленіша для накидів для місцевих ІПСОшників та зрадофілів. тема дійсна болюча та складна. але місцеві зрадофіли воліють не помічати, що мета цієї кампанії - максимальна дискредитація мобілізації, її зрив, й як наслідок - програш Раші на тих чи інших умовах.
бо в поточних умовах мобілізації зупинити НЕМОЖЛИВО. це шлях до знищення держави. а от проблеми мобілізації та шляхи їх виправлення - оце можлива тема для дискусій.
що, аргументи будуть? чи зараз почнуться особисті накиди?
аргументи в чому хіба ти пропонуєш шляхи виправлення? Єдине що ти говориш це- заткайтесь бусифікації нема нє, часом є но дуже мало. Проблема в тім, що оті відбирання телефонів це не назавжди. Що завжди мож написати мобілізованому і спитати як воно. Так шо проблема бусифікації це те що охочих служити на запропонованих умовах нема. І більшість тих хто йшов в 22му теж не збирались воювати 3 роки. Це включно з офіцерами і не тільки мобілізованими, но і контрактниками. Стараються списатись по догляду за кицею не тільки мойщики снарядів, но і полковники. Так шо в тут просто товар протухший, який можно продати лиш бусифікацією, а не в тому, що люди знають як держава його продає.
ЛАД написав:............ Что расскажете насчёт экспорта и вакцин?
ви сформулюйте питання, що вас цікавить - спробую відповісти
ЛАД, я ж не роблю з себе містера Всезнайку. те, що знаю, можу обговорювати - але того, чого не знаю - значно більше вакцини й фармацевтика - складні теми - але на форумі, коли треба виявляється багато спеціалістів
Под дурачка конаете? Понятно, что вопрос не об эффективности вакцин, это вопрос к специалистам, которыми мы с вами не являемся. Почему их нет? Что касается экспорта, вопрос понятный - почему мы экспортируем чистое сырьё (зерно), а не ту же свинину. И что касается производства, вы писали:
зараз не буду стверджувати, але коли цікавився - в нас основний виробник свинини не великі ферми, а саме дрібні господарства
Оказалось "не совсем" так. Хорошо хоть "не утверждали".
Антидронова сітка та "захист" ворожого об’єкта воєнізованою охороною не допомогли – усі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель і авіаційне пальне, одночасно вибухнули. Нафтопродуктопровід виведено з ладу, заявили в ГУР.
Окупанти спрямували на місце вибуху свої спецслужби та ремонтні бригади.
Banderlog написав:аргументи в чому хіба ти пропонуєш шляхи виправлення? Єдине що ти говориш це- заткайтесь бусифікації нема нє, часом є но дуже мало. Проблема в тім, що оті відбирання телефонів це не назавжди. Що завжди мож написати мобілізованому і спитати як воно. Так шо проблема бусифікації це те що охочих служити на запропонованих умовах нема.
Тобто, твоя пропозиція - оточувати міста і набирати бойовим бригадам скільки потрібно, значно краще ? )
Banderlog написав:І більшість тих хто йшов в 22му теж не збирались воювати 3 роки. Це включно з офіцерами і не тільки мобілізованими, но і контрактниками. Стараються списатись по догляду за кицею не тільки мойщики снарядів, но і полковники. Так шо в тут просто товар протухший, який можно продати лиш бусифікацією, а не в тому, що люди знають як держава його продає.
Ті хто йшов в 1941 році, теж не знали, скільки доведеться воювати ...
аргументи в чому хіба ти пропонуєш шляхи виправлення? Єдине що ти говориш це- заткайтесь бусифікації нема нє, часом є но дуже мало. Проблема в тім, що оті відбирання телефонів це не назавжди. Що завжди мож написати мобілізованому і спитати як воно. Так шо проблема бусифікації це те що охочих служити на запропонованих умовах нема. І більшість тих хто йшов в 22му теж не збирались воювати 3 роки. Це включно з офіцерами і не тільки мобілізованими, но і контрактниками. Стараються списатись по догляду за кицею не тільки мойщики снарядів, но і полковники. Так шо в тут просто товар протухший, який можно продати лиш бусифікацією, а не в тому, що люди знають як держава його продає.
рішень не пропоную, але кажу, що владі треба займатися цією проблемою й менше думати про рейтінги, бо інакше ніяких рейтингів не буде...
ти ж теж нічого не пропонуєш... останне речення щось незрозуміле, але так війна продовжується. руські знищують свою країну, ну й нашу теж. вплинути на це ми не можемо, можемо лише захищатися...
я казав про підняття виплат військовим - більшість промовчала, дехто навіть критикувати почав - значить треба рухатися в цьому напрямку...
Загрузка второй нитки МГП «Турецкий поток», ориентированной на рынок Юго-Восточной Европы, увеличилась до 55 млн м3. По данным платформы ENTSOG по газоизмерительной станции (ГИС) «Странджа-2/Малкочлар» на границе Турции и Болгарии, физический поток газа за газовые сутки 30 октября 2025 г. составил 55,04 млн м3. Реноминации (уточненные заявки на прокачку газа) по ГИС «Странджа-2/Малкочлар» на 31 октября снизились до 54,78 млн м3.
С начала 2025 г. поставки газа по этому маршруту держатся на 7,55% выше аналогичного периода 2024 г., поставлено 14,28 млрд м3 газа. ......... Выработка электроэнергии ветряными электростанциями (ВЭС) в Европе начала расти. Согласно данным WindEurope на 30 октября 2025 г., на долю полученной на ВЭС энергии пришлось обеспечение 23,2% потребности в электроэнергии в Европе (20,7% днем ранее).
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 29 октября 2025 г. подземные хранилища газа (ПХГ) в ЕС заполнены на 82,79%, в них находится 89,17 млрд м3 газа. За сутки уровень заполненности ПХГ снизился на 0,04 п.п. (днем ранее показатель оставался неизменным). .... ...... Газовые котировки в Европе снова опустились ниже 390 долл. США/1000 м3. Декабрьские газовые фьючерсы на хабе TTF (Нидерланды) на ICE Futures к 11:00 мск 31 октября 2025 г. торговались на уровне 31,54 евро/МВт·ч (386,57 долл. США/1000 м3), рост по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня составил 0,54%.
ЛАД написав:Уточните, пожалуйста, 2 момента. "треба____1,4кг по 1 євро" - не понял, что это значит.
Це я виходив з Ваших суперечок , про те що собівартість живої ваги=1євро , а в магазині продають по 5 євро вже розпатрошену тушу, і для того щоб отримати 1 кг продажного товару-треба взяти 1,4 кг живої ваги
ЛАД написав:Доставка при ваших цифрах стоит 5000 грн на 2000 кг, это 2,5 грн/кг Что вы включаете в "доставка/продаж"?
Десь загубив нолик. Ви праві - 2,5грн/кг ( по факту вище але не так щоб дуже вже сильно)
ЛАД написав:Как выходит "0,6 євро податки"?
Тут просто до отупіння.. Є два як би ПЛАТНИКА податків Перші - це продавці які платять податки на свою зарплату (якщо вони отримують на руки 4800 грн ( ще раз нагадаю що це еквівалент 18000 грн/місяць) то для цього вони сплачують 43%=4800*43%=2064грн/200кг=10грн/кг=0,2Євро) але цей платіж ми вже врахували Другі - це власники , які платять ПДВ і податки на доходи Так от так як власники взяли(грубо купили на фермі) 1кг по 1,4 євро і продали його по 5 євро , то з 5-1,4=3,6Євро вони зобовязані сплатити ПДВ=0,6Євро.
Як бачите капіталізм не такий вже й страшний... 3,6 євро доданої вартості на кілограмі працівники отримують - 2 євро за свою роботу Держава у вигляді податків 0,8 євро тих 0,8євро що залишилось йдуть організатору фінансових потоків і на розвиток.... Ви ж хочете щоб було +5% в рік? і звідки по Вашому ці +5% візьмуться , так на хвильку +5% це кожні 25 центів в кілограмі повинні йти на розвиток... а є ще амортизація, та й самому їсти хочеться
