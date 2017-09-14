RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15658156591566015661>
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 14:27

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав: В итоге пошли на союз с Германией, прекрасно понимая, что это временно.

Всегда смешило єто лицемерие, состоявшийся, хоть и временно,союз советов с нацистами - вынужденная мера, а неудавшаяся попытка Бендеры посоюзничать с нацистами это от того что сами нацисты ... Л- логика.

Добре, давайте разом поміркуєм якої ідеології притримувалось оун (б)? Тільки не спішіть відповідати, ознайомтесь з текстами. Погугліть програмові засади української оун читати текст ви здивуєтесь, но знайти можно лиш пдф формат в гугла чомусь неоднозначне відношення :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3830
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 14:46

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав: В итоге пошли на союз с Германией, прекрасно понимая, что это временно.

Всегда смешило єто лицемерие, состоявшийся, хоть и временно,союз советов с нацистами - вынужденная мера, а неудавшаяся попытка Бендеры посоюзничать с нацистами это от того что сами нацисты ... Л- логика.

Всегда удивляло лицемерие - осуждение СССР как агрессора в 1939, захватившего часть Польши, и отсутствием даже мысли, что захваченные в результате агрессии земли надо бы отдать.
И никогда не слышал о желании Молдавии посоюзничать с нацистами. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37217
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 14:50

  prodigy написав:
  sashaqbl написав:
  Shaman написав:й тут дуже вчасно з'явився ще духовний однодумець ЛАДа. не як духовний - ЛАД за радянський період російської імперії, а Бандерлог - ближче до царського періоду, точніше за РПЦ (до якої діди або не мали відношення, або приїхали на Буковину якраз після 45 року). поєднує їх одне - тяга до руського...

Бандерлог в ЗСУ. Причому навіть не бусифікований. А ви?
До речі, не памятаю, щоб в Україні відміняли свободу совісті...


Бандерлог гарно влаштувався, доба через троє сидить під Чернівцями румунській кордон охороняє,
ЗСУ так ЗСУ, не рвіть сраку за цього 3,14*** якщо сам не 3,14***
Я постеснялся что-то подобное писать в ваш адрес.
И откуда вам, сидя под Одессой, знать, где сидит Banderlog.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 03 лис, 2025 14:53, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37217
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 14:52

  Shaman написав:щодо мобілізації - ця тема є найулюбленіша для накидів для місцевих ІПСОшників та зрадофілів. тема дійсна болюча та складна. але місцеві зрадофіли воліють не помічати, що мета цієї кампанії - максимальна дискредитація мобілізації, її зрив, й як наслідок - програш Раші на тих чи інших умовах.


А ви це написали з окопа чі бліндажу чи з дивану глибокого тилу Закарпаття?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4034
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 14:57

  ЛАД написав:[
....
А об искажении вами истории уже писать надоело.


у вас якесь ексклюзивне право трактувати історію і є тільки два типи історій - ваша і невірна (альтернативна, спотворена хз яка ще там), так? тобто, все, що не вписується у ваш світогляд, все за визначенням спотворене і альтернативне? ви ніколи не допускали думки, що історія була "іскажена" совдепією на свою користь ще задовго до того, як її, за вашою думкою, намагаються "ісказіть" зараз? а може зараз якраз не спотворити, а знайти істину, чи хоча б трохи наблизитися до неї? але ж вам та істина, насправді, і не потрібна. бо тоді ваш улюблений совдеп постає в зовсім іншому ракурсі. ну не міг же "вєлікій саюз" бути таким....
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1675
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:захваченные в результате агрессии земли надо бы отдать.


так ці землі Гітлер повернув собі через 20 місяців, хто зна де був би кордон рейху як би США не втрутились у війну на боці Великобританії і ссср.

вести розмови про те, що Україні треба відмовитись від територій-це рашистка методичка, і деяким довбодятлам не доходить попри 4 роки агресії , а чому?

світогляд довбодятла базується на радянських методичках (фільми, книги-всі наскрізь фальшиві) і останні роки на російських методичках

навіщо так ганебно палити контору (де отримуєте другу пенсію)
prodigy
 
Повідомлень: 12799
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3366 раз.
Подякували: 3354 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 14:59

  Hotab написав:whois2010
Любо!
Чому не в ЗСУ?
Чому в ЗСУ, але не на нулі?
Чому на нулі, але не скалічений і не вбитий?


Це ж риторика двох єпланів з бані: Долярека і Хунтера.
Один ніколи сам не був на передовій, але любить рулєтку розвернути щоб міряти відстань від вертольота до окопів
А другий взагалі «івакуіровався» і з Німеччини розказує про «есвео» і «обоз».
Не хочете поробити їм трохи зауваження?)

Как видите, к сожалению, не только их.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37217
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 15:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И откуда вам, сидя под Одессой, знать, где сидит Banderlog.
так він сам все давно розповів, що дуже втомився відпочивати на службі
prodigy
 
Повідомлень: 12799
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3366 раз.
Подякували: 3354 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И никогда не слышал о желании Молдавии посоюзничать с нацистами.


Бессарабия в годы войны
Основная статья: Молдавия в Великой Отечественной войне
Население Бессарабии в годы Второй мировой войны участвовало с обеих воюющих сторон. 10 тыс. бессарабцев были призваны в румынскую армию и воевали против СССР, из них 5 тыс. погибло. После занятия Молдавии советскими войсками в 1944 году на фронт ушли 256 800 жителей республики, из которых в 1944—1945 годах погибло 40 592 человека[


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BA%D0%B0

почитайте всю статью
prodigy
 
Повідомлень: 12799
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3366 раз.
Подякували: 3354 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 15:08

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:[
....
А об искажении вами истории уже писать надоело.


у вас якесь ексклюзивне право трактувати історію і є тільки два типи історій - ваша і невірна (альтернативна, спотворена хз яка ще там), так? тобто, все, що не вписується у ваш світогляд, все за визначенням спотворене і альтернативне? ви ніколи не допускали думки, що історія була "іскажена" совдепією на свою користь ще задовго до того, як її, за вашою думкою, намагаються "ісказіть" зараз? а може зараз якраз не спотворити, а знайти істину, чи хоча б трохи наблизитися до неї? але ж вам та істина, насправді, і не потрібна. бо тоді ваш улюблений совдеп постає в зовсім іншому ракурсі. ну не міг же "вєлікій саюз" бути таким....

У меня нет никакого эксклюзивного права трактувати історію.
Так же, как и ни у кого здесь.
Но я, когда пишу, привожу доказательства - цифры и цитаты, а не просто лозунги, как это делаете вы. И, по крайней мере, стараюсь придерживаться объективности.
То, что в советские времена история искажалась, я, вроде, писал тоже. Или вы читать разучились?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37217
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15658156591566015661>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 147835
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 339643
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1028717
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.