Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 21:37

  Water написав:А рибьонок з садіка з папкою поїхав, приписне видали?

Дитина залишилася у садку, чого двічі ходити, завтра все одно вести ТЦК і дружина то знає )
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 21:38

Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Faceless
Всяке буває.


Та буває « ван шут, ван кілл», але тут за 2-3 місяці взагалі не сидівши в квартирі (і по місту по справах щодня, і по Україні на авто, і бігаю вздовж борщагівськоі до Манхеттена) жодної навіть перевірки документів. Жодної зупинки. А тут раз вийшов і схопили, да ще і не просто повістка, а зразу в бусік за ногу)
Цікаво, що у нього по документах. Як «розумний» флайман, нічого не ставив, голова в піску, а там всюди горить все червоним «ахтунг! Ухилянт!»
Якщо в нього не пройдена ВЛК то до дупи, ставив чи ні, оновляв чи ні. Якщо не встиг пройти коли було віконце то тепер вже як би сенсу нема рипатись
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 21:41

Faceless

Якщо в нього не пройдена ВЛК то до дупи, ставив чи ні, оновляв чи ні


Тобто якщо все оновлено і нічого не горить в пошуку , нема штрафів, то при зупинці такої людини його тягнуть силою в ТЦК, бо нема ВЛК на яку його ніхто не викликав?
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 21:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:і схопили, да ще і не просто повістка, а зразу в бусік за ногу
ти шо на приколі? повістки на вулицях фактично не видають з початку епохи бусифікації (січень-лютий 2023)
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 21:45

  stm написав:
  Water написав:А рибьонок з садіка з папкою поїхав, приписне видали?

Дитина залишилася у садку, чого двічі ходити, завтра все одно вести ТЦК і дружина то знає )

Тобто, чоловік в учєбкє, рибьонок у садочку і Бетон шось зник.
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 21:46

Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Faceless

Якщо в нього не пройдена ВЛК то до дупи, ставив чи ні, оновляв чи ні


Тобто якщо все оновлено і нічого не горить в пошуку , нема штрафів, то при зупинці такої людини його тягнуть силою в ТЦК, бо нема ВЛК на яку його ніхто не викликав?
Ну я про складніший випадок. Просто той же резерв напише, що в тебе щось старе не оновлене, і все. Ти міг не отримувати повістку, міг отримувати, міг оновити дані в резерві- результат однаковий якщо тебе зупинять.
Та й з оновленнтми в мене колегу прийняли на раз біля метро. Служить вже
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 21:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Тобто якщо все оновлено і нічого не горить в пошуку , нема штрафів, то при зупинці такої людини його тягнуть силою в ТЦК, бо нема ВЛК на яку його ніхто не викликав?

поліція ще може відпустити, дивлячись хто, скільки і т.д..
а якщо бус то точно тягнуть до себе. "добові поставки" треба виконувати
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 21:52

  Water написав:
  stm написав:
  Water написав:А рибьонок з садіка з папкою поїхав, приписне видали?

Дитина залишилася у садку, чого двічі ходити, завтра все одно вести ТЦК і дружина то знає )

Тобто, чоловік в учєбкє, рибьонок у садочку і Бетон шось зник.

Пока нет связи с ним. Менты дали неправильный адрес.
Телефон выключен.
Жалко пацана конечно
Жена в истерике. Успокаиваю, но бестолку
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 21:55

  Water написав:
  stm написав:
  Water написав:А рибьонок з садіка з папкою поїхав, приписне видали?

Дитина залишилася у садку, чого двічі ходити, завтра все одно вести ТЦК і дружина то знає )

Тобто, чоловік в учєбкє, рибьонок у садочку і Бетон шось зник.

Я ще не розібралася, Бетону таки шкода чоловіка і він втішає дружину яка у відчаї. Дитина відсутня у списку справ ) Дуже неповнолітня дитина дуже другорядна справа у всій розповіді з самого початку )
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 21:58

Бетон
Жена в истерике. Успокаиваю, но бестолку


Якщо вона пишка, можна Долярека викликати.
