|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 жов, 2025 12:35
moveton написав: Amethyst написав:
SEPA-перекази ззззззз України не ходять!
Так судя по предложению: "За кордон можна також відправляти кошти на українську гривневу картку" это для уже выехавших для которых "родичам за кордоном" - это В Украину
Ну можна ж просто передати допку родичу в іншому кінці світу, та й поповнювати ту допку грівнєю. Є обмеження на грн-витрати за кордоном
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6754
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 519 раз.
- Подякували: 1340 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
12
Додано: Вів 21 жов, 2025 12:42
Amethyst написав: moveton написав: Amethyst написав:
SEPA-перекази ззззззз України не ходять!
Так судя по предложению: "За кордон можна також відправляти кошти на українську гривневу картку" это для уже выехавших для которых "родичам за кордоном" - это В Украину
Ну можна ж просто передати допку родичу в іншому кінці світу, та й поповнювати ту допку грівнєю. Є обмеження на грн-витрати за кордоном
Можно даже и не передавать. Но чтобы пополнение этой карты можно было назвать "За кордон відправляти кошти", то нужно отправлять снаружи Украины. Можно ли при этом пополнять гривней... Не слыхал про такие варианты (даже у Революта гривнесчета сейчас отключены), но может и можно.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6124
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 756 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Вів 21 жов, 2025 12:52
moveton написав: Amethyst написав: moveton написав:
Так судя по предложению: "За кордон можна також відправляти кошти на українську гривневу картку" это для уже выехавших для которых "родичам за кордоном" - это В Украину
Ну можна ж просто передати допку родичу в іншому кінці світу, та й поповнювати ту допку грівнєю. Є обмеження на грн-витрати за кордоном
Можно даже и не передавать. Но чтобы пополнение этой карты можно было назвать "За кордон відправляти кошти", то нужно отправлять снаружи Украины. Можно ли при этом пополнять гривней... Не слыхал про такие варианты (даже у Революта гривнесчета сейчас отключены), но может и можно.
Поповнення допки в цьому випадку називається "для використання коштів за кордоном". Тобто можна і НЕ передавати, щоби використовувати. Але є особливості з лімітами, а не з коміс на саму передачу
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6754
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 519 раз.
- Подякували: 1340 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
12
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:16
Знавці, нагадайте пліз, хто, крім Сенса дає кешбек на покупки Алі доляровою картою?
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 9061
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 573 раз.
- Подякували: 590 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:22
chipmunk написав:
Знавці, нагадайте пліз, хто, крім Сенса дає кешбек на покупки Алі доляровою картою?
Глобус? Я не проверял, но в условиях нет ограничений по валюте карты.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6124
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 756 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: П'ят 24 жов, 2025 08:34
Amethyst написав:SEPA
-перекази ззззззз України не ходять!
Треба спочатку перевести валюту, наприклад, на Вайс або Револют(який було заборонено НБУ весною цього року). А Вайс вже 2 роки як не відкриває українцям в Україні картки, а тільки рахунок з підвищеними коміс на обслуговування ((
Купити крипту через р2р
це дуууже ризиковано для пересічного (непідготовленого клієнта). Там купа шаХраїв і треугольників. Але можна топати в полулегальну обмінку. Сомалі якесь, а не Ненька!
Вітаю!
Дякую за Ваш коментар. Дійсно, наразі здійснити SEPA-переказ напряму у країни ЄС не можна, бо Україна ще не стала повноцінною учасницею Single Euro Payments Area.
-
a_surkov
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 02.10.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 жов, 2025 08:36
Amethyst написав:
SEPA-перекази ззззззз України не ходять!
Так судя по предложению: "За кордон можна також відправляти кошти на українську гривневу картку" это для уже выехавших для которых "родичам за кордоном" - это В Украину
Вітаю!
Ви неправильно інтерпретували зміст цього речення. У ньому йдеться, що є ще варіант переказу на українську гривневу картку, якщо така є у отримувача. Стосовно переказів за кордон на українську картку, то вони працюють.
-
a_surkov
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 02.10.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 жов, 2025 21:11
greenozon написав:
Якщо у Трампа нічого не вийде з митами, реіндустріалізацією та зниженням дефіциту бюджету США з 6,6% до 2-3% ВВП, а також не вдасться кардинально уповільнити зростання держборгу США і вартість його обслуговування, я даю приблизно більше 50% ймовірності, що в 2028 році напередодні виборів Трамп може ініціювати реструктуризацію
Він такий, він зможе. Інший на його місці просто не наважиться (може це і є його історична місія?)
Хоча не виключено, що це може статися раніше.
І тоді світ точно опиниться у реальності нової світової фінансової системи.
Адже зараз вимальовується наступна реальність: з одного боку поява цифрового юаня та глобальної системи розрахунків у ньому, а з іншого – usdt, тобто стейблкоіни в доларі, які спираються на .... трежеріс, створюючи ілюзію наднадійності.
Загалом, настає час максимум середньострокових операцій із трежерями (це якщо до погашення тримати).
Максимум – до 2 років.
Тривожно за резерви НБУ, які, в основному, у трежеріс.
Хоча це зараз для нас проблема десятого порядку.
О. Кущ
зато борги в доларах і найкрасивішій
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41372
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 04 лис, 2025 09:31
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6321
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 438 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|292910
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|2
|5903
|
|
|50
|151068
|
|