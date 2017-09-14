Ой+ написав:Дещо подібний випадок: 29-річний ІТівець пішов у Чернівцях вечірком за хлібом і був доставлений в ТЦК. Мав просрочену обмежену придатність, декілька днів його возили туда-сюда - ніде не взяли. Мав зайву вагу, а сидіння в підпіллі призвело до ожиріння, отримав реальний гіпертонічний криз, лікарню, ситуація ще в розвитку.
А це як ? Зайва вага - це не ожиріння ... а сидіння в підпіллі призвело до ожиріння
І це в 29 років ?
А ще факт ожиріння, йде між возили тюди-сюди і отримав гіпертонічний криз Хронологія порушена ...
Не форум, а мені прям потрібно лампу брати )
PS. Ще питання, навіть без ТЦК, ожиріння хіба не призводить до гіпертонічних кризів ? Це якесь нове слово в медицині ... ожиріння без гипертонічних кризів ...
flyman написав:- чисті податкі на виробництво та імпорт - валовий прибуток - валові змішані доходи
де тут згадується ПДФО?
Ти візьми і порівняй те що тобі доступне Наприклад ВВП України за будь-який ДОВОЄННИЙ рік, щоб не було впливу війни Наприклад 2021 чи 2020
рік_кількість працюючих_середня зарплата_сума зарплат_ВВП______ВВП на душу 2020_____15400000________11597/25=464$______2143 млрд_4190млрд_3710$/12=300$місяць 2021_____15400000________14018/28=500$______2590 млрд_5459 млрд_4776$/12=398$місяць
То що ? Дійшло Тепер ти розумієш що виглядати розумним ти можеш тільки серед дурнів.. А серед розумних - будеш повним дурнем, якщо замість того щоб вчитись в розумних - будеш щоки надувати..
ПС Нагадаю лад написав - середня зарплата 12000/рік, ВВП на душу 24000 рік я сказав що це неможливо Табличка вже не з довідника стеля а з сайту мінфіну і ПФУ показує що НЕ МОЖЕ бути ВВП на душу БІФЛЬШИМ від середньої зарплати по Державі.
Water написав:---=== Бетон ===---Всех свозят в 2х этажное здание. На 2 этаж. На окнах решетки. ---=== А якщо на гугл мапах ткнуть в цю будівлю, там шо, сарай? Полюбляєш ти ахрєнєнниє історії. Спробуй у тому дітсадку розказувать, не на цьому форумі.
Як по мені , то нік став ботом ,
Та він не зовсім бот, але на форумі нє оцєнілі його старання.
Чого це ? Оцєнілі ... прям перепис можно проводити
Сидів +3 роки майже без руху, мав уже проблему, а від стресу все загострилось. Але висновок, що зараз якби має шанс легалізувати свій стан і зможе без оглядки виходити за хлібом.
Сидів +3 роки майже без руху, мав уже проблему, а від стресу все загострилось. Але висновок, що зараз якби має шанс легалізувати свій стан і зможе без оглядки виходити за хлібом.
) якщо пройшов влк і є висновок то зможе не купляти хліб гіпертонічний криз це не підстава якщо тиск зібють таблетками.
fler написав:Близько двох тисяч колумбійців підписали контракти зі Збройними силами України (ЗСУ). Наплив людей із Латинської Америки настільки великий, що створюються окремі роти, які складаються виключно з південноамериканців. Про це повідомляє Die Welt. https://www.welt.de/politik/ausland/art ... alnot.html
А як же кошерне правило: "гроші не повинні покидати родину" (с) (тм) ?