Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 22:29

  Vadim_ написав:
  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Часто буває що мільйон не "лишній" а "останній" і багато хто просто сподівається що якось воно буде, пронесе.
в багатьох відстрочка була в 2022/23/24 а потім чи закінчились підстави чи прикрили лавочку чи задорого стало продовжити

А як на мене, то Бетон якусь хрень говорить.
Я в серпні мав відпустку, вирішив на день в гори сходити. Телефон і документи завтикав вдома. Прийняли мене у Воловці на вокзалі, відвезли в ТЦК, там поряд. І просидів 6 годин, поки дружина привезла документи.
Зі мною там було 6 "бусифікованих". Зробив пару висновків.
Перше - у всіх: неоновлені дані, не пройдена ВЛК. Тобто перед тим як їх везти, документи перевіряли.
Друге - в одного з бусифікованих брат був у роті охорони. Але не порішав. Тобто корупція трошки перебільшена.
Третє - було двоє обмежено придатних з непройденим ВЛК. Один поїхав на ВЛК. І пройшов скоріш за все. Другий написав клопотання про проходження ВЛК за місцем проживання. І його відпустили. І це якось не корелюється з тими історіями, що Бетон пише.
При тому, що це був забитий райцентр на Закарпатті, я не думаю, що в Києві гірше.

Якось дуже дивно............. , учора він то продавав хати у столиці то купував у польщі позавчора ,то знову купував , бывает , я не осуждаю.
диа,ноза пана Бурсака не вистачає..., шось він якось нас не відвідує і не нюхає... :mrgreen:

ты школу закончи, для начала. писать оно не умеет и умничает сидит.
я и сейчас хаты в киеве продаю. это там, где тебе её иметь и не снилось.
и в польше у меня недвига есть.
у тебя какие-то проблемы?
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 22:32

  fler написав:
  flyman написав:
  fler написав:Близько двох тисяч колумбійців підписали контракти зі Збройними силами України (ЗСУ). Наплив людей із Латинської Америки настільки великий, що створюються окремі роти, які складаються виключно з південноамериканців.
Про це повідомляє Die Welt.
https://www.welt.de/politik/ausland/art ... alnot.html

А як же кошерне правило: "гроші не повинні покидати родину" (с) (тм) ?

Тобто на Філіпіни flyman поїде без грошей?)))

Вы лучше расскажите на основании чего забронированы муж и сын.
В Николаевской мэрии мовные патрули на соблюдение моральных норм строителей концлагеря на политинформации в 8.00 настраивают?
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 22:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

на подоле, среди дня, группа военных и ментов затянули в бус учителя на глазах учеников. видео в сети.
но, конечно, это всё ипсо. такое было возможно только в фашистской германии
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 22:37

  барабашов написав:Banderlog
Проповеди бы их послушать
Что они там слабовольным и боящимся НАТЫ верянам втирали
И не елм ли они в пост сардельки те что $-чик квадроберам скармливал.

Не надо нічого слухати. Хай посидять подумають.
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 22:41

  Бетон написав:у тебя какие-то проблемы?


У него буква на клавиатуре не нажимается. Представляешь?
Лыхо.
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 22:50

  Бетон написав:на подоле, среди дня, группа военных и ментов затянули в бус учителя на глазах учеников. видео в сети.
но, конечно, это всё ипсо. такое было возможно только в фашистской германии


У учителя же отсрочка.
Кстати, "учителя на глазах у учеников" прозвучало как анонс какого-то дешевого порно :mrgreen:
Шо они там в бусе с ним делали, не видел?
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 22:55

Вітязі

Вітязі

NEXTA:

Маньяк, сбежавший с «СВО», терроризирует Белгородскую область. Его до сих пор не поймали

В Белгородской области безуспешно пытаются поймать Алексея Кострикина — дезертира, обвинённого в убийстве и изнасиловании. Он сбежал из-под ареста 31 октября, а на его счету уже минимум два трупа.

Новость о его предполагаемом аресте кадыровцами не подтвердилась.

Напомним, сначала Кострикин проник в дом в Новой Таволжанке, убил местного жителя и изнасиловал его жену. После этого скрылся, бросив угнанную машину.

Вчера стало известно о втором убийстве: местный житель приехал проверить свой дом и столкнулся со сбежавшим военным — Кострикин убил его и исчез.

Маньяк хорошо знает местность, поскольку раньше был проводником и водил российских военных обходными тропами. Теперь он использует те же маршруты, чтобы уходить от преследования.

Преступник вооружён и крайне опасен. Несмотря на то, что военные и полиция прочёсывают местность, найти его не могут уже несколько дней.

Тем временем всплыли жуткие детали биографии Кострикина. В МВД подтвердили, что это не просто пьяница-дезертир, а психопат с длинным криминальным прошлым и явными садистскими наклонностями.

Кострикин родился в 1984 году. Первое тяжкое преступление — групповое изнасилование женщины — он совершил ещё в 2002-м, за что получил четыре года.

Соседи рассказывают, что Кострикин ещё в юности зверски убивал кошек и собак. А после первой отсидки он сразу вернулся к криминалу.

В 2007-м — приговор за грабёж и разбой. В 2016-м — за наркопреступления. В общем, типичное прошлое новой российской «элиты».

Жители Белгородской области в панике, хотя, казалось бы, они должны были давно привыкнуть к вооружённым маньякам, которые ходят у них под окнами в военной форме.
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 23:00

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:у тебя какие-то проблемы?


У него буква на клавиатуре не нажимается. Представляешь?
Лыхо.

Грошей на нову шкода, на ремонт шкода. В ворді теж не пише... в примусову мобілізацію не вірить.
Хоча, при всій повазі до Бетона... щось мене тєрзають сомнєнія нащот високопоставленого рішали... за такі гроші нарішати можно тільки будучи в долі.
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 23:04

  барабашов написав:
  fler написав:Тобто на Філіпіни flyman поїде без грошей?)))

Вы лучше расскажите на основании чего забронированы муж и сын.
В Николаевской мэрии мовные патрули на соблюдение моральных норм строителей концлагеря на политинформации в 8.00 настраивают?

Шо? Таки Песикота женила на себе?
Мадам с 25 летием сына поздравляли?
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 23:23

среди людей в возрасте от 20 до 64 лет, бежавших в ФРГ с февраля по май 2022 года после начала войны в Украине, уровень занятости летом 2025 года составил 51 процент. В частности, сегодня в Германии работают 50% украинских женщин и 57% украинских мужчин.

Таким образом, интеграция беженцев из Украины в немецкий рынок труда прошла в целом быстрее, чем у беженцев из других стран, констатируют авторы исследования.
...... с конца лета 2022 года до начала лета 2025 года уровень занятости беженцев-украинцев вырос более чем втрое. И если в первые два года после приезда в ФРГ он рос относительно медленно, то на третий год процесс значительно ускорился.
......... воссоединение семей путем переезда супруга или супруги является ключевым фактором интеграции и намерения остаться в стране. "Семьи демонстрируют гораздо более высокие намерения остаться на долгосрочной основе, если оба родителя живут в Германии", - пояснила директор BIB Катарина Шписс (Katharina Spieß). С другой стороны, тяготы войны, вынужденного бегства и разлуки привели к разрыву семейных отношений у 29% украинок, прибывших в Германию без своих мужей.
......... украинские дети и подростки добились больших успехов в изучении немецкого языка после прибытия в Германию. Так, почти половина респондентов, по их собственным данным, обладают хорошими или очень хорошими знаниями языка, что значительно превышает показатели их родителей. В то же время доля детей и подростков с неопределенными намерениями остаться в стране выше, чем у взрослых.
https://www.dw.com/ru/bib-bolee-poloviny-ukrainskih-bezencev-v-germanii-trudoustroeny/a-74613321
