Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:16

а Скарлет Йохансон едет в Херсон...

"Анджеліна Джолі приїхала до Херсона"
https://life.pravda.com.ua/society/amer ... on-311298/

апд
"Охоронця Анджеліни Джолі забрали у ТЦК під час її візиту до України – ЗМІ"
https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/05/8005993/

интересно дальнейшее развитие события, Джоли отслюнявила 25к или новоиспеченный "морской котик" уже в пути на бамбас?)))
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 05 лис, 2025 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:33

  Сибарит написав:
  andrijk777 написав:Звучить негативно, це так само як "спекуляція", звучить негативно, але по суті - нічого поганого немає.

Помилуйте, что в этом звучании негативного? Слово происходит от похожего латинского, которое означает знание, предвидение. Если это это звучит негативно, то "самый умный" вообще страшное ругательство 😁

Думав від слова «розмірковувати, будувати здогадки» (speculate) :P
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:38

  Прохожий написав:"Анджеліна Джолі приїхала до Херсона"
https://life.pravda.com.ua/society/amer ... on-311298/

Бесплатно
И ни один искандер с мстой даже не вздрогнул(не встал на боевую позицию) от такого известия.
наверно все кацапы фанаты "Лары Крофт"(где у неё ещё свои две и стоячие! сиськи) и клипа Роллингов про потерянную в Большом Яблоке крошку Гелю.
  Hotab написав:
  Сибарит написав:
  andrijk777 написав:Звучить негативно, це так само як "спекуляція", звучить негативно, але по суті - нічого поганого немає.

Помилуйте, что в этом звучании негативного? Слово происходит от похожего латинского, которое означает знание, предвидение. Если это это звучит негативно, то "самый умный" вообще страшное ругательство 😁

Думав від слова «розмірковувати, будувати здогадки» (speculate) :P

Там много значений
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:47

  andrijk777 написав:
  Сибарит написав:Если у Вас в детстве не было велосипеда, а сейчас есть Роллс-Ройс, все равно у Вас в детстве не было велосипеда (с)

Для мене 100% краще мати Роллс-Ройс зараз ніж велосипед в дитинстві.
Нажаль це так не працює.

Якраз такий імпульс і така компенсація можливі. Теорія Альфреда Адлера, яка називається індивідуальною психологією, стверджує, що рушійною силою особистості є прагнення до переваги, що виникає з дитячого почуття неповноцінності.
Тут на форумі зчитується масово.
  Сибарит написав:
  andrijk777 написав:Звучить негативно, це так само як "спекуляція", звучить негативно, але по суті - нічого поганого немає.

Помилуйте, что в этом звучании негативного? Слово происходит от похожего латинского, которое означает знание, предвидение. Если это это звучит негативно, то "самый умный" вообще страшное ругательство 😁

По-моєму усі, хто виріс в СРСР сприймають це слово негативно.
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Я і кажу - мій "кумир"

Тільки все це до свободи совісті чи свободи віросповідання - немає жодного відношення

Ти тож герой України? :lol:
нє? А шо так? Не склалось ?
Не дають за патріотичне попукування в диван) странно.
Але взагалі думаю не помішає митрополитам трохи постражати за віру, занадто толерантні вони стали до гріху, за це й Бог попускає.


ну ось, ще не встигли москальських холуїв (а радше засланих козачків), що на дух не переносять україну і проводять відверту антиукраїнську діяльність, ще у такий час, і проти яких є задокументовані неспростовні факти цієї самої діяльності, притягнути до цієї самої відповідальності, як з них вже святих великомучеників роблять... шо у людей в головах...
вам же ж неважливо що саме роблять і говорять ці "святі" і за що їх до відповідальності притягують? головне що вони "ваші", так же ж?
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Сер 05 лис, 2025 22:08, всього редагувалось 1 раз.
новий мер-демократ Мамдані обіцяє "Нью-Йорк доступний кожному" :D :D : безкоштовний проїзд, доступне житло, магазини з фіксованими цінами, верхній ліміт по вартості оренди"
"Все, пропал дом..Что теперь будет с паровим отоплением?"(с)
  Прохожий написав:"Анджеліна Джолі приїхала до Херсона"
https://life.pravda.com.ua/society/amer ... on-311298/

апд
"Охоронця Анджеліни Джолі забрали у ТЦК під час її візиту до України – ЗМІ"
https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/05/8005993/

интересно дальнейшее развитие события, Джоли отслюнявила 25к или новоиспеченный "морской котик" уже в пути на бамбас?)))

І кому ця чуш зараз цікава? Велике діло, ще одного ухилянта мобілізували.
Прям новина всеукраїнського маштабу :lol:
  flyman написав:
  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:Але я економлю гроші.
І зекономлені гроші я все-таки кудись витрачу.
Тобто так - прям в сам момент економії мій рівень життя падає, зате збільшуються перспективи підняття рівня життя в майбутньому. Оцінити це важко.

Не дуже. Важлива не тільки потрачена сума але і швидкість. Енергія то є швидкість на масу. Так що не тільки сума грошей в обороті має значення, але і швидкість обороту) скупий тормозить економіку.

E=mc^2

Это только энергия покоя. :)
