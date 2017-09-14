RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15689156901569115692
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 22:09

  Сибарит написав:
  andrijk777 написав:Звучить негативно, це так само як "спекуляція", звучить негативно, але по суті - нічого поганого немає.

Помилуйте, что в этом звучании негативного? Слово происходит от похожего латинского, которое означает знание, предвидение. Если это это звучит негативно, то "самый умный" вообще страшное ругательство 😁

А это не так? :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37256
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 22:15

  wild.tomcat написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Я і кажу - мій "кумир"

Тільки все це до свободи совісті чи свободи віросповідання - немає жодного відношення

Ти тож герой України? :lol:
нє? А шо так? Не склалось ?
Не дають за патріотичне попукування в диван) странно.
Але взагалі думаю не помішає митрополитам трохи постражати за віру, занадто толерантні вони стали до гріху, за це й Бог попускає.


ну ось, ще не встигли москальських холуїв (а радше засланих козачків), що на дух не переносять україну і проводять відверту антиукраїнську діяльність, ще у такий час, і проти яких є задокументовані неспростовні факти цієї самої діяльності, як з них вже святих великомучеників роблять... шо у людей в головах...
вам же ж неважливо що саме роблять і говорять ці "святі" і за що їх до відповідальності притягують? головне що вони "ваші", так же ж?

а хто сказав що вони святі? вони самі постійно ішли на компроміси з владою. Зажиріли наші клірики, обмякли і стали терпимі до гріху, тепер нехай розхльобують.
Щодо мене я б всіх священників мобілізував без розбору патріархату чи течії протестантизму. І не в цю пародію на релігію, в капелани, а хай йдуть на евакуацію ранених і трупів. Прийшов час ділом віру доказати.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3850
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 22:28

  Banderlog написав: а хто сказав що вони святі? вони самі постійно ішли на компроміси з владою. Зажиріли наші клірики, обмякли і стали терпимі до гріху, тепер нехай розхльобують.
Щодо мене я б всіх священників мобілізував без розбору патріархату чи течії протестантизму. І не в цю пародію на релігію, в капелани, а хай йдуть на евакуацію ранених і трупів. Прийшов час ділом віру доказати.


не буду сперечатися на рахунок обгрунтованості вашої пропозиції, але якщо і так, то ці зі списку, який обговорюється, там точно не потрібні. вони тепер в сізо будуть проповіді читати, а потім, сподіваюся, і на зоні. ну або обміняти на наших полонених.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1679
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 22:28

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав:Не дуже. Важлива не тільки потрачена сума але і швидкість. Енергія то є швидкість на масу. Так що не тільки сума грошей в обороті має значення, але і швидкість обороту) скупий тормозить економіку.

E=mc^2

Это только энергия покоя. :)

Перевірочна формула, звідки "не швидкість на масу", а "маса на швидкість в квадраті"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41388
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 22:34

екуменістична єдність

  Banderlog написав: а хто сказав що вони святі? вони самі постійно ішли на компроміси з владою. Зажиріли наші клірики, обмякли і стали терпимі до гріху, тепер нехай розхльобують.
Щодо мене я б всіх священників мобілізував без розбору патріархату чи течії протестантизму. І не в цю пародію на релігію, в капелани, а хай йдуть на евакуацію ранених і трупів. Прийшов час ділом віру доказати.


екуменістична єдність і башня Конті
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41388
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 22:51

  andrijk777 написав:
  Сибарит написав:
  andrijk777 написав:Звучить негативно, це так само як "спекуляція", звучить негативно, але по суті - нічого поганого немає.

Помилуйте, что в этом звучании негативного? Слово происходит от похожего латинского, которое означает знание, предвидение. Если это это звучит негативно, то "самый умный" вообще страшное ругательство 😁

По-моєму усі, хто виріс в СРСР сприймають це слово негативно.

Даже если его негативно не воспринимаю только я, уже не все 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9059
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6502 раз.
Подякували: 21679 раз.
 
Профіль
 
134
82
38
2
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 23:01

[quote="5905297:Banderlog"
Щодо мене я б всіх священників мобілізував без розбору [/quote]

Уберите слово "священники" и по прежнему будет правильная ваша позиция. :mrgreen:
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 951
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15689156901569115692
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 148743
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 340729
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1030815
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2736)
05.11.2025 22:51
Ринок ОВДП (10029)
05.11.2025 19:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.