Додано: П'ят 07 лис, 2025 15:36

whois2010

Вряд ли многие "просто не хочуть воювати за країну у вигляді, в якому вона є". Возможно, ошибаюсь, но не думаю, что многие исходят из таких соображений.

"боятся неизбежного для многих поражения в войне" - это вообще не понятно о чём. Исходя из таких соображений, как раз на фронт идти необходимо.

По-моему, "просто не хочуть воювати" ни за что, просто боятся погибнуть или остаться инвалидом, независимо от того, что "родина отримає від держави". "балалайку" или хорошую помощь. Своя жизнь и здоровье дороже. Ну и любой здравомыслящий человек понимает, что при такой войне и таком количестве погибших и искалеченных держава, как бы ни хотела, не сможет оказать достаточную помощь.

"гіперкрадівництво і гіперкорупція", конечно, тоже влияют на настроение людей, но, по-моему, это вторично. Тем более, что в случае оккупации этого будет не меньше, а только больше. И даже без оккупации, в случае поражения и полного подчинения РФ эти явления только усилятся. + добавится ещё и многое другое. В таком случае финский вариант, который сейчас многие "не понимают" и называют "капитуляцией", покажется недостижимой мечтой.



P.s. И да, совершенно не понятно, как всё изложенное buratinyo сочетается с первой фразой: "А как же вариант - не хочуть, так заставимо?"

По-моему, вообще никакой связи.