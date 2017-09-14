|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 08 лис, 2025 10:38
katso написав: Hotab написав:
Місцева публіка каже, що всі мають право тікати з армії
Именно. Мають ПРАВО. В церковь заходишь - и как-то на стене там не написано ни про "мужчина должен", ни про защиту Родины, не про храбрость и трусость, ни про спасение нации - а написано "Ни Убий", не так ли? Вот это и есть самое высшее Право.
Бугага
Та твої попи перші женуть вас кацапів дохнути.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 3045
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 08 лис, 2025 10:41
flyman написав:
а паціент не прийнявв зайспокіливе і вийшов в ефір як Мосійчук з айзером на відео запощеному Шмідтом
мерзотник мосійчук ще не втратив здібність маскувати свою антидержавницьку сутність
шміта ж не забанили
а бетон, судячи з відгуків, не впорався з самоконтролем зняв збабрало та роззброївся перед форумом
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4736
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 08 лис, 2025 10:42
Hotab написав:fox767676
чи готовність до рускага міру?
Так. А таку слабинку давати не можна в будь якому стані.
Тим більше коли не знаєш про що кажеш.
Бетон думає що беспредел поліцаїв - тцк це вже предел та терпіти нема сил.
Я думаю що лише екватор.
Короче, він депресивний песиміст
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9865
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2367 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Суб 08 лис, 2025 10:49
Першими ламалися ті, хто вірив, що все скоро закінчиться, а після них — ті, хто втрачав надію, що це коли-небудь закінчиться. Виживали ті, хто зосереджувався на своїх діях і не очікував, що саме станеться.
UA написав: Hotab написав:fox767676
чи готовність до рускага міру?
Так. А таку слабинку давати не можна в будь якому стані.
Тим більше коли не знаєш про що кажеш.
Бетон думає що беспредел поліцаїв - тцк це вже предел та терпіти нема сил.
Я думаю що лише екватор.
Короче, він депресивний песиміст
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41409
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 08 лис, 2025 10:50
UA написав:
Бетон думає що беспредел поліцаїв - тцк це вже предел та терпіти нема сил.
з грудня 2013 так і не спромігся еволюціонувати
таких ніякі гроші не врятують
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4736
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 08 лис, 2025 10:55
flyman написав:
Першими ламалися ті, хто вірив, що все скоро закінчиться, а після них — ті, хто втрачав надію, що це коли-небудь закінчиться. Виживали ті, хто зосереджувався на своїх діях і не очікував, що саме станеться.
UA написав:
Бетон думає що беспредел поліцаїв - тцк це вже предел та терпіти нема сил.
Я думаю що лише екватор.
Короче, він депресивний песиміст
А чого ломатися?
Існуюча система держ. управління погана.
Народ не здатен її був зламати.
Ваші лондонські наставники пішли шляхом докорінної ломки світогляду народу.
Шокова терапія.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9865
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2367 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Суб 08 лис, 2025 11:00
fox767676 написав: UA написав:
Бетон думає що беспредел поліцаїв - тцк це вже предел та терпіти нема сил.
з грудня 2013 так і не спромігся еволюціонувати
таких ніякі гроші не врятують
Шо ти до того 2013 залип.
Реальні правителі залишились ті самі.
За змішення Овоща в ВР дали недостаючи голоси група Тигипка (Пінчук)
Ренат зробив вигляд нейтрального.
Власники вигнали найманого директора якій вирішив що він теж власник.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9865
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2367 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Суб 08 лис, 2025 11:03
flyman написав:
ламалися
Пісеньку можно перебити під мотив бусифікації бетонівського середнього класу
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 08 лис, 2025 11:04, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4736
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 08 лис, 2025 11:04
UA написав: Hotab написав:fox767676
чи готовність до рускага міру?
Так. А таку слабинку давати не можна в будь якому стані.
Тим більше коли не знаєш про що кажеш.
Бетон думає що беспредел поліцаїв - тцк це вже предел та терпіти нема сил.
Я думаю що лише екватор.
Короче, він депресивний песиміст
Всем привет.
Давно не писал. Много работы.
Мне тоже кажется, что главные проблемы у Украины начнутся после окончания войны.
А так вообще, время от времени смотрю Телемарафон и новости в Телеграмме - выглядят в комплексе, как новости из дурдома: то цветочки в Покровске высаживали, то всех достанем, то мова-зброя, то с Джоли обделались... И бесконечный бодрячок с улыбающимися ухылянтами на Телемарафоне с "дай денег пох на что".
Короче, смотришь на весь этот цирк и думаешь, не дай бог туда обратно, через полтора года надо подаваться на гражданство. Мотивация железобетонная и подогревается буквально каждый день.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 12329
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1701 раз.
- Подякували: 3641 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
1
Додано: Суб 08 лис, 2025 11:07
flyman написав:
Першими ламалися ті, хто вірив, що все скоро закінчиться, а після них — ті, хто втрачав надію, що це коли-небудь закінчиться. Виживали ті, хто зосереджувався на своїх діях і не очікував, що саме станеться.
UA написав:
Бетон думає що беспредел поліцаїв - тцк це вже предел та терпіти нема сил.
Я думаю що лише екватор.
Короче, він депресивний песиміст
Не мили дурниць
Прогностичне мислення найякісніше.
В мене є знайомий прокурор, якій в жовтні 2021 зробив релокацію з Марика в Київ. Зараз гребе як в останній день Помпеї, але коріння в Києві не пускає. Готовий до всього..
Як казали в совку временщик.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9865
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2367 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|149766
|
|
|1493
|342679
|
|
|6076
|1033343
|
|