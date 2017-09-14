|
Додано: Нед 09 лис, 2025 11:05
Banderlog написав:
нічого те зібрання магате не дасть. Запорізька аес часто відключена і окрім окрім глибокої стурбованості реакції нема.
А що взагалі можна було б очікувати від якоїсь комісії? В них ані військ, ані зброї немає, а інші методи (ві будь-кого) вочевидь не діють.
Додано: Нед 09 лис, 2025 12:02
fler написав: Banderlog написав:
Більшість жінок не знає чому світить лампочка накалювання.
І біда не втім що не знає. А в тім що дозволяють собі мати мнєніє.
О, як засмерділо кацапськими скрєпами.
Як часто ви нагадуєте своїй дружині, що "женщіна должна бути босая, вєчно бєрємєнная і її місце - на кухні"? І що вона вам відповідає на це?
там декларується Домострой - руській мір такий руський.
але як там насправді, не знаю... бо сказала - діти нікуди не поїдуть, й Бандерлог лише на форумі обурюється
Додано: Нед 09 лис, 2025 12:15
Shaman написав: fler написав: Banderlog написав:
Більшість жінок не знає чому світить лампочка накалювання.
І біда не втім що не знає. А в тім що дозволяють собі мати мнєніє.
О, як засмерділо кацапськими скрєпами.
Як часто ви нагадуєте своїй дружині, що "женщіна должна бути босая, вєчно бєрємєнная і її місце - на кухні"? І що вона вам відповідає на це?
там декларується Домострой - руській мір такий руський.
але як там насправді, не знаю... бо сказала - діти нікуди не поїдуть, й Бандерлог лише на форумі обурюється
ну я ж з ними сидіти не буду. Домострой і русскій мір в тебе в голові. Весь нормальний світ декларує що для жінки бути бєрємєнною норма. А не якийсь подвиг.
Banderlog написав: Shaman написав: fler написав:
О, як засмерділо кацапськими скрєпами.
Як часто ви нагадуєте своїй дружині, що "женщіна должна бути босая, вєчно бєрємєнная і її місце - на кухні"? І що вона вам відповідає на це?
там декларується Домострой - руській мір такий руський.
але як там насправді, не знаю... бо сказала - діти нікуди не поїдуть, й Бандерлог лише на форумі обурюється
ну я ж з ними сидіти не буду. Домострой і русскій мір в тебе в голові. Весь нормальний світ декларує що для жінки бути бєрємєнною норма. А не якийсь подвиг.
Ще з клятого совка є понятіє "мать-гєроіня", ти на святе залупляєшся, шас отгребеш по повній від багінь та підкаблучників. А МД це рузьке іпсо демографічної диверсії.
Додано: Нед 09 лис, 2025 12:30
Всім відомо , що жінка має сидіти з дитям (але не більше одного року, а далі на роботу!) , бути дуже вдячною що має миску г̶о̶р̶і̶х̶і̶в рису і койкомісце, купати дитину з баклашок води нагрітої на сонці, доношувати туфлі, які їй підлітком купив батько, цілувати руки чоловіку в ті дні, коли він її не бʼє.
Краще коли це філіпінка, бо у неї нема грошей на квиток додому, не втече від щастя, я ще звалилось їй на голову
M-Audio написав:
А що взагалі можна було б очікувати від якоїсь комісії? В них ані військ, ані зброї немає, а інші методи (ві будь-кого) вочевидь не діють.
будуть москалі обрубувати підстанції навколо атомної генерації. Це наступна ціль після того як вони вирубали маневрову генерацію. Справа тільки чи це буде зараз чи підождуть холоду. А зараз продовжуть бити по жд перевезеннях.
Вчора вирубали депо в гребінці...
Те що говорила міністеркининя енергетики про готовність схоже нікого не зацікавило) головне це фемінізм захистити. А те що в нас міністерка енергетики технічно некомпетентна, то нікого не смущає... чомусь в трампа вистачило розуму поставити на посаду інженера - Кріса Райта.
Banderlog написав: fler написав:
Більшість жінок не знає чому світить лампочка накалювання.
І біда не втім що не знає. А в тім що дозволяють собі мати мнєніє.
нічого я їй не нагадую, вона зараз бєрємєнна
[/quote]
Добрий день .
Вітаю вас ...з добрими намірами й подіями ))).
Хайу вас все буде добре .
