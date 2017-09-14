ВАШИНГТОН, 7 ноября (Рейтер) - Армия США намерена закупить не менее миллиона беспилотников в течение следующих двух-трех лет и может приобретать от полумиллиона до миллионов беспилотников ежегодно в последующие годы, заявил министр армии США Дэниел Дрисколл.

В интервью агентству Reuters Дрисколл подробно рассказал о значительном увеличении объема закупок беспилотников для армии, признав сложности, связанные с тем, что крупнейший род войск США сегодня ежегодно приобретает лишь около 50 000 беспилотников.

........Дрисколл и командующий Пикатинни генерал-майор Джон Рейм рассказали агентству Reuters о том, как Соединенные Штаты извлекают уроки из войны России на Украине, которая характеризовалась беспрецедентным по масштабам развертыванием беспилотников.

........По словам Дрисколла, Украина и Россия производят примерно по 4 миллиона беспилотников в год, но Китай, вероятно, способен производить вдвое больше.

Дрисколл заявил, что его приоритет — сделать так, чтобы Соединенные Штаты могли производить достаточное количество беспилотников для любой будущей войны, стимулируя внутреннее производство всего: от бесщеточных двигателей и датчиков до аккумуляторов и печатных плат.

Сегодня большую часть этого производства занимает Китай.

........«И мы ожидаем, что через год-два мы будем знать, что в случае конфликта мы сможем задействовать достаточно надежную и глубокую цепочку поставок, которая позволит нам производить столько дронов, сколько потребуется».