budivelnik написав:....... маючи можливість у вигляді наприклад 1 млрд доларів- балістичну ракету можна побудувати навіть у селі під Львовом
Вот когда побудуєте у селі під Львовом, тогда и будете рассказывать. Может, "у селі під Львовом" можно и атомную бомбу сделать под идейным и техническим руководством отставного прапорщика? stm говорит, что физики-химики давно не нужны.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 09 лис, 2025 20:52, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:У Флер нет на заднем дворе запасной ТЕС?...
З якою метою цікавитесь? Шпигун?)))
Но stm трёх уничтоженных ТЭС мало, ей надо что-то новенькое. В результате вы тут сидели ...(свистели), а в Харькове вчера с 8 утра и почти до 10 вечера не было ээ (не по всему городу) и сегодня, например, у меня не было с 8.00 до 14.00. По графику должны были опять выключить с 18.00, но пока не выключили. Видимо, как то решили проблемы.
Цікаво, мабуть щось таки знайшли на задньому дворі..
Но тут могут мечтать о блэкауте в Москве и рассказывать о симметричных и асимметричных ответах.
А ЛАД все одно співатиме про капітуляцію та здачу територій..)))
Water написав:........... Ви хочете шоби вас пожаліли, чи якусь пільгу дали, чи премію?
Я хочу, чтобы люди начали думать, а не балаболить.
Почніть з себе. Чим ви думали коли у 2019 голосували? За балаболіть я вообщє мовчу.
Ну да. Если бы выбрали Порошенко, то войны бы не было. Войну начал Зеленский. И, действительно, лучше помолчите. Я думал, что будут вопросы, как выходить из положения. Или все уверены, что в их городах такое невозможно?
Shaman Ещё к вопросу о miltech и наших перспективах.
ВАШИНГТОН, 7 ноября (Рейтер) - Армия США намерена закупить не менее миллиона беспилотников в течение следующих двух-трех лет и может приобретать от полумиллиона до миллионов беспилотников ежегодно в последующие годы, заявил министр армии США Дэниел Дрисколл. В интервью агентству Reuters Дрисколл подробно рассказал о значительном увеличении объема закупок беспилотников для армии, признав сложности, связанные с тем, что крупнейший род войск США сегодня ежегодно приобретает лишь около 50 000 беспилотников. ........Дрисколл и командующий Пикатинни генерал-майор Джон Рейм рассказали агентству Reuters о том, как Соединенные Штаты извлекают уроки из войны России на Украине, которая характеризовалась беспрецедентным по масштабам развертыванием беспилотников. ........По словам Дрисколла, Украина и Россия производят примерно по 4 миллиона беспилотников в год, но Китай, вероятно, способен производить вдвое больше. Дрисколл заявил, что его приоритет — сделать так, чтобы Соединенные Штаты могли производить достаточное количество беспилотников для любой будущей войны, стимулируя внутреннее производство всего: от бесщеточных двигателей и датчиков до аккумуляторов и печатных плат. Сегодня большую часть этого производства занимает Китай. ........«И мы ожидаем, что через год-два мы будем знать, что в случае конфликта мы сможем задействовать достаточно надежную и глубокую цепочку поставок, которая позволит нам производить столько дронов, сколько потребуется».