ЛАД написав: О повестках мне интересно - люди не приходят или рассылкой повесток просто никто не заморачивается? О повестках мне интересно - люди не приходят или рассылкой повесток просто никто не заморачивается?

повестки могут приходит по неактуальному адресуя в 2015 жил на 3х и даже не в курсе что по родительскому приходили повесткиродители скрывали, отец переживал спровоцировал себе декомпенсацию сахарного диабета (75+ лет)но мне интересно, где тогда был замайданный офисный планктон, многие из которого еще офицеры военных кафедртогда уже многие потекли в польшу - "а чего нам повестки, есть же прокуроры и полицейские"счас из польши очень фарионствуюта зачем вы бетона вспомнили ?я вам не бетон, он та кошка что знает чье сало съелая на порядок сильнее в силу убежденной правоты, мне бицуха полметровая не нужна