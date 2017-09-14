ЛАД написав:Мне, кстати, интересно - как-то не слышу историй, чтобы кого-то просто вызвали повесткой из дому и человека призвали. Почему только "ловля на улице"? Или о "нормальном призыве" просто не пишут?
Вызывают повесткой,и что дальше нормальному работающему, думающему человеку делать? Самоотречься, поставить крест на карьере, достатке чтобы жорины с кротевичами дальше героями красовались, безнаказанно угрожали военным переворотом, если власть все-таки рещиться на переговоры? Одним словом прогнуться под правосеков, которые до 2014 клей по подвалам нюхали и в любой другой стране с этих подвалов и не выбрались бы никогда?
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 09 лис, 2025 22:19, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Не будем мелочиться, предлагаю сразу в Нью-Йорк.
Нью Йорк вже є, під чим контролем зараз не знаю, прифронтовий був
upd:
6 вересня 2024 стало відомо, що до боїв за Торецьк та Нью-Йорк додали 12-ту бригаду спецпризначення НГУ «Азов». Бійці «Азову» повернули під контроль частину Нью-Йорка на Донеччині та деблокувати українських військових, які були в оточенні на Фенольному заводі [26]. Незважаючи на це, російські окупаційні війська захопили Нью-Йорк до кінця вересня 2024 року.
Его, наверное, уже не будет. Согласно тому же источнику в 2024 там уже оставалось меньше 2000 человек.
fox767676 написав:.... прогнуться под правосеков, которые до 2014 клей по подвалам нюхали и в любой другой стране с этих подвалов и не выбрались бы никогда?
Но уже выбрались, не знаю, с чьей поддержкой. А позже власть опиралась на них (Порошенко), а потом боялась им противоречить (Зеленский). Вы интересовались, что такого написал позавчера вечером Бетон. Насколько помню, не было ничего особенного, то же, что обычно. Видимо, просто кто-то особо бдительный написал жалобу.
О повестках мне интересно - люди не приходят или рассылкой повесток просто никто не заморачивается?
ЛАД написав: О повестках мне интересно - люди не приходят или рассылкой повесток просто никто не заморачивается?
люди не приходять. І не просто не приходять по тій що прийшла по пошті чи на місце роботи. Не приходять по врученій особисто під підпис. Даж якщо пройшли влк і після отримали повістку на відправку через пару днів то більшість не повертаються в тцк. Тому зараз система працює доставка в тцк- влк - підвал- навчальний центр або частина.
ЛАД написав:О повестках мне интересно - люди не приходят или рассылкой повесток просто никто не заморачивается?
повестки могут приходит по неактуальному адресу я в 2015 жил на 3х и даже не в курсе что по родительскому приходили повестки родители скрывали, отец переживал спровоцировал себе декомпенсацию сахарного диабета (75+ лет) но мне интересно, где тогда был замайданный офисный планктон, многие из которого еще офицеры военных кафедр тогда уже многие потекли в польшу - "а чего нам повестки, есть же прокуроры и полицейские" счас из польши очень фарионствуют а зачем вы бетона вспомнили ? я вам не бетон, он та кошка что знает чье сало съела я на порядок сильнее в силу убежденной правоты, мне бицуха полметровая не нужна
ЛАД написав: О повестках мне интересно - люди не приходят или рассылкой повесток просто никто не заморачивается?
люди не приходять. І не просто не приходять по тій що прийшла по пошті чи на місце роботи. Не приходять по врученій особисто під підпис. Даж якщо пройшли влк і після отримали повістку на відправку через пару днів то більшість не повертаються в тцк. Тому зараз система працює доставка в тцк- влк - підвал- навчальний центр або частина.