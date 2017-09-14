RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 23:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

что-то я не вижу сообщения с незламными ренегатами
но вот если бы мне повстречался какой-нибудь береза или ему подобный в вене-праге
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4746
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 23:06

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:В результате вы тут сидели ...(свистели), а в Харькове вчера с 8 утра и почти до 10 вечера не было ээ
Воды не было по всему городу вчера и сегодня у очень многих.

Ви хочете шоби вас пожаліли, чи якусь пільгу дали, чи премію?

Я хочу, чтобы люди начали думать, а не балаболить.
Но понимаю, что это, видимо, нереальное желание.
Жалость и премию можете оставить себе.

коли люди пишуть лише, як все погано - це не ознака, що думають, а навпаки...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10356
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1676 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 23:10

  ЛАД написав:Shaman
Ещё к вопросу о miltech и наших перспективах.
...
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-army-buy-1-million-drones-major-acquisition-ramp-up-2025-11-07/

й? потреба в дронах після війни буде шалена. виробляй та продавай. що виробляти, ми експериментуємо, кому продавати - зрозуміло...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10356
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1676 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 23:13

  ЛАД написав:
  M-Audio написав:..........
PS Ще один невтішний висновок: багато країн вирішили свої давні проблеми (або на шляху до такого вирішеня) завдяки тому, що Росія туго загрузла в Україні, і не взмозі активно заважати такому вирішенню. Власне, завдяки цьому втручанню ці проблеми і не вирішувались впродовж десятиріч, і лише тому, що зараз хватка послабшала, з'явився шанс. Але не схоже, що хтось буде демонструвати до України якусь вдячність за такий дарунок. Місцеві очільники радше запишуть це все на рахунок своєї безкрайньої мудрості.
Вас это утешает?
Я бы предпочёл, чтобы мы решали "давні проблеми завдяки тому, що Росія туго загрузла" где-то подальше от нас.
А начёт "вдячності" и не мечтайте. Вы правильно написали: "Місцеві очільники запишуть це все на рахунок своєї безкрайньої мудрості". И, в общем, в какой-то степени будут правы - у них хватило ума не зарываться.

краще, щоб воювали десь деінде. але напали на нас. й знову звинувачуємо жертву - ось за це треба шмагати по дупі, доки не дійде. в чому Україна заривалася? що хотіла жити, як й інші держави - а Раша чомусь вважає, що має жити лише в складі Раші. та й ЛАД вважаєте, що треба про щось домовлятися й жити разом. ні, ЛАД, разом будемо жити, коли Раша почне відноситися до нас, як до незалежної країни - й всі питання відпадуть
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10356
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1676 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 23:16

Я не сплю сутками и с курами тоже

  ЛАД написав:
  Water написав:Звісно, нашо воно вам, стемніло- з курями лягли, світає- з курями встали.

У меня нет курей.
Ложиться предпочитаю с женщинами.
Но сейчас не с кем, а stm меня не любит. :(


Я не сплю сутками и с курами тоже (с)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 лис, 2025 23:19, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41423
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 23:18

  stm написав:Сьогодні я весь день шукала рецепт бельгійських вафель, чи віденських, я ще не вирішила які хочу )

Це дійсно складне рішення. Напевно в тебе завтра буде депресія через неправильний вибір.
UA
 
Повідомлень: 9868
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2367 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 23:22

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Shaman
Ещё к вопросу о miltech и наших перспективах.
...
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-army-buy-1-million-drones-major-acquisition-ramp-up-2025-11-07/

й? потреба в дронах після війни буде шалена. виробляй та продавай. що виробляти, ми експериментуємо, кому продавати - зрозуміло...

тільки є один ньюанс: не виробляють, а збирають
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41423
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 00:00

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Shaman
Ещё к вопросу о miltech и наших перспективах.
...
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-army-buy-1-million-drones-major-acquisition-ramp-up-2025-11-07/

й? потреба в дронах після війни буде шалена. виробляй та продавай. що виробляти, ми експериментуємо, кому продавати - зрозуміло...

Аналогичное сообщение я приводил пару дней назад о Германии.
И перечитайте пост о США. Что они планируют делать.
А мы, как правильно заметил flyman, "тільки є один ньюанс: не виробляють, а збирають".
Своё у нас сборка. Ещё, вроде, начали делать корпуса и, возможно, наше программное обеспечение.
Мечтать, конечно, не вредно. Но, к сожалению, мечты часто отличаются от реальности.
Экономист это должен бы очень хорошо понимать.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37328
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 00:10

  Shaman написав:............
краще, щоб воювали десь деінде. але напали на нас. й знову звинувачуємо жертву - ось за це треба шмагати по дупі, доки не дійде. в чому Україна заривалася? що хотіла жити, як й інші держави - а Раша чомусь вважає, що має жити лише в складі Раші. та й ЛАД вважаєте, що треба про щось домовлятися й жити разом. ні, ЛАД, разом будемо жити, коли Раша почне відноситися до нас, як до незалежної країни - й всі питання відпадуть
Все "інші держави" живут сильно по-разному.
Финляндия до развала Союза жила несколько иначе, чем, например, Швеция. Но жила очень неплохо. И совсем не "разом" с Союзом.
Вы, похоже, хотите жить в идеальном мире. И не только в отношении этого вопроса. Но такого мира не существует. Вернитесь на землю, в реальный мир.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37328
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 00:12

богообраність

про богообраність
Востаннє редагувалось flyman в Пон 10 лис, 2025 00:12, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41423
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
