Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 01:18

  budivelnik написав:

ПС
для різних росіялюбів...
Якщо є гроші і відсутні заборони(санкції)+ ти в таборі високорозвинутих країн - то нічого складного в створенні балістики пофіг де (хоч в селі під Львовом , де європейці завод для дронів побудували і хоч москалики й пульнули по ньому пару разів-але це їм не допомогло і кавоварки вже літають під Покровськом) хоч в Африці - не має.
ППС
тільки дурень думає що хтось збирається з нуля створювати ракетну галузь...
розумний просто купить комплектуючі....

то таки буде блекаут в москві?
Санкції воно діло благородне но гроші це гроші і вміють просочуватись
https://www.dw.com/ru/avstralia-importi ... a-74679788

Австралия, прекратившая прямые закупки топлива из России после начала войны в Украине, с 2023 года импортировала более 3 млн тонн нефтепродуктов российского происхождения. Об этом в воскресенье, 9 ноября, сообщает газета The Guardian со ссылкой на данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

По информации издания, миллионы тонн российской нефти проходят через порт Джуронг в Сингапуре, частично принадлежащий австралийскому инвестиционному банку Macquarie, и потенциально поставляются австралийским компаниям. Этот порт стал одним из ключевых узлов, через который перерабатывается и реэкспортируется топливо, поступающее из России.
1
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 01:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:то таки буде блекаут в москві?
1 Не було в Києві 4-рі роки , не буде й в Москві
2 москалям повірити -себе надурити
ось моя відповідь з паралельної гілки
https://forum.finance.ua/topic248012.html?start=1040
Дюрі-бачі
Та в москалів взагалі відсутнє таке поняття як АДЕКВАТНІ цифри..
З одного боку вони декларують що військовий бюджет 12 трл рублів=150 млрд доларів
З другого боку вони декларують ПРОФІЦИТ зовнішньої торгівлі в +150 млрд доларів
З третього боку в них дефіцит Бюджету 8 трл =100 млрд доларів
а з четвертого боку в них падіння резервів на 4млрд доларів/місяць...

Тому
якщо москаль відкрив рот- значить він вже два рази збрехав.
1
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 01:27

Тут как-то много обсуждали СЭС и ВЭС.
Стало интересно, решил посмотреть чуть внимательнее результаты работающих станций.
По ВЭС взял для примера Ботиевскую ВЭС.
Встановлена потужність Ботіївської ВЕС становить 200 МВт, будівництво здійснено у дві черги: в грудні 2012 року було запущено 30 агрегатів, у квітні 2014 року — ще 35. Середньорічна генерація очікується на рівні 686 млн кВт·год електроенергії щорічно[2]. У 2014 році станція згенерувала 652 млн кВт·год[3].
https://surli.cc/kfxjrv
Русская Вики даёт цифру за 2020 607,7 млн кВт⋅ч.
При работе постоянно на макс. расчётной мощности получили бы выработку 200МВт * (365 дней*24 часа) = 200 МВт*8760 час = 1752000МВт*ч
Даже "очікувана генерація" даёт цифру выработки 39,1% от возможной выработки, исходя из мощности станции. Реально за 2020 получилось 34,7%, за 2014 - 37,2%. Учитывая, что в 2014 2-я очередь была запущена только в апреле, то цифра вызывает некоторые сомнения.

По СЭС данные найти тяжело, но вот что выдал чатжпт по фактической годовой выработке ТОВ «Енергопарк Яворів» (СЕС Терновиця, Львовская область):
Год...... Выработка, млн кВт·ч.... Источник
2020....82.29 млн кВт·ч .........Профиль компании на energo.ua: указано "Виробництво ............................................електроенергії — 82,29 млн кВт•год".
2023....69.923 млн кВт·ч........Примітки до фінансової звітності за 2024 рік: "У 2023 реалізовано .................................................69 923 тис. кВт•год".
2024....77.939 млн кВт·ч........Тот же финансовый документ: "У 2024 році реалізовано 77 939 тис ............................................... кВт•год"
Это при суммарной установленной мощности компании (две очереди СЕС в Терновице) 71.85 МВт.
Элементарный подсчёт даёт результат выработки ээ при работе постоянно на макс. рачётной мощности: 71,85 МВ * (365 дней*24 часа) = 71,85 МВт * 8760 час = 629406 МВт*час.
Даже при максимальной выработке в 2020 82290 МВт*час выработка ээ составляет всего 13% от возможной выработки, исходя из мощности станции. В 2023 получилось 11,1%.
Станция сравнительно свежая - 1-я очередь запущена 1 ноября 2018, 2-я в сентябре 2019.
Стоит добавить, что максимум мощности СЭС выдают с 12 до 17 часов. Не самое пиковое время.
6
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 01:41

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.......
маючи можливість у вигляді наприклад 1 млрд доларів- балістичну ракету можна побудувати навіть у селі під Львовом
Вот когда побудуєте у селі під Львовом, тогда и будете рассказывать.
Может, "у селі під Львовом" можно и атомную бомбу сделать под идейным и техническим руководством отставного прапорщика?
stm говорит, что физики-химики давно не нужны.

Норвежці пропонують своїх 100 млрд доларів( з свого фонду в 1,4 трлн доларів) - на час поки будуть розбиратись з москальськими 140 млрд в бельгії..
і я норвежців-чудово розумію
Кому и на что пропонують?
Ссылку можно?

тільки дурень думає що хтось збирається з нуля створювати ракетну галузь...
розумний просто купить комплектуючі....

тільки дурень думає що хтось продаст комплектуючі, а не предложит купить готовую продукцию.
Может, вы ещё так же легко купите "комплектуючі" для F-35 и будете их производить "у селі під Львовом"? И атомную бомбу тоже?
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 01:45

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:то таки буде блекаут в москві?
1 Не було в Києві 4-рі роки , не буде й в Москві
2 москалям повірити -себе надурити
ось моя відповідь з паралельної гілки
https://forum.finance.ua/topic248012.html?start=1040
Дюрі-бачі
Та в москалів взагалі відсутнє таке поняття як АДЕКВАТНІ цифри..
З одного боку вони декларують що військовий бюджет 12 трл рублів=150 млрд доларів
З другого боку вони декларують ПРОФІЦИТ зовнішньої торгівлі в +150 млрд доларів
З третього боку в них дефіцит Бюджету 8 трл =100 млрд доларів
а з четвертого боку в них падіння резервів на 4млрд доларів/місяць...

Тому
якщо москаль відкрив рот- значить він вже два рази збрехав.

Уже писал - незнание не оправдание.
"дефіцит Бюджету" никак не противоречит "ПРОФІЦИТу зовнішньої торгівлі".
