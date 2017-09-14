stm написав:.......... Моя логіка каже що ЄС буде тяжко але нас не буде існувати. Що вас понгоять на ЄС, чи що розстріляють як загрозу при перетині незаконному Польського кордону мене в цілому задовільняє у тій сраці, яку ви ж і кличите.
Вы пока что спокойно катаетесь туда и никто вас ни на одном кордоне не розстрілює.
Letusrock написав:я думав мене важко запідозрити в любові до Зе... P.S. Ці закиди про 73% (від багатьох форумчан) просто мега-"конструктивні" і служать ніби як амулетом/універсальною відповіддю стосовно існуючих проблем
А хіба існуючі проблеми це не результат виборів ? Чи вибори - це весело, це "хоч паржьом", це "хуже не будет" ... А проблеми, внаслідок вибору - це щось геть інше ?
а хтось з цим сперечається? Але скажи як ця писанина про 73% чи вибір-2019 допомагає вирішити якусь проблему прямо зараз? Ти просто капаєш на мозок тим виборцям, а проблема лишається
Я під час президентської кампанії закликав не голосувати за Зеленського, наводив купу аргументів. Тому зараз - капаю і буду капати, щоб думали мізками, коли голосують і не обирали популістів І це частково може допомогти вирішити проблему
Бо наступного разу можуть знову обрати, щось накшталт Арестовича і знову дивуватись ... ну як таке трапилось ?
ЛАД написав:Так у нас же все тільки про гідність. І революція була гідності. Те що нічого особливо не змінилося, не дуже важливо, головне - гідність відстояли. "Бедные, но гордые".
Та помним як після розвалу розказували що мають любителі дешевої ковбаси передохнути а потім 25 років про то що біда України в тім, що незалежність звалилась їй в руки а не виборена і не оплачена кровю... зара доборем і заживем. Як франція. Полюбому, головне б іще ринкові ціни на енергію. І щоб гривню до долара обвалити для конкурентності економіки.
stm написав:Немає замкнутого кола, влада України дійсно відчула що оркостан сиплеться фінансово. Але не відсвічує що у цю воронку безвиході існування нас може також засосати. До лютого 2026 прийнято рішення х... на повну окупацію Донбасу, це означає що незважаючи що грошей немає, вони їх знайдуть на цю реалізацію незважаючи на результат. Для нас означає що корупція зменшує наші шанси, які і так можливих з великими витратами.
Треба думати не коли та як посиплеться расія, а де чи будемо ми взагалі на той час. Не про їх ресурси а про наші. Партнерських ресурсів немає, хіба що грошенят на зарплатню солдатам ще підкинуть
щоб вистояти, щоб нас не знищили - треба й дивитися на їх ресурси, які зовсім не безкінцеві. а коли вони це відчують, тоді почнуть перемовини...
andrijk777 написав:Зараз лапають абсолютно немотивованих людей і посилають на фронт - це не може пройти без наслідків і 21000 СЗЧ - це наслідок.
Вчора, напевно, було якесь відпрацювання - купа блок-постів яких вже довго не було перед цим. Читаю "ТЦК замінять роботи" https://society.comments.ua/ua/news/hum ... 86401.html і уява малює андрогенів від Маска чи з Китаю, які виловлюють шкіряні мішки і відправляють їх здобувати перемогу. Думаю, що ШІ такий жирний шматок ніхто не віддасть.