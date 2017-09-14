RSS
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 22:15

  Hotab написав:
  _hunter написав:Ты опять не понял :lol: — это ответ на вопрос, а не сравнение.

Ок, ти не порівнюєш , бо «сложно».
Так а відповідь яка? Гарно з полоненими там обходяться?

Сорян, я мордокнигу принципиально не читаю - сюда перепиши, что сказать хотел.
2
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 22:17

  Water написав:
  _hunter написав:
  Water написав:От ти скажи, для чого ти пишеш на цьому форумі, яка мета? Ти особисто попадав на підвал та бусік?

Странный вопрос :shock: А, например ты с какой

Ти за себе відповідай, не потрібно відповідать питанням.

Отвечаю: не хочу, что бы страна, в которой я рос - превратилась в филиал Северной Кореи. Или того хуже - в головной офис...
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 22:25

Дитячий садок.
Новими купюрами зажали видавати.
Валютою відкатів стае Евро.
Чому?

Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 22:35

  Banderlog написав:
  unicdima написав:
це ви ждуни ухилянти народ? Та це вас вішати треба, ви більше приносите шкоди ніж кацапська пропаганда.
Дмитро давай без емоцій, просто подумаєм головою.
Представ собі вони народ. Український народ - народ ждунів і ухилянтів. Патріоти і активісти є, но їх не кратно більше ніж сєпарів. інакше за 8 років ато днр б зімяли.
Скільки призвали в 22 му? Тисяч 500? З них лишилось? Нехай всі і лишились. Скільки з них хотять лишитись? Ну мож хтось і готовий боротись до кінця... але нехай б і всі хотіли відпочити .нема в нас 500 тисяч патріотів на заміну. А якщо ти ще схочеш набрати свідомих патріотів 500 тисяч? шоб не московського патріархату, щоб говорили не російською і любили Черчіля... та конституцію. то виявиться що вішати будуть тебе а не ухилянтів :wink:

unicdima свідомий патріот?
По перше, він реєструвався Дімою а не Дмитром тобто шпрехав москальською.
В друге, крім манії зеленізму він нічого не пише.
По суті совок як совок.
Якщо переналаштувати його ТВ на соловьева буде обсасувати Xуйла як зараз Голобородька.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 22:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Популярні українські телеграм-канали ігнорують розслідування НАБУ "Мідас" і підозру Чернишову https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/11/8006870/
у журнашлюх з УП істерика :D


зайшов на прости господи труху і там дійсно як інший світ, то робот впав, то якийсь літак кинджал викрито
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 22:56

  Hotab написав:Так а відповідь яка? Гарно з полоненими там обходяться?

Складне питання.
В л-днр ерів існую якась автономність в цьому питанні, чи то пам'ятають Україну тому дещо по іншому відносяться. Але це як повезе.
Всякі народи Севера та прочий Алтаїв глухо відморожені з садиськими наклонностями.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 23:49

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
щоб вистояти, щоб нас не знищили - треба й дивитися на їх ресурси, які зовсім не безкінцеві. а коли вони це відчують, тоді почнуть перемовини...
І коли це станеться?
Хоч приблизно?

P.s. На які поступки ви згодні піти, ви теж не відповіли.
Я хоч написав про "фінський варіант". Не став розписувати докладно, щоб не розводити срач на гілці, бо там поступки великі.
А ви?

який нетерплячий. не всі на пенсії ЛАД, не можуть відповідати вам як тільки ви пальцями клацнули :lol:

взагалі це секрет Полішинеля
- перше й головне - ми залишаємо окуповані території окупанти. це як сталін в 1941 домовився по Волзі - логіка та сама
- не хочуть НАТО - добре без НАТО. хоча на прикладі Фінляндії бачимо, що НАТО лише привід. й питання гарантій Україні - ще відкрите
- мова та церква - можна обговорити - не перемовинах. до того ж це цікаве питання, ми теж можемо запитати про наші права.

а от ваш фінський варіант - це цікаві, які ж такі поступки. головне, що хоче Раша - це проросійська влада на Україні. цього не буде. в нас владу обирають, й нікого проросійського не буде. з кожним днем проросійських виборців на Донбасі все зменшують та зменшують. тому я й кажу, що повноцінного миру не буде. Раша взагалі проти існування незалежної України, а лише Україна - Біларусь 2.0 - а проти цього ми. фінім не змушували вчити руську мову, й Монергейм там національний герой. в нас надто великі протиріччя. тому Раші доведеться з цим лише змиритися...

а ресурси вичерпаються в 2026 році. та й Трамп вже непогано так руські фаберже затискає ;)
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 23:58

  ЛАД написав:...
Если вы умудряетесь из того, что в Украине развалили промышленность, сделать вывод, что "заводи нікому не були потрібні максимальну кількість років" (не очень понятно, сколько это - максимально?), и что Украине не нужны ни заводы, ни НИИ, ни физики-химики, то помочь ничем не могу.
Просто интересно, кто же нужен Украине - батраки на панщине у сельхозхолдингов?

урок російської мови для радянських людей. "развалили" - це свідома дія. "развалились" - це наслідок їх неефективної роботи або те, що ці підприємства можуть існувати лише у великих країнах. Південмаш - великий завод, але середній країні не потрібні балістичні ракети, здатні знищити США. а ХТЗ - міг будувати по 50 тис тракторів на рік, але таких собі по якості, а на менші об'єми - він КАТАСТРОФІЧНО неефективний. металургія вижила? так, бо хоч була й не дуже ефективна, але мала конкурентні переваги. харчова промисловість як розвинулась - а це не набагато легше, ніж метал робити, точніше навіть важче.

ще раз - радянські підприємства розвалились через своє неефективність. єдиний шанс - це було все продати іноземцям в 1990 роках - но тоді ж ЛАД голосував за збереження народної власної, чи не так?

в Польщі до речі, таких монстрів як ХТЗ немає - все набагато компактніше...
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 00:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

тобто для перемовин є конкретні пропозиції - з нашої сторони. а що зі сторони Раші?
Для припинення війни в Україні обов'язковими умовами залишаються "демілітаризація" та "денацифікація". Москва не збирається змінювати вимоги щодо України, її позиція викладена на папері та не є секретом.

Таку заяву в інтерв'ю російським ЗМІ зробив глава МЗС країни-агресора Сергій Лавров. Він не забув згадати тези про "забезпечення прав російськомовного населення" та "усунення воєнних загроз для Росії".

й розумій як хочеш. адекватним людям зрозуміло одне - Раша не хоче предметних перемовин
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 00:15

  Hotab написав:_hunter
«С пленными русские нармальна абращались»?

ЛАД казав «нема концтаборів як у німців у 2СВ».
Чим вам не вони?

https://www.facebook.com/share/r/1By5F2 ... tid=wwXIfr

Концлагеря бывали в очень многих странах.
По разным причинам и для разных категорий.
Нацистские концлагеря в период "расцвета" отличались от других тем, что использовался принудительный труд заключённых с последующим их уничтожением. Во всяком случае, во многих лагерях.
Принудительный труд использовали и в советских концлагерях, но задача уничтожения не ставилась.
Между прочим,
Деякі історики впевнені, що саме Польща часів диктатури генерала Пілсудського перша використала табори у такому вигляді, які пізніше були застосовані Німеччиною.

Можете посмотреть https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%80 и https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8.
В русской Вики есть такие же статьи, но подробнее. Ссылки давать не буду. Захотите, посмОтрите. Укр. Вики почему-то умалчивает о концлагерях во многих странах.
Единственный случай направленного уничтожения наших военнопленных пока был только в Оленівці 28 - 29 липня 2022 року. И то РФ обставила это убийство как якобы результат нашего обстрела. Это, думаю, помнят все, но на всякий случай - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96#:
