Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Далі, пакістанець вчинив злочинні дії, його взято під варту, що не подобається ?
Що його взяли під варту ?

От поясни - яким боком до ТЦК цей спритний пакистанець? Тітушка? Чи найманець? Але по ідеї якщо він в ЗСУ, то мав би бути не в тилу? Чого не опинилися під вартою його спільники по нападу? Чи вони "невинні"? Чого поліція імпотентна? Чого прокуратура імпотентна? Чого до суду дійшов тільки він, а спільники ні?
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:14

  BIGor написав:
  pesikot написав:Далі, пакістанець вчинив злочинні дії, його взято під варту, що не подобається ?
Що його взяли під варту ?

От поясни - яким боком до ТЦК цей спритний пакистанець? Тітушка? Чи найманець? Але по ідеї якщо він в ЗСУ, то мав би бути не в тилу? Чого не опинилися під вартою його спільники по нападу? Чи вони "невинні"? Чого поліція імпотентна? Чого прокуратура імпотентна? Чого до суду дійшов тільки він, а спільники ні?

Це ти мені поясни, що тобі не так ...

Про спільників ... спільників чого ? Збив він один

"Чого поліція імпотентна? Чого прокуратура імпотентна?" - це про що ?
Його затримано, справу відкрито, справа дійшла до суду ... імпотенція по-іншому виглядає.

Від тебе лише вереск ... та маніпуляції

PS. і чого ти так завзято не пишешь про обстріл Києва, про те, як вгатили по ринку в Чорноморську ?
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:18

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  Letusrock написав:Артистократ Портніков пояснює базу холопам: "Після війни українці будуть робити те що скаже захід. Післявоєнна Україна буде протекторатом заходу. Безкоштовно нічого не буває". Тобто Україна отримує гроші щоб в тому числі захищати Європу, і в момент "післявійни" виявиться в ролі сильно заборгувавшої.
Це як рибалка червяку виставить рахунок за оренду гачка для покатушек зі щукою
Хотілось би взнати
А яким ти боком до України?
Міжнародні партнери БЕЗПОВОРОТНО дають кожному українцю +/- 1000 доларів в рік вже на протязі 4-х років і обіцяють що будуть давати й далі.
Ти платиш ( і то не факт) 5% з мінімалки=100 доларів в рік
А розсмердівся на всі сторінки....

куди підходити за своєю тисячею безповоротної допомоги партнерів за 2025, як і ще три за 2022, 2023 і 2024?
Як то куди?
За 2022, 2023, 2024 - до успіха він там сардельками котів годував
А за 2025 - можете вибрати будь-який відрізок фронту з 1000+ км... , найкраще правда роздають під Покровськом...
То коли йдеш?
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:23

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
Так шаман же не проти припинення. І я тільки за. Тільки ж «інша сторона» відмовляється припиняти.
Скільки воювати? Поки не буде готова до перемовин.

Фактически он против.
Он не согласен на какие-то политические уступки.
.....
Так же ж не можна..
Якщо в мене вимагають віддати чотири області...
То мої ПОЛІТИЧНІ вимоги мають бути такими самими.
Тому я вимагаю
віддати Крим, Кубань , Белгородську і Курську, а також Зелений Клин і частину Тюмені..
Також вимагаю відкрити школи з українською мовою викладання у всіх населенних пунктах де кількість україномовних більша 5% і кількість шкіл повинна бути пропорційною кількості населення
Також вимагаю рентної плати з територій Тюмені яка піднімалась українськими працівниками...
Хто хоче може ще підкинути парочку пунктів щоб ПОЛІТИЧНІ вимоги України і Росії- були рівновагомими.
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Предвидел такой ответ, поэтому написал - с каким государством РФ за прошедшие 35 лет воевала?
Из всех ваших примеров подходит только Грузия. И сколько дней она воевала?
Якась брехня
А куди поділись військові РФ в Сірії ? в десятку країн Африки?
чи це НАС ТАМ НЄТ ?
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:31

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Banderlog написав: справа не в наративах. При всій довбанутості диктаторів і в сирії і в лівії і в іраку при них в їх країнах було краще ніж зараз. Вспомним нашого Кучму.. йому тож предявляли диктаторство і аж одну голову в таращанському лісі... зараз ті бунти за гонгадзе виглядають смішно.

Було тихше. Всі авторитарні країни роблять всіх ЛАДами мовчазними, а інших тишком вбивають і садять :roll:
У одній лише тюрмі після Асада 100тис.трупів, а частина у печах дотла без опізнання. Але ж як гарно було )
:lol: як ви це собі уявляєте? 100 тисяч трупів
А які проблеми уявити?
Поле розміром 300 * 600 метрів,
100 траншей шириною в 2 метри, проміжок між траншеєю 1 метр, довжиною 600м(1000осібпоховати вийде)
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зараз переглядають цей форум: Banderlog, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

