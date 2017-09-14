|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 15 лис, 2025 11:55
Особисто мене б мене змусило піти воювати не блокування рахунків, а впевненість, що якщо я завалюсь на квартирі в себе чи в родичів - мене знайдуть і бусифікують, якщо зявлюсь на якійсь офіційній роботі - мене знайдуть і бусифікують. Та банальний прихід участкового до мами хоча б раз на день із питанням "Дюрі вдом? Бо ми шукаємо його за ухилянство" вже швидко б зламав бажання ховатись.
А коли бачиш як сусід який в СЗЧ місяцями живе за місцем реєстрації і його ніхто не шукає - то звісно можна плювати на ту повістку.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5656
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 899 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 15 лис, 2025 11:59
Бетон написав:
они на побегушках у своих хозяев
були часи короткі , коли
поліція була з народом
це перші 3 місяці коли міліцію замінила поліція
і ще у 2022му з початку вторгнення і до середини 2023
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12860
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3366 раз.
- Подякували: 3355 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Суб 15 лис, 2025 12:00
Дюрі-бачі написав:
Особисто мене б мене змусило піти воювати не блокування рахунків, а впевненість, що якщо я завалюсь на квартирі в себе чи в родичів - мене знайдуть і бусифікують, якщо зявлюсь на якійсь офіційній роботі - мене знайдуть і бусифікують. Та банальний прихід участкового до мами хоча б раз на день із питанням "Дюрі вдом? Бо ми шукаємо його за ухилянство" вже швидко б зламав бажання ховатись.
І таких більшість. І для кожного є свої важелі впливу Але нікого навіть не лякають нічим.
Чому б не тягнути прикол на форумі по 30 повідомлень щоденно . Про філіпінок, (с)тм і іншу примітивну дічь .
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17150
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2533 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Суб 15 лис, 2025 12:03
Що буде далі
Російські окупанти б'ють по інфраструктурі вже не так, як раніше. Наразі РФ "зосередилася на спробах "відірвати" від об'єднаної енергосистеми окремі її частини - насамперед прифронтові та прикордонні області на сході".
"Вони постійно змінюють тактику. За моїми підрахунками, це вже шоста тактика РФ. У неї два ключові компоненти: спроба порушити цілісність об'єднаної енергосистеми по Дніпру і спроба відокремити периферійні підсистеми, робота яких залежить від однієї або двох електростанцій", - заявив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.
Ще однією небезпекою є зміна зброї для атаки. По одному енергооб'єкту окупанти можуть вдарити великою кількістю "Шахедів" і балістичними ракетами.
Повідомляється, що найближчу зиму ми потенційно все ж можемо пройти без блекаутів і "апокаліпсису". Хоч ситуація і непроста. Однак дефіцит електроенергії може зберігатися ще довго."Найімовірніше, до весни 2026 року", - пише BBC
.
У матеріалі йдеться, що українській владі необхідно діяти швидко - забезпечити максимальний доступ до енергетичного обладнання в Європі. У повному обсязі та своєчасно фінансувати відновлення пошкоджених об'єктів і максимально посилювати їхній захист.
Щодо дефіциту в енергосистемі, то його можна скоротити, якщо ощадливо споживати електроенергію і збільшити її імпорт з Європи.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12860
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3366 раз.
- Подякували: 3355 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Суб 15 лис, 2025 12:07
prodigy написав:
українській владі необхідно діяти швидко
Враховуючи, що всі важливі рішення влада приймає із затримкою мініму в рік, а потім ще рік йде на те, щоб переписати кривий закон по нормальному, то нічого хорошо нас не очікує.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5656
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 899 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 15 лис, 2025 12:07
Hotab написав:
Але якщо як зараз, що Флаймани живуть як і раніше в шоколаді, то навіщо їм вилазити з зони комфорту? Хай хтось , а він почекає на труп ворога
Так, це роблять мільйони громадян України. Мільйони громадян України не лише чекають на труп ворога, а подорожують, відпочивають, щось там святкують, тобто, живуть найкраще життя, і очікують, що хтось їм це буде забезпечувати. Так побудована система, і до цієї системи є питання. Ця війна взагалі не є справою всього українського народу, навіть фінансово. Замість блокування рахунків влада могла б повністю роздягнути усіх вільних і необтяжених боргами і запропонувати ті гроші тим, хто має бажання воювати за ці гроші. У Вас же чомусь усе побудовано на примусі.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 630
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 15 лис, 2025 12:08
АндрейМ написав: ЛАД написав:
От сталинского режима мы ушли, а до Спарты не доросли.
До Спарты мы как раз в каком-то плане доросли - у нас есть огромная масса подневольного населения и есть правитель, который имеет право определять кто достоин жить, а кто - нет. Проблема в том, что мы живем в 21-ом веке, где у каждого есть право жизни и мы все равны. Как в эту новую реальность вписывается большая война - непонятно, но попытки создать институт государственных рабов были обречены на то, чтобы встретить сопротивление. В принципе, основы нашего общества давно рухнули, но свободным все нравится, так как их никто не трогает, а подневольные справедливо брыкаются и прячутся.
ви регулярно пишете про цінність і право життя, але якось ще зовсім ні разу не написали, хто саме мав би забезпечити комусь ( і вам в т.ч.) ті цінність і право. от ви вважаєте "цінність і право", а вася з сусідньої підворотні, якось так склалося, що клав він на ваші цінності і права. і хто саме, на вашу думку, мав би пояснити васі, що він не правий і втокмачити в його макітру щось інше? я розумію, що на вашу думку це точно маєте бути не ви, але хто ж?
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1692
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 15 лис, 2025 12:10
АндрейМ написав: Hotab написав:
Але якщо як зараз, що Флаймани живуть як і раніше в шоколаді, то навіщо їм вилазити з зони комфорту? Хай хтось , а він почекає на труп ворога
Так, це роблять мільйони громадян України. Мільйони громадян України не лише чекають на труп ворога, а подорожують, відпочивають, щось там святкують, тобто, живуть найкраще життя, і очікують, що хтось їм це буде забезпечувати. Так побудована система, і до цієї системи є питання. Ця війна взагалі не є справою всього українського народу, навіть фінансово. Замість блокування рахунків влада могла б повністю роздягнути усіх вільних і необтяжених боргами і запропонувати ті гроші тим, хто має бажання воювати за ці гроші. У Вас же чомусь усе побудовано на примусі.
Так блокування рахунків , які ви як і я також підтримуєте, це теж примус)
Я про те, що на кожного є важелі. Комусь спрацюють «рахунки», комусь не хочеться бути в розшуках (коли тебе з сімʼєю можуть на першому КПП викинути з машини, авто на штрафмайданчик бо воно в розшуку).
Але не робиться нічого крім фізичного відлову. Це помилка
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17150
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2533 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Суб 15 лис, 2025 12:11
ЛАД
ЛАД написав:Shaman
Скучный вы...
Но прогресс наблюдается.
Вы уже согласны на "залишаємо окуповані території окупанти". Правда, тут же приплетаете, что Сталин якобы в 1941 "домовився
по Волзі". Почему же война в 41 не закончилась? Неужели Гитлер отказался от таких условий?
Ещё недавно вы требовали каких-то границ.
А как же наши люди, которые остались на ТОТ? Ещё недавно вы и некоторые другие обвиняли меня в том, что я хочу их бросить на съедение бурятам.
Я бы, например, настаивал на предоставлении права на свободный выезд всем желающим на территорию, контролируемую Украиной. Только при этом надо им гарантировать хоть какой то минимум - хотя бы жильё не в бараках или временных лагерях до их полного разрушения.
Сегодня вы уже согласны на "добре без НАТО" и "мова та церква - можна обговорити". Правда, тут же очередной бред о "ми теж можемо запитати про наші права".
А нельзя было согласиться на всё это ещё 10 лет назад? Может быть, удалось бы обойтись без войны и потери больших территорий.
На что вы, возможно, согласитесь ещё через полгода-год?
У финнов не было просоветского правительства, но не было и антисоветского. И у них тоже "владу обирали". И у финнов тоже не было тёплых чувств к СССР, тем не менее, хватало ума не голосовать за антисоветчиков.
Но кончаются ваши "уступки" тем, что "ресурси вичерпаються в 2026 році та й Трамп вже непогано так руські фаберже затискає". Так к чему вы говорите об "уступках", если вы рассчитываете на это? Т.е. по-прежнему продолжать войну до победы.
...
, ти оцей зверхній тон залишай - бо з таким тоном ніяких Ви не передбачено
все одно за цим ховається відсутність в тебе пропозицій, лише критикуєш інших.
я про перемовини вже скільки кажу? не один раз пропонував умови з нашого боку. хтось так казав, нереальні, але саме схожі умови пропонують зараз й США з Європою - бо якраз вони реальні. про кордони - ваша брехня, я такого не казав. визнаєте? чи знову буде дурника вмикати?
про ситуація населення на ТОТ - це трагедія. ми залишаємо людей в нелюдських умовах на роки чи десятиліття. так, треба виїзджати, але тих .хто не виїхав з різних причин - теж розумію. окрім ждунів. цих покарання ще чекає. дітей треба вивозити - перспектив там немає. окрема проблема для татар - в них немає іншої Батьківщини, їм нема куди їхати.
приклад про сталіна та гітлера - щось сталін не пропонував такі умови, хоча в 1941 його ситуація була набагато гірша, ніж в Україні зараз, й в цьому ЛАД його бузумовно підтримує - ніяких перемовин...
й щось я не зрозумів - чого це права російської мови - це нормально, а права української мови на Раші - це брєд?.. чи ви щиро вважаєте, що розмова має йти лише про російську мову?. чому ми маємо визнавати руську церкву, а вони українську - ні? так, проблема, що за канонами на одній території не може бути двох православних церков. але це церковні канони, не юридичні
на що треба було погодитися 10 років тому? я й зараз вважаю, що кожен громадянин України має знати українську мову. а спілкується він на якій хоче. що не так з цим баченням? а війна, як засіб вирішення мовного питання - це неприкрита агресія. прибалтам теж дозволити руським й далі не вчити мову? 30 років пройшло, ніяк не можуть вивчити - тут вже дійсно підозра на зайву хромосому...
а ви ЛАД за весь цей час так й не спромоглися сформулювати свої умови. хтось вам підказав про фінський варіант - вперше це прозвучало в якомусь відео, й тепер ЛАД з цією торбою носиться. сформулювати більш детально - не може. в нас зовсім різні ситуації з фінами. головне, там ніхто не заперечував їх національну ідентичність. та й срср не був такою відверто націоналістичною країною, якою зараз є Раша (цього ЛАД теж просто не хоче визнавати). тому сформулюйте свої умови - а там проговоримо, що прийнятно, а що ні...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10441
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1677 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 15 лис, 2025 12:15
ЛАД написав:
...
Вот вам опять пример вреда ваших взглядов.
Вы выбираете всё то же развитие Украины как сырьевого придатка Запада и тем самым обрекаете на отсталость и бедность.
Чисто объективно, несмотря на ваши личные желания добра.
це ваш погляд, й не треба мені брехливо приписувати те, чого я не казав. я на відміну від вас якраз приймаю участь в тому, щоб в нас було саме виробництво
я обираю, що Україна має створювати умови для розвитку, й шукати свої конкурентні переваги, розвивати ефективні виробництва. й не жалкувати, що колись в Україні імперія будувала стратегічні ракети, які стоять на озброєнні лише в кількох розвинених країнах
а сировинний придаток - це звичайна агітка руських, ЛАД, й ви її активно використовуєте
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10441
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1677 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|153131
|
|
|1493
|348917
|
|
|6076
|1039669
|
|