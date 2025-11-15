RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 22:02

  valya написав:Вже добре, навчимося читати новини :D
А умови ... треба пробувати

Оплатив конвертом на Алі. Курс 42,32, а кешбек до 10, точніше 0.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7164
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1135 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 14:05

  Ой+ написав:
  valya написав:Вже добре, навчимося читати новини :D
А умови ... треба пробувати

Оплатив конвертом на Алі. Курс 42,32, а кешбек до 10, точніше 0.

Оплатив конвертом ( 1грн) через Г Пей електроенергію на сайті Ясно - нічого не нарахували.
lel
 
Повідомлень: 3556
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1107 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 23:42

lel
Оплата звідки? З додатка Привата чи на інших сайтах, додатках банків? Є велика різниця
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1918
З нами з: 31.10.12
Подякував: 673 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 00:51

Re: ПриватБанк

При майже повністю використаному КЛ закинув на карту 1,3к. За половину встиг купити продукти (з кешбеком 6%), ще й встиг вивести той КБ на картку і... підрівняли розмір КЛ під заборгованість!
Молодці, трясця їм всім.
alibob
 
Повідомлень: 750
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 09:45

LiqPay

Приматівська говноплатіжка поблокувала мені всі три картки А-банку, бо, бачте, купити спочатку один квиток в сінематографчний театр, а згодом і другий - це підозрілі операції. Сапорт говноплатіжки пропонує писати листи на приматівський фінмон. Клоуни.

Довелося купувати другий квиток через картку Ашки в гуглогаманці.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2425
З нами з: 10.08.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 13:44

Re: ПриватБанк

  Ой+ написав:кешбек до 10, точніше 0.

Там же написано - чекайте персональні пропозиції у "Привіт". Нема пропозиції - нема кешбеку
Charter
 
Повідомлень: 174
З нами з: 27.03.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 14:03

Charter
До чого тут Привіт? Це про Конверт!
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1918
З нами з: 31.10.12
Подякував: 673 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
 
