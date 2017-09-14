RSS
Суб 15 лис, 2025 18:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Орбану він санкції на рік відтермінував щодо російської нафти ... Ти не знав ?

Порівняли відтермінування санкцій на на 1 рік які б коштували десь 150 млн $ і на додаток до яких йдуть зобов'язання купувати СПГ в США на 600 млн. $ і прямий своп на 20 млрд. $ в додаток до якого йде угода "combat non-market policies and practices of other countries".
Суб 15 лис, 2025 18:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Суб 15 лис, 2025 18:10

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Орбану він санкції на рік відтермінував щодо російської нафти ... Ти не знав ?

Порівняли відтермінування санкцій на на 1 рік які б коштували десь 150 млн $ і на додаток до яких йдуть зобов'язання купувати СПГ в США на 600 млн. $ і прямий своп на 20 млрд. $ в додаток до якого йде угода "combat non-market policies and practices of other countries".


Дивись ширше ... якщо комусь санкції, а кому ні ... то це вже не про гроші, як і ті 20 ярдів - це про підтримку.
І сума тут неважлива

навіть, для Орбана відтермінування санкцій більш шкідливі, бо створює іллюзію, що і хтось інший може домовитись, а потім ще хтось ...

Далі продовжувати чи сам здогадаєшься ? )
