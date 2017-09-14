Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
Орбану він санкції на рік відтермінував щодо російської нафти ... Ти не знав ?
Порівняли відтермінування санкцій на на 1 рік які б коштували десь 150 млн $ і на додаток до яких йдуть зобов'язання купувати СПГ в США на 600 млн. $ і прямий своп на 20 млрд. $ в додаток до якого йде угода "combat non-market policies and practices of other countries".
Дивись ширше ... якщо комусь санкції, а кому ні ... то це вже не про гроші, як і ті 20 ярдів - це про підтримку.
І сума тут неважлива
навіть, для Орбана відтермінування санкцій більш шкідливі, бо створює іллюзію, що і хтось інший може домовитись, а потім ще хтось ...
Далі продовжувати чи сам здогадаєшься ? )