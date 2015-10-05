RSS
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 18:10

  Hotab написав:rjkz
))))
Так, мені б там було дуже важко))
Взагалі і в Україні треба бути обережним зі своєю відкритістю, і фільтрувати людей, перед якими можна відкриватись.
Коли став трохи більше заробляти (в порівнянні з ЗСУ - багатократно більше) , зрозумів що у людей , від яких раніше не очікував, зʼявляється чорна заздрість. Тобто вони тебе готові сприймати лише так само бідного , а якщо трохи вирвався десь, то … Далеко не всі, ні. Але такі люди зʼявились/розкрились. І дивина в тому, що раніше не бачив в них цього і не міг би повірити, що вони здатні на таке.
Таку дрібницю, як очікування від тебе якихось щедрих подарунків і трат на їх благо, я навіть не згадую і в принципі розглядаю майже як норму)) По типу як стара бородата шутєйка «хто айтішник, той і платить»))


О, черной зависти тут хоть лопатой греби.
Причем могут не то что завидовать, а ненавидеть.
По малейшему поводу.
Например, одно чмо, очень хорошо зарабатывающее, окрысилось, когда узнало что мы не пьем воду из-под крана как они и совсем башню снесло когда оно узнало, что мои дети учатся в частной школе. При этом доход его хаузхолда раза в 3-4 выше, чем моего.
И совершенно неизвестно где ты можешь "подорваться".
Я стараюсь уже быть очень осторожным.
При разговоре с одним, можно сказать, приятелем, зашел разговор об инвестициях, я немного начал делиться опытом, но он начал жаловаться что на инвестиции денег не хватает.
Я прикусил язык, но был удивлен - у них нет детей, аренду платят %% на 30 меньше, работают оба и он зарабатывает больше чем я (и на здоровье).
Почему так получается - я не понимаю.
В Украине как раз в своем круге общения все было нормально более менее, но с "дворовой бандой" (привет Виталику) пришлось прервать общение окончательно.
С одной семьей некоторое время как-то еще общались, хоть и чувствовали что зависть существует, но пока они ее держали при себе, потом стали отдаляться пока совсем не отдалились.
Что я могу поделать? Я готов общаться с людьми, для меня материальное не существенно, но они не могут нормально воспринять то, что пока они бухали, прогуливали школы, не поступали и не получали образование...одним словом, социализировались, я делал все наоборот. "Удобный ребенок" (С) хорошо учился в школе, занимался спортом, читал книжки, поступил, учился, потом работал стал неприятен социализированным друзьям детства.
