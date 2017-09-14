RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Ви хочете оспорити наведені в дописі (очевидні) факти:
а) Україні ніхто нічого не винен,
Я скажу більше
В житті-Вам особисто також ніхто нічого не винен..
І Ви живете в суспільстві виключно тому що можете щось йому запропонувати , натомість отримавши щось необхідне для себе...
Тому так- на халяву нічого нікому не дадуть...
Але саме тому, що Україна СЬОГОДНІ виступає щитом між безумним рАссЄйськИм мІрАм і Європою - Європа так переживає і нам допомагає десятками мільярдів в рік...
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 10:44

  Banderlog написав:історія не буває правильною чи неправильною.
Це пропаганда міняється, а історія незмінна.
.......
Ви певні що будова і цінності лишаються незмінними та загальноприйнятними?

История - продажная девка пропаганды (почти с)
........
Я надеялся, что Вы заметите, насколько аккуратно я сформулировал фразу про ценности 😁
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 11:05

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:історія не буває правильною чи неправильною.
Це пропаганда міняється, а історія незмінна.
.......
Ви певні що будова і цінності лишаються незмінними та загальноприйнятними?

История - продажная девка пропаганды (почти с)
........
Я надеялся, что Вы заметите, насколько аккуратно я сформулировал фразу про ценности 😁

Если мы говорим о истории как свершившихся фактах, то ясен перец что она не меняется, но история как "наука" или часть образования постоянная жертва политики - одни факты умалчиваются, другие приуменьшаются, третьи гипперболизируются, я не верю в обьективную историю от слова совсем, поэтому меня крайне бесят политические телодвижения сегодня (особенно агрессивные военные) которые обосновываются исторической справдливостью.
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 11:14

  Banderlog написав:історія не буває правильною чи неправильною.

Зачем далеко ходить, на наших глазах по текущим события пишется несколько разных "историй", какая то рано или поздно станет доминирующей, или будут сущестоватвать паралельно. А что говорить о событиях покрытых пеплом истории, где все очевидцы уже умерли....остались только документы, которые можно и трактовать по разному, неудобные уничтожить, а можно в крайнем случаи и фальсифировать нужные.
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 11:15

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:Ви хочете оспорити наведені в дописі (очевидні) факти:
а) Україні ніхто нічого не винен,

......
Тому так- на халяву нічого нікому не дадуть...
Але саме тому, що Україна СЬОГОДНІ виступає щитом між ......

Но там "закавыка": с одной стороны страны из Центра (особенно у которых бизнесы были) и раньше особой угрозы не замечали (а за 4 года-то - темболее), а с другой стороны Приграничье на эти идущие мимо десятки лярдов смотрит - и думает...
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 11:39

кордони 97

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  Letusrock написав:Ви хочете оспорити наведені в дописі (очевидні) факти:
а) Україні ніхто нічого не винен,

......
Тому так- на халяву нічого нікому не дадуть...
Але саме тому, що Україна СЬОГОДНІ виступає щитом між ......

Но там "закавыка": с одной стороны страны из Центра (особенно у которых бизнесы были) и раньше особой угрозы не замечали (а за 4 года-то - темболее), а с другой стороны Приграничье на эти идущие мимо десятки лярдов смотрит - и думает...

кордони НАТО 1997р., як кінцеве вирішення європейського питання.
Тільки яким боком ненька до цього?
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 11:46

  flyman написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:......
Тому так- на халяву нічого нікому не дадуть...
Але саме тому, що Україна СЬОГОДНІ виступає щитом між ......

Но там "закавыка": с одной стороны страны из Центра (особенно у которых бизнесы были) и раньше особой угрозы не замечали (а за 4 года-то - темболее), а с другой стороны Приграничье на эти идущие мимо десятки лярдов смотрит - и думает...

кордони НАТО 1997р., як кінцеве вирішення європейського питання.
Тільки яким боком ненька до цього?

Так я про это же: никаким. Там человек утверждает "эта музыка будет вечной". Я в ответ намекаю: дождь из халявных евро-лярдов может "внезапно" прекратиться...
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 12:24

Ахтунг, зміна методичок:
Один з отців незламності, пан Кулеба, затягуючись сигарою в новому відео розказує про "стратегічну перемогу України, яка вже відбулася". А область туда-область сюда то тактичні дрібниці. Так що зрада відміняється
