Національний кешбек

За який останній місяць буде нараховуватись нац. кешбек? На сайті написано, нараховані кошти треба встигнути витратити до 31.12.2025, і сама програма діє теж до 31.12.2025. За цією логікою, листопад — останній?
І що за мода така: тишком-нишком у суботу по обіді взяли й відмінили основні категорії витрат в рамках " уніфікації" із зимовою підтримкою! Ну так зимова підтримка починає діяти 1 грудня, от з 1 грудня й уніфікуйте, а то усяким Міндічам з Цукерманами "цеглини" з долярів, а всім іншим "уніфікація" 😡😡😡))
Відповідно до постанови КМУ від 22.11.2025 №1510 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2024 р. № 952» фінансування цієї програми залежить від наявності бюджетних коштів за програмою і буде офіційно припинено вже з 1 травня 2026 року. Так, постановою передбачено, що Перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2025 здійснюється у лютому 2026 у разі наявності бюджетних коштів за програмою. У разі відсутності бюджетних коштів за програмою в наступному бюджетному періоді для надання державної грошової допомоги покупцям нарахування кешбеку отримувачам припиняється починаючи з 1 січня зазначеного бюджетного періоду, а перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2025 не здійснюється. Нарахування кешбеку отримувачам у 2026 році припиняється з 1 травня 2026 року. Перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за квітень 2026 здійснюється у травні 2026 року. https://7eminar.ua/news/14664-programa- ... ati-vze-za
Так що якщо грошей імовірно не буде, то і кешбеку не буде.