Shaman написав:........... дотиснути можуть на будь-який план. а реалістичний - це якийсь баланс інтересів.
так що таке фінський варіант? ховаємося за гіпотетичним баном - а поки викладання основних ідей не було, тому не зараховано. проросійської влади в Україні без окупації не буде. й коли й коли Раша нападе на Прибалтику наприклад - ми ж за фінським варіантом не можемо протестувати? смішно. й до речі, а чому в Прибалтиці не було фінського плану після 2СВ? не заслугували?
"дотиснути на будь-який план" сьогодні можуть тільки Україну. Бан "гіпотетичний" тільки на вашу думку. Ясно, що якщо писати тільки: "воюємо до перемоги", - то за це не забанять. "що таке фінський варіант" зрозуміє будь-яка людина, котра прочитає хоча б Вікі. "чому в Прибалтиці не було фінського плану після 2СВ? не заслугували?" - таки да.
2 сентября 1944 года, после тяжёлых летних сражений, Финляндия объявила о разрыве отношений с Германией и уже 19 сентября того же года заключила перемирие с Великобританией и СССР. После этого Финляндия вела борьбу уже с германскими вооружёнными силами в финской Лапландии до весны 1945 года.
Крім того Прибалтика ще до війни "добровільно війшла до складу СРСР". Коли (якщо) "Раша нападе на Прибалтику", ситувція в світі сильно зміниться. І США разом з Європою не будуть 4 роки гадати чи давати нам Томагавки з Таурусами і інше озброєння та чи дозволяти його використовувати. І тоді ми будемо самостійно вирішувати, що нам вигідніше - прийняти участь у війні і в який час чи просто постояти в сторонці.
ЛАД написав:Даремне обговорення. Вже й сам Трамп відмовився від своїх "28 пунктів". Принаймні не наполягає на їх незмінності. Так що зараз взагалі не зрозуміло, який план слід обговорбвати.
Чому даремне? Це просто обговорення, може хоч хтось скаже щось розумне. По-моєму вперше за 4 роки Зеленський ввійшов(або йому помогли) в зону адекватності. Те що він відразу не послав Трампа з його планом(достатньо поганим для України) + його виступ говорить що бравади вже немає. Треба реально думати за мир. По-моєму це вперше за 4 роки.
Можно обговаривать наши пожелания по мирному плану. Обсуждать план смысла нет, т.к. нет какого-то официально опубликованного или хотя бы плана из более-менее достоверного источника. А Зеленский, по-моему, уже давно пытается добиться каких-то приемлемых условий мира. Надежду на "победоносный выход на границы" хотя бы 2022 он, по-моему, уже давно не питает.
А колись Зе посилав Трампа ? Нагадай коли ?
Про оту зустріч з приводу корисних копалень - не згадуй Тоді Ді Джей Венс вирішив биканути ... Але договір був підписаний, вже не за участі Ді Джея Венса
Але хто про це зараз згадує ?
Зараз знову Венс, він навіть надіслав в Київ свого матюкливого кореша
PS. І ще раз, це не план Трампа, реаліст ти наш Ти ж стільки писав про свій "реалізм"
Но было четкое ощущение, что прям-таки сильной необходимости все это дело сворачивать - он тоже не видел...
Президент США під час розмови з Президентом України буде наполягати на територіальному обміні у межах якого рф вийде з території Дніпропетровщини, Сумщини, Харківщини та окремих районів Херсонської та Запорізької областей в обмін на залишок Донецької області. Буде визначено перехідний період під час якого всі бажаючі зможуть виїхати звідти на територію "материкової" України та отримати гроші на придбання житла з заморожених активів рф.
Президент США не буде наполягати на змінах до Конституції України зі скасуванням курсу на вступ до НАТО, проте повідомить про намір блокування на національному рівні можливості такого вступу.
Україна погодилася обмежити чисельність особового складу ЗСУ мирного часу до 800 000 осіб без обмеження систем та кількості озброєнь. Нагадую, зараз чисельність ЗСУ приблизно 850 000 осіб.
Якщо сторони дійдуть згоди у цих питаннях, то весь пакет пропозицій буде передано російський стороні на затвердження.
Ушаков після ознайомлення з проектом "Мирного плану" під час переговорів Дрісколла з росіянами заявив, що рф готова прийняти зкорегований "Мирний план" в цілому у випадку вирішення питань НАТО та територіальних обмінів. росіяне чекають остаточного проекту плану після переговорів Трампа та Зеленського.
Під час засідання делегацій України та США Держсекретар заявив у приватній бесіді нашим посадовцям наступне - "Ви не програли війну, а у тому, що не змогли її виграти загалом переважно ваша провина". Я не можу не бути з ним солідарний. Зараз у нас вистачає зброї для спротиву - не вистачає особового складу, який тією зброєю може оперувати. У цьому точно провини США немає. Я особисто знаю трьох дезертирів, які спокійно працюють у АШАНі, на складі промтоварів та на лісопилці. Поліція знає, де вони живуть, окремі її представники з ними ручкаються і абсолютно ніхто їх не переслідує.
Від себе скажу так. Якби не Рубіо, ми б мали формальну капітуляцію з прийняттям російського плану. Те, що Уіткоффа замінив Дрісколл на переговорах з росіянами та нами заслуга Венса та Рубіо які дійшли згоди у тому, що Уіткоффа слід назавжди відсторонити від "українських справ". Я не готовий до характеристики Дрісколла - побачимо далі на його ініціативи та дії, але переговори він веде жорстко, проте коректно по суті, хоч і реально у "солдатській" манері з відповідними обертами.
Те, що Президент України везе у США Ермака, якого там бачити не хочуть і попередили про небажаність його присутності - дуже погана ознака. Дуже. Краще б віз вже Умерова - до того особливих претензій у американців немає. Існує реальна небезпека того, що під час переговорів у розширеному складі може виникнути небажана суперечка присвячена "корупційному скандалу". Впертість нашого Президента ірраціональна і вона шкодить Державі на ім'я Україна.
Звуть мене Сергій Сергійович Павлюченко. Працюю в україно-американському фонді який підпорядковується Східно-Європейському відділу ДержДепу США. Вся інформація, а це дуже мала її частина з великого об'єму, дається нам для "неформального інформування українців на основі не офіційних, але достовірних фактів".
Но было четкое ощущение, что прям-таки сильной необходимости все это дело сворачивать - он тоже не видел...
Трамп сильно поміг преЗеденту. Тепер у відсутності реальної перемоги абсолютно спокійно можна звинувачувати штати, якщо підпише цей мир, то якби не було виходу, не підпише і далі ситуація ніяк не покращиться, то знову ж таки потужно-прекрасний план перемоги партнери не підтримали і вони крайні.