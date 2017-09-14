«Первоначальный мирный план из 28 пунктов, разработанный Соединенными Штатами, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия», при этом за последнюю неделю был достигнут «огромный прогресс», — написал Трамп во вторник в социальных сетях, имея в виду предложение, опубликованное на прошлой неделе и вызвавшее гнев украинцев и европейцев.
Трамп поручил спецпредставителю Стива Виткоффу встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а министру армии Дэну Дрисколлу, который встречался с россиянами в Абу-Даби, было приказано провести переговоры с украинцами.
«Я с нетерпением ожидаю встречи с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но ТОЛЬКО когда соглашение о прекращении этой войны будет ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ или будет находиться на своей завершающей стадии», — добавил Трамп. ....... Нежелание Трампа лично участвовать в переговорах в качестве посредника также может затруднить достижение соглашения, которое потребует от обеих сторон непростых уступок. Украинские официальные лица заявили о желании получить приглашение на встречу с Трампом, который во вторник вечером должен покинуть Вашингтон, чтобы провести День благодарения на своём курорте Мар-а-Лаго во Флориде.
andrijk777 написав:... Це все політична гра. Неможливо це все описати/обговори в пару речень на форумі. Але те що твої позиції і позиції путіна співпадають я давно запримітив.
ти тестуєш, що буде, якщо нахабну брехню повторити багато разів? звинувачувати мене або Песікота в тому, що в нас проросійські позиції - це просто безглуздо але ти це робиш типу серйозно. тому я й гадаю - в тебе шиза чи ти намагаєшся заплутати інших в своїй демагогії? аналітики та логіки в твоїх аргументах немає зовсім, набір слів...
ЛАД, теж почали за відсутністю аргументів по суті чіплятися до окремих слів? Зе хотів подивитися в очі? подивився - отримав війну. й зрозумів, що альтернативи армовіру немає, як не паплюжив це перед виборами. є передвиборні обіцянки, а є реалії.