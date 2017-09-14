RSS
  15948159491595015951
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 00:14

«Первоначальный мирный план из 28 пунктов, разработанный Соединенными Штатами, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия», при этом за последнюю неделю был достигнут «огромный прогресс», — написал Трамп во вторник в социальных сетях, имея в виду предложение, опубликованное на прошлой неделе и вызвавшее гнев украинцев и европейцев.

Трамп поручил спецпредставителю Стива Виткоффу встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а министру армии Дэну Дрисколлу, который встречался с россиянами в Абу-Даби, было приказано провести переговоры с украинцами.

«Я с нетерпением ожидаю встречи с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но ТОЛЬКО когда соглашение о прекращении этой войны будет ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ или будет находиться на своей завершающей стадии», — добавил Трамп.
.......
Нежелание Трампа лично участвовать в переговорах в качестве посредника также может затруднить достижение соглашения, которое потребует от обеих сторон непростых уступок. Украинские официальные лица заявили о желании получить приглашение на встречу с Трампом, который во вторник вечером должен покинуть Вашингтон, чтобы провести День благодарения на своём курорте Мар-а-Лаго во Флориде.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-25/zelenskiy-says-peace-talks-with-us-continue-after-deal-report
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 00:17

  flyman написав:економіка РФ загинаєцця


ти тепер будеш з шаманом змагатися хто більший соросьонок ?
fox767676
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 00:43

Интересная статья "На что обратить внимание в сырьевых товарах, поскольку США продвигают мирное соглашение с Украиной" - https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-25/what-to-watch-in-commodities-as-us-pushes-ukraine-peace-deal. Там вкратце и о нефти, и дизеле, и зерне, и металлах, и газе, и с/х. Поэтому цитировать не получится, стоит посмотреть, кому интересно.

А вот это, возможно, на этой ветке интересно всем - "Виткофф обсуждает планы на Украине с ключевым помощником Путина: стенограмма" - https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-25/witkoff-discusses-ukraine-plans-with-key-putin-aide-transcript.
И ещё - "Советники Путина обсуждают планы взаимодействия с Трампом: стенограмма" - https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-25/putin-advisers-discuss-plans-for-dealing-with-trump-transcript - тлф разговор Ушакова и Дмитриева.
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 07:48

fox767676
ти тепер будеш з шаманом змагатися хто більший соросьонок ?


Сьогодні інший оператор колективної учьотки «flyman”
5
4
4
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 08:30

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:
  Бетон написав:Ну и? Когда бухаем?
Уже покупать вискарь?
Тпм более я его не пробовал особо, к огромному стыду

Ні. Поки наші проти переговорів. Так що побачим наскільки сильна коаліція бажаючих.

бажаючих бухнути

Вот и правильно, не пил и начинать нифиг
3
2
2
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 08:44

  andrijk777 написав:...
Це все політична гра. Неможливо це все описати/обговори в пару речень на форумі. Але те що твої позиції і позиції путіна співпадають я давно запримітив.

ти тестуєш, що буде, якщо нахабну брехню повторити багато разів? :lol: звинувачувати мене або Песікота в тому, що в нас проросійські позиції - це просто безглуздо :lol: але ти це робиш типу серйозно. тому я й гадаю - в тебе шиза чи ти намагаєшся заплутати інших в своїй демагогії? аналітики та логіки в твоїх аргументах немає зовсім, набір слів...
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 08:49

  ЛАД написав:
У понеділок, 9 грудня, в Парижі зустрілися лідери країн нормандської четвірки — Володимир Зеленський (Україна), Володимир Путін (РФ), Ангела Меркель (Німеччина) та Еммануель Макрон (Франція).
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/normandska-zustrich-2019-vse-pro-peregovori-zelenskogo-v-parizhi-novini-ukrajini-50058097.html
И это не встреча "Зеленский-Путин".
Но даже если засчитать это как встречу, то 1 встреча это "неоднократно"? Чи, може, неодноразово?
Всё остальное так же точно. :)

"за неимением горничной имеем дворника?" (с)

ЛАД, теж почали за відсутністю аргументів по суті чіплятися до окремих слів? Зе хотів подивитися в очі? подивився - отримав війну. й зрозумів, що альтернативи армовіру немає, як не паплюжив це перед виборами. є передвиборні обіцянки, а є реалії.
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 08:50

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Ну и? Когда бухаем?
Уже покупать вискарь?
Тпм более я его не пробовал особо, к огромному стыду

Ні. Поки наші проти переговорів. Так що побачим наскільки сильна коаліція бажаючих.

а хто наші проти перемовин? це що за вигадка? хтось напевне проти. але ми не проти перемовин, а проти окремих пунктів - це й називається перемовини.
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 08:56

  Banderlog написав:
  pesikot написав:PS. І ще раз, це не план Трампа, реаліст ти наш
Ти ж стільки писав про свій "реалізм"

Це план трампа. Корупційний скандал з набу це теж трамп.
Венс буде наступним презедентом сша і багато в чому він вже заміняє старіючого трампа.

оце чиста проросійська методичка... що Бандерлог, парашут таки видає Штирлица? :D

хто буде наступним президентом США не знає ніхто, хоча прогнозувати можна будь-що. для початку подивимось на вибори 2026. 8)
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 09:00

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:А Зеленский, по-моему, уже давно пытается добиться каких-то приемлемых условий мира.

Звісно, це всім відомо з 2019 року- сойтісь посрєдінє і мір в глазах йла.
Ви за це і голосували.
Да, я голосовал за то, чтобы "сойтісь посрєдінє"
А вы, видимо, хотели войну.
Получили.
Радуетесь?
Интересно, в каком городе.

ні, ЛАД, все за класикою. голосували за ганьбу, щоб уникнути війни. отримали й ганьбу, й війну.
1
4
5
