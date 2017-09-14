|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:02
Letusrock написав:
Тобто в Покровську недавно був всплеск добровільної мобілізації?
1 Покровськ вже рік пробують педераційники захопити
2 Ти не знаєш скільки людей з Покровська мобілізувались...
3 Навіть якщо таких було 1000... то для 7000 Покровська це кожен СЬОМИЙ
4 Нагадати тобі кількість населення Дніпра/Запоріжжя?
5 Станом на сьогодні в Покровську залишається 1253-1256 мешканців.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 26 лис, 2025 11:05, всього редагувалось 1 раз.
-
1
1
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:04
budivelnik написав:
Навіть якщо таких було 1000...
довідник "Стеля"?
А якщо "навіть 35"?
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:05
Banderlog написав: Бетон написав:
Ну и? Когда бухаем?
Уже покупать вискарь?
Тпм более я его не пробовал особо, к огромному стыду
Ні. Поки наші проти переговорів. Так що побачим наскільки сильна коаліція бажаючих.
Наші за повне припинення вогню, далі обговорення але не здача території. Вгадайте хто проти?
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:08
Letusrock написав: budivelnik написав:
Навіть якщо таких було 1000...
довідник "Стеля"?
А яким ти довідником користуєшся?
Страшилками педераційного ГУР ? чи ФСБ ?
чи може на зарплаті в соловьєва/сімонян?
ти давай не кремпуйся, відкривай свої джерела..
ПС
тиждень тому , мій автомеханік, вертався додому в комендантську, після того як відремонтував волонтерську машину.
Його зупинили , перевірили , йому 50+... вже в ремроті.
Ніяких страшилок про які ти полюбляв тут писати -не було.
все +/- нормально , ввічливо..
Правда людина така, що й так би пішла.
Letusrock написав:
А якщо "навіть 35"?
А чого не ОДИН ?
Наприклад в ЗСУ сьогодні кожен 35-тий
То навіть для 7000/35=200
Зрозумів дурнику?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 26 лис, 2025 11:10, всього редагувалось 1 раз.
1
1
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:08
budivelnik написав: Letusrock написав:
Тобто в Покровську недавно був всплеск добровільної мобілізації?
......
2 Ти не знаєш скільки людей з Покровська мобілізувались...
3 Навіть якщо таких було 1000...
......
Да... Жаль, конечно, что местный военком не догадался эту многолюдную толпу сфоткать - патриотично получилось бы.
2
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:08
Letusrock написав: alex_dvornichenko написав:
Как думаете сколько добровольцев пойдет в ВСУ из горожан, если начнут разносить в щебень их родной город - Днепр, Полтаву, Запорожье ?
Тобто в Покровську недавно був всплеск добровільної мобілізації?
Зараз не лютий 2022, добровольців буде мінімум. Хіба що шляхи евакуації будуть тотально перекриті блокпостами, тоді звісно можна буде поповнитись "добровольцями"
Лише з серпня місяця ми можемо чимось все важчим бити по військових цілях оркостану. Гроші такі як фублі вже навіть Андрій777 не друкує, цікаво чому, це ж легко - включив станок, роздав бумагу.
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:09
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:11
budivelnik написав: Letusrock написав: budivelnik написав:
Навіть якщо таких було 1000...
довідник "Стеля"?
А якщо "навіть 35"?
......
Його зупинили , перевірили , йому 50+... вже в ремроті.
Ніяких страшилок про які ти полюбляв тут писати -не було.
все +/- нормально , ввічливо..
......
Ну, повезло, что на механика выучился. А был бы продавцом, например - зуб даешь, что "Ніяких страшилок про які ти полюбляв тут писати -не було."?
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:15
stm написав:
Наші за повне припинення вогню, далі обговорення але не здача території. Вгадайте хто пр
є протокол зустрічі у білому домі 28.02.2025, де зеленський рішуче проти "ceasefire"
звісно, коли зс рф оточать Київ, незламники вже погодяться на обмеження зсу в 600 тис, і на визнання криму
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:22
budivelnik написав: andrijk777 написав:
В турбопатріотів одна і та ж платівка. Треба щоб путін перший погодився, а тоді його величність Зеленський подумає. Типу це Україна виграє війну і захопила російські території і буде вирішувати долю війни.
Це в пришелепкуватих одна і та ж платівка..Треба погоджуватись з усім що пропонують....
Уяви собі що Китай, Індія чи ЄС відразу погодились з пропозиціями які висував Трамп...
Канада б з Гренландією були штатами США, Мексика б втратила пів території , Китай і Індія б платили 500% мит....
Але Трампа послали ВСІ....і що
світ налетів на небесну вісь?
Ще раз
В березні 2022 в Стамбулі нам пропонували скоротити армію до 80000 і юридично признати втрату пяти областей(4+крим)..
Ми відмовились
Сьогодні нам пропонують 800 000 армію і признати фактично(без юридично) те що педераційники захопили ... і вже без віддачі того що не захопили..
І ці зміни - це наслідок нашої боротьби...
Взагалі все просто
Кожен з нас , розуміючи що час працює на нас, повинен своїми діями допомагати функціонуванню Держави Україна...
Ти маніпулюєш.
Ось що я писав про Стамбульські угоди рік тому:viewtopic.php?p=5785783#p5785783
Нічого не змінилось, сьогодні я тієї ж думки.
