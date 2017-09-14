Додано: Сер 26 лис, 2025 21:26

ЛАД написав: Shaman написав: ........

ядерна зброя та стратегічна авіація. те, що було проти Штатів зараз ми чесно знищуємо, а вони роблять вигляд, наче нічого не відбувається. Раша стратегічну авіацію взагалі не побудує - ця поламається або знищиться, й все.

.......... ........ядерна зброя та стратегічна авіація. те, що було проти Штатів зараз ми чесно знищуємо, а вони роблять вигляд, наче нічого не відбувається. Раша стратегічну авіацію взагалі не побудує - ця поламається або знищиться, й все........... У вас много бреда, всё опровергать замучвешься.

Но это уже перебор. Нельзя же быть настолько неграмотным.

"стратегічна авіація" никогда не была серьёзным козырем Союза, а затем РФ против США. Основные составляющие ядерной триады у них были РВСН и АПЛ.

А то, что мы "чесно знищуємо" российскую "ядерну зброю"... Это вы в каком сне увидели?

Или у вас уже горячка? У вас много бреда, всё опровергать замучвешься.Но это уже перебор."стратегічна авіація" никогда не была серьёзным козырем Союза, а затем РФ против США. Основные составляющие ядерной триады у них были РВСН и АПЛ.А то, что мы "чесно знищуємо" российскую "ядерну зброю"... Это вы в каком сне увидели?

ЛАД, забули прийняти пігулки? що за наїзди? нестачу аргументів компенсуємо?підсумуємо - у вас погано з розумінням написаного (можливо українська заважає). зрозумійте це, й якщо щось незрозуміло - просто запитайте. бо якщо не вмієте спілкуватися, то напевне не коментуйте мене - бо щось в коментарі лише спроби особистих образ, все інше ні про що.з приводу ядерної зброї. якщо такі пафосні, то маєте знати що АПЛ - це основа саме США. у срср це ніколи не було сильною стороною. головне - це шахти та наземні пускові установки. це перше.друге - ми знищуємо саме літаки стратегічної авіації, бо вони ними нас обстрілюють. тому ні в кого не має питань. але ви ж погодитесь, що без літаків ядерна зброя себе не запустить. тобто одну з компонент тріади ми знищуємо, США тихо аплодує. також ми нищимо радари дальнього спостереження - про це активно не пишуть, але я зустрічав коментарі на цю тему. я так розмую - нафіг це Раші треба. дійсно навіщо - вона вже довела, що займає дуже безвідповідальну позицію з приводу ядерної зброї, тому в майбутньому має бути обмежена в цьому. але це так, загальні примітки.зрозуміло, про що йшла мова. ви дуже часто пишете брєд - але щось довести ще нічого не змогли. тому припніть свого язика, бо інакше будете отримувати відповідь вашого рівня - й не треба тоді ображеного строїтиперевірили вік викладачів? бо коли вам щось доведеш - тихо никаєтесь, "а кто єто был"?