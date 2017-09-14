RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 00:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:але ти ж книжку з передбаченням у 90х не написав, як і Соскін що віщував широкомаштабну десь в ту пору теж

тільки не зрозуміло, чому він посилає сучасних козаків переселитися на південь Франції, а не в Панонію

Мені в 1995 наснилося що я моряк в севастополі і москалі оточили базу, і неласково так з використанням наційонально забарвлених пейоративів
У Корчинського було 2 наставника тоді - Славко Артеменко-Броварський (він тоді на Яценюка був схожий, що і створило до міську легенду про Кроліка-унсовця 90-х) і Юрко Топчій. Вони по черзі тоді у 90х вели уроки постомодерну на Ютарі. І Корчинський розповів хохму що він спілкувався з французами і вони хвасталися Монмартром , Лувром і т.і., а він у відповідь їм похвастався що у України є 5 тис Т-55, та 5 тис Т-72, які можуть за тиждень дійти до Парижую
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4831
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 00:53

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:З якого сундука його дістали.
Духовний брат блізнєц Соскіна


ну он реально озвучил мои (с) тезисы пользуясь той же терминологией
то ли эту ветку читал, то ли абсолютная конгениальность
в обоих случаях приятно
еще бы про железные копыта :D

але ти ж книжку з передбаченням у 90х не написав, як і Соскін що віщував широкомаштабну десь в ту пору теж

тільки не зрозуміло, чому він посилає сучасних козаків переселитися на південь Франції, а не в Панонію
Так он, вроде, ясно сказал: "Дуже близько до москалів".
Он, правда, говорил о Чехии, но Паннония туда же. Да и выход к морю похуже.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37694
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 00:56

  fox767676 написав:........
У Корчинського було 2 наставника тоді - Славко Артеменко-Броварський (він тоді на Яценюка був схожий, що і створило до міську легенду про Кроліка-унсовця 90-х) і Юрко Топчій. Вони по черзі тоді у 90х вели уроки постомодерну на Ютарі. І Корчинський розповів хохму що він спілкувався з французами і вони хвасталися Монмартром , Лувром і т.і., а він у відповідь їм похвастався що у України є 5 тис Т-55, та 5 тис Т-72, які можуть за тиждень дійти до Парижую

И чем отличается от москалів?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37694
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 01:01

  andrijk777 написав:Українці навіть 3 роки "прогнозованості" витримати не можуть. Їм усі погані вже через пів року.

потужний вже керує більше 30% від всього строку царювання уйла,
і наче нічо, витримує "мудрий нарід".
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 470
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 01:06

  stm написав:Я собі намалювала що проблеми з бюджетом і розвитком у орків на декілька місяців витримки ще, потім економіка в піке, що довблят по всім містам всім чим прийдеться не просто так. І сунуть людьми яких їм не шкода як в останній бій.

напевно малювати - не твоє ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 470
З нами з: 21.05.23
Подякував: 38 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 01:24

МОСКВА, 25 ноя. Владимир Путин подписал указ "О стратегии государственной национальной политики".
......
Новая стратегия государственной нацполитики призвана противодействовать проявлениям неонацизма, русофобии, расизму и ксенофобии. Она будет способствовать сохранению единства, территориальной целостности и внутренней стабильности.

Так, доля россиян, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, к 2036 году должна составить не менее 85 процентов, а уровень общероссийской идентичности — не менее 95. Отсутствие дискриминации по национальному и языковому признаку должны будут отмечать не менее 90 процентов граждан.

Основой российской нации в стратегии национальной политики названо гражданское единство. Общество объединено общим культурным кодом, который основан на сохранении и развитии русской культуры и языка.
https://nangs.org/news/authorities/putin-utverdil-novuyu-strategiyu-gosudarstvennoj-natsionalnoj-politiki
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37694
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
