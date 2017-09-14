|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 30 лис, 2025 21:15
Water написав: ЛАД написав:
И 56 или 57 вы говорили и писали исключительно по-русски.
Хто вам таке сказав? У моряків англійська першочергова.
Он не круглый год был в рейсе.
И, насколько понял, команда часто бывала русская.
А в чому питання? Ввести другу державну, її ніде не вивчать, хай в побуті спілкуються. Якщо офіційний лист російською- відповісти російською.
Основні мови- українська та англійська, максимально вивчать, викладать.
Прямо цікаво, як ви за інших все вирішуєте.
Додано: Нед 30 лис, 2025 21:19
ЛАД написав: Water написав:
Хто вам таке сказав? У моряків англійська першочергова.
Он не круглый год был в рейсе.
И, насколько понял, команда часто бывала русская.
А в чому питання? Ввести другу державну, її ніде не вивчать, хай в побуті спілкуються. Якщо офіційний лист російською- відповісти російською.
Основні мови- українська та англійська, максимально вивчать, викладать.
Прямо цікаво, як ви за інших все вирішуєте.
За кого за всіх? Москальська мова для вивчення не потрібна, хто хоче вивчать- вивчає з репетиторами. Це досвід Грузії.
UPD: І російськомовна команда на судні до дупи, там спілкування з портом якою мовою? Тож й воно.
Востаннє редагувалось Water
в Нед 30 лис, 2025 21:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 30 лис, 2025 21:21
_hunter написав: Water написав: Shaman написав:
це питання буде. але гадаю максимум буде лише там, де кількість російськомовних перевищує певний рівень. й на мою думку тоді треба питання про українську на ТОТ обговорювати...
...... Основні мови- українська та англійська, максимально вивчать, викладать
.
Власти на такое никогда не пойдут: народу еще легче мигрировать будет
Та навпаки, майстру, який володіє англійською, простіше спілкуватись з Бангладешом, Непалом, та іншими Індіями з Пакістаном.
Додано: Нед 30 лис, 2025 21:27
Water написав: _hunter написав: Water написав:
...... Основні мови- українська та англійська, максимально вивчать, викладать
.
Власти на такое никогда не пойдут: народу еще легче мигрировать будет
Та навпаки, майстру, який володіє англійською, простіше спілкуватись з Бангладешом, Непалом, та іншими Індіями з Пакістаном.
Именно. И еще простіше спілкуватись з Бангладешом, Непалом, та іншими Індіями з Пакістаном - в Бангладеше (и дальше по списку)
2
Додано: Нед 30 лис, 2025 21:31
_hunter написав:
Именно. И еще простіше спілкуватись з Бангладешом, Непалом, та іншими Індіями з Пакістаном - в Бангладеше (и дальше по списку)
так будуть спасать демографію не палками і не пальцями
1
3
Додано: Нед 30 лис, 2025 21:35
flyman написав: _hunter написав:
Именно. И еще простіше спілкуватись з Бангладешом, Непалом, та іншими Індіями з Пакістаном - в Бангладеше (и дальше по списку)
так будуть спасать демографію не палками і не пальцями
Так ото ж бо: "спасатели" скорее всего будут заменять цепочки целиком - нафига им с каким-то туземным "мастером" общаться. Ну и прям. вряд ли они на чистокровном english-е шпрехать будут - в таком случае они бы давно в тот же ЮК подались...
2
Додано: Нед 30 лис, 2025 21:42
_hunter написав: flyman написав: _hunter написав:
Именно. И еще простіше спілкуватись з Бангладешом, Непалом, та іншими Індіями з Пакістаном - в Бангладеше (и дальше по списку)
так будуть спасать демографію не палками і не пальцями
Так ото ж бо: "спасатели" скорее всего будут заменять цепочки целиком - нафига им с каким-то туземным "мастером" общаться. Ну и прям. вряд ли они на чистокровном english-е шпрехать будут - в таком случае они бы давно в тот же ЮК подались...
Їм до UK скоріш за все не так просто податись, а English вони знають неслабо, бо в Індії це додаткова мова. Звісно свій акцент, як й у інших, наприклад французів.
Додано: Нед 30 лис, 2025 22:00
генезис від Славентіуса
1
3
Додано: Нед 30 лис, 2025 22:54
flyman написав:
генезис від Славентіуса
Бровари порожняк не гонять
