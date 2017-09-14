|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 01 гру, 2025 14:05
flyman написав:
Європа рахує добре: і рибку з'їсти, і на гачку не вертітися (США оплачує грошима, Україна людями)
Европа любит по граблям ходить. в 39 тоже в амёб играли.
alex_dvornichenko
Повідомлень: 1214
З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 126 раз.
Профіль
Додано: Пон 01 гру, 2025 14:11
Сибарит написав: Hotab написав:
Україні нема потреби випускати світові бестселери (тим паче в умовах війни), вона не претендує на поширення своєї мови світом....
Интересный подход.
Мировыми бестселлерами становятся наиболее удачные произведения, независимо от того, ставится ли цель продвигать их не внешних рынках.
Получается, что если мы не стремимся к экспансии, можно не заботится о качестве?
Принцип "качественное только на экспорт" хорошо знаком, но я не слишком горю желанием возвращаться в те времена.
Який контекст питання? Україна десь претендує (може заявляла?) на світове лідерство в галузі кіноіндустрії?
Нема шедеврів світових, і? В чому проблема?
Hotab
Повідомлень: 17254
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2541 раз.
Профіль
Додано: Пон 01 гру, 2025 14:20
d44 написав: andrijk777 написав:
Що означає "оказалась"? Прикольне таке слово "оказалась".
Може її туди завели? Наші керманичі в першу чергу, і партнери помогли.
4 роки вели і тут ми раптом десь "оказались".
Навіть не 4 а 6 років. "До війни" ми ще на шашлики ходили.
Європа рахує по іншому
По данным нового исследования под названием «Выбор Европы», проведенного в Норвегии, помочь Украине победить Россию — более дешевый вариант для Европы, чем пойти на уступки Кремлю.
Финансирование военных действий Украины в течение четырех лет обойдется европейским правительствам в 606–972 млрд долларов, но укрепление ее восточного фланга, если Москва добьется своего, обойдется им почти вдвое дороже — в 1,4–1,8 трлн долларов..
... Исследователи заявили, что администрация Трампа «оторвана от реальных проблем», и провели свое исследование, исходя из предположения, что Украина не получит практически никакой поддержки от Соединенных Штатов.
Ні, це не "Європа рахує по іншому" а "исследователи рахують по іншому".
Керують нажаль не исследованители, а чиновники.
Те що Європі вигідніше(в рази) спонсорувати армію України аніж свою - писали давно і не раз. Реальність нажаль інша.
Системної програми фінансування України немає і очевидно не буде. Навіть конфіскувати російські активи не можуть.
Тому це все розмови. Реальність - бабок(в достатній кількості) немає. Загроза Європі - це більше на словах, а не на ділі.
І по великому рахунку - це прогнозований сценарій.
andrijk777
Повідомлень: 7041
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Профіль
Додано: Пон 01 гру, 2025 14:31
ЛАД написав:
Табличка будивельника очередная манипуляция цифрами.
Дурень- якщо чогось не розуміє - то обовязково збреше...
ТМ Народна Мудрість
Будівельник нічого не вибирав, він просто взяв таблицю Європи і так як Україна є 33 с таблиці , то я привів всі наступні до кінця.
При чому
Завжди, як тільки десь педерація не підпадає під марення совкодрочера - так відразу вона виноситься за скобки...
А в європейській частині педерації ( яка по клімату і рельєфу) практично тотожна Україні - проживає не 65 осіб на км2 ( як було в Україні в 2021 році) і навіть не 40 осіб /км2 - як лючи крокодилячі сльози заявляє совок - а всього 23 особи/км2..
і нічого собі. живе сволота, навіть на судів війнами пре...
budivelnik
Повідомлень: 27438
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
Профіль
Додано: Пон 01 гру, 2025 14:42
Letusrock написав: ЛАД написав:
что чем больше численность населения, тем легче задача обороны страны.
в точку.
Якщо залишиться 15 млн, з яких буде 12 млн пенсіонерів, інвалідів, жінок та дітей + 1,5 млн "не_навчених_воювати"/чиновників + 1 млн надважливих тиловиків то земна вісь через Бердичів нам не світить
Якщо залишиться 12 млн пенсіонерів, дітей,інвалідів і 2 млн в працездатному віці... то через ТРИ місяці демографія все виправить
і жити будуть тільки ті хто зможе сам себе обслужити... тобто навскидку 2 млн в працездатному віці і ще 4 млн їх батьки і діти....
Тому ще раз
Спеціально зварганити страшилку щоб від неї кров в жилах -стинула
можуть будь-які дебіли...
А от зробити так щоб ця страшилка справдилась - навіть пуйлу треба двадцять років людей по концтаборах ганяти
budivelnik
Повідомлень: 27438
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
Профіль
Додано: Пон 01 гру, 2025 14:55
budivelnik написав: Letusrock написав: ЛАД написав:
что чем больше численность населения, тем легче задача обороны страны.
в точку.
Якщо залишиться 15 млн, з яких буде 12 млн пенсіонерів, інвалідів, жінок та дітей + 1,5 млн "не_навчених_воювати"/чиновників + 1 млн надважливих тиловиків то земна вісь через Бердичів нам не світить
Якщо залишиться 12 млн пенсіонерів, дітей,інвалідів і 2 млн в працездатному віці... то через ТРИ місяці демографія все виправить
і жити будуть тільки ті хто зможе сам себе обслужити... тобто навскидку 2 млн в працездатному віці і ще 4 млн їх батьки і діти....
......
А, ну супер - проблема решена и переживать вообще не о чем
_hunter
Повідомлень: 11056
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Профіль
Додано: Пон 01 гру, 2025 15:01
К вопросу демографии...
4 мільйони українських дітей потребують психологічної допомоги через наслідки війни
При цьому 80% з них під загрозою посттравматичних стресових розладів (ПТСР). Це результати дослідження організації Gen.Ukrainian.
Постійний стрес призводить до втрати інтересу до звичних занять, погіршення уваги та пам'яті, що негативно впливає на навчання та розвиток.
_hunter
Повідомлень: 11056
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Профіль
Додано: Пон 01 гру, 2025 15:10
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 01 гру, 2025 15:13, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлень: 41649
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2869 раз.
Профіль
Додано: Пон 01 гру, 2025 15:11
не хотят советские фильмы смотреть будут смотреть новые украинские
про кришну , махатму и махмуда
не хотели трактовку 90-х что оунупа штука неоднозначная
их дети будут учить польскую и русскую трактовки, где украинцы и оунупа в частности виноваты во всем на свете
fox767676
Повідомлень: 4846
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 202 раз.
Профіль
Додано: Пон 01 гру, 2025 15:15
Професор бігунцям
fox767676
Повідомлень: 4846
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 202 раз.
Профіль
