Shaman написав:....... а як же перемовини? це коли, якщо щось не домовилися - то продовжуємо обговорювати. а, це ж треба їх розпочати. перемовини руські теж не хочуть розпочинати...
Перемовини это не встреча президентов в галстуках в парадном зале. Президенты/главы государств встречаются уже для официального подписания договора/соглашения. Перговоры ведутся менее оважными особами, очень часто (всегда?) тихо и порой даже незаметно для широкой публики. То, чем занимаются сейчас американцы как раз и есть переговоры. Дадут ли они результат, хтозна.
Shaman написав:----------------------------- Xenon можливо кацапи мають на увазі що будуть з підводних човнів топити торпедами всі наші кораблі що йдуть в порти. (наче ще такої практики не було ) ----------------------------- підводні човни? а скільки їх? а як щодо піратства? взагалі то не можна просто так топити кораблі. бо інакше шлях повз Європу був вже всіяний затопленими танкерами...
Понятно, що не можно. Топити кораблі можно тільки нам.
ми окрім москви та інших військових кораблів агресора нічого не потопили. там такі корита плавають, що воно само тоне питання, чи є чим топити? а якщо є, то де стоїть - куди треба магурі плисти?
та й за версією руських екіпаж москви в самоволці - це ж не змінилося ще?
Позавчерашние 2 танкера не считаются? Мы, вроде, подтвердили, что это наша работа.
Shaman написав:........ цікаво, а коли Раша почне враховувати реалії на землі?..
Коли з вашою допомогою ЗСУ перейдуть у рішучий наступ, звільнять ТОТ і окупують 20% території РФ. Чи хоча б 20% європейської частини РФ.
у вас же ще один зять є? то вперед.. й тестю допоможе...
от що за манера інших відправляти на фронт. вони на словах так переймаються за інших, але першими відправлять саме інших на фронт - звісно з тилу відправлять
обережніше ЛАД, такі побажання повертаються...
а реалії на землі - ще жоден окупант не претендував на території, які не подужав. так пафосно діє поки лише Раша... й ще вимога офіційного визнання. я ще коли попереджував. ЛАД тоді казав - маловірогідно - й тут раптово ця вимога стовпом стала..
Не надо переводить стрелки. У меня хоть один зять воюет, а некроторые здесь рассказывают, что они пойдут, "когда будет необходимо". Вот только не понятно, когда эта необходимость наступит. А об отправлении "інших на фронт" не вам бы говорить. И когда это я "казав - маловірогідно" о возможных требованиях РФ? Их требования об "учёте реалий на земле" предполагают возможность любых требований, вплоть до всего правобережья или хотя бы Слобожанщины. Это кроме того, что они уже успели захватить.
ЛАД написав:Интересно, на откровенноее хамство бывшего львовского строителя, а ныне лавочника модераторы опять закроют глаза? Жалобу писать не буду, бесполезно.
Ну і молодець..Забув згадати прапорщика і пенсіонера Зустрічна пропозиція А можна я не буду просити модераторів викинути тебе звідси бо
Шановні модератори. Ви напевно бачите, що на форумі є кілька персонажів , які завжди розміщують інформацію лише негативного контексту про державу Україна. При цьому вони часто самі є такі, які виїхали з України повністю, і мета їх діяльності викликає багато питань. Можливо вам важко розібратись в основних цілях, які вони переслідують, тому вам така памʼятка, щоб грамотно вибудовувати напрямки форуму, якщо він себе позиціонує українським. 1. Негативний інформаційний bias (negativity bias) Людина навмисне або несвідомо вибирає й поширює лише негативні факти. Це найбазовіша назва — фокусування на поганому, навіть коли повна картина ширша.
🔹 2. “Doomscrolling production” / генерація катастрофічного контенту Якщо користувачі буквально постійно шукають і поширюють матеріали про невдачі, програші, «зраду». Це не просто споживання — а створення потоку катастрофічного контенту для інших.
🔹 3. “Токсичний песимізм” (toxic pessimism) Коли людина постійно демонструє переконання, що «все погано й буде ще гірше». При цьому під соусом «чесності» вона фактично підживлює тривожність інших.
🔹 4. “Песимістичний селективний наратив” (selective pessimistic framing) Вони селекційно обирають тільки негатив, а потім подають це як «баланс». В реальності це не баланс, а спотворення структури інформації.
🔹 5. “Тривожна інфляція” (anxiety inflation) Термін у психології медіа — коли хтось систематично збільшує рівень тривоги в аудиторії, навіть не усвідомлюючи цього.
🔹 6. “Негативний інфлюенсмент / негативне інфо-підсилення” Коли люди свідомо чи несвідомо стають ретрансляторами всього поганого. У професійних дослідженнях це називають negative amplification.
🔹 7. І якщо за цим ховається політичний мотив — це вже “information laundering / soft propaganda” Коли негатив подається під виглядом «я просто чесний/реалістичний». У науці це визначають як інформаційна маніпуляція через вибірковість.
⸻
🧠 Який вплив це має на пересічного читача? 1. Підвищення тривожності та відчуття загальної безнадії. 2. Спотворення реальної картини: здається, ніби погане відбувається постійно і тотально. 3. Емоційне виснаження, цинізм, апатія. 4. Десенсибілізація — люди починають менше реагувати на реальні проблеми. 5. Падіння довіри до всіх джерел, бо створюється відчуття, що «усюди обман».
То як - сам впізнаєш які пункти з описаних ти використовуєш -чи потребуєш якихось підтверджень?
Понятно. Подход типичного советского прапорщика-комсомольца - народу незачем иметь объективную картину реальности. Нужно внушать социальный оптимизм и безусловную веру в светлое будущее. Народ должен знать, что ЗСУ могучими ударами уничтожает врага и несмотря на временных трудности через одну-две недели мы одолеем врага. Заграница нам поможет! НАБУ со своими разоблачениями коррупции служит проводником антиукраинской политики и надо бы проверить его работников - на являются ли они агентами Кремля. Поскольку всё это разрушает веру в наше государство и работает на руку врагу. Военных, которые говорят о проблемах в армии тоже не мешало бы проверить. С блогерами надо разобраться и кому-то разрешить продолжать и поощрить их, а кое-кого не мешало бы... Фильмы тоже должны внушать исключительный оптимизм по аналогии с советскими "Свинарка и пастух" и "Кубанские казаки". Разговоры о проблемах в энергетике и возможных рисках в связи с вражескими обстрелами недопустимы. Ну и так далее. Всё очень знакомо. Новое это хорошо забытое старое. Порой даже не очень забытое.
Ешё мне нравится смешки над словами: "Не всё так однозначно". Понятно, что чем меньше человек образован, тем больше он предпочитает однозначность. Например, в вопросе языка. Так красиво и легко изагаются периоды развития и угнетения языка. Причём, исключительно Россией. Стоило хотя бы почитать https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8. Там, естественно, тоже значительно подробне расписана политика России по отношению к украинскому языку, но говорится и о ситуации в Польше и Австро-Венгрии. По сравнению со всем этим советский период выглядит расцветом и безоблачным развитием. Кстати, для шамана. Вам, возможно, интересно будет прочитать раздел "Східна Галичина". Там говорится о том, как "австро-угорський імператор Йосип II" решал вопрос "для українських студентів, зважаючи на їхнє переважне незнання латини та німецької мови". Достаточно современный и демократичный подход. К сожалению, это продолжалось недолго - всего немного больше 20 лет. Достаточно современный подход
Пару слов о смешанных браках в Украине. Современных данных, понятно, нет. Но вот что известно:
- По данным переписи 1989 года и статистики позднего СССР, примерно 20 % семей на Украине образовывались через межнациональные браки — главным образом русско-украинские. - Согласно исследованию начала 1990-х (1991–1994), среди этнических украинцев доля тех, кто женился вне своей группы, составляла ~ 17,9 %, а среди этнических русских — ~ 58,9 %.
Это ИИ.
Вот чуть более подробная цитата:
Если в 1927 году этнически смешанные браки составляли всего 6,5% от общего числа браков на Украине, то в 1979 году их число составило 21,9%. В 1979 году 30% всех городских и 9,3% всех сельских браков заключались между представителями разных национальностей. В 1979 году 63% всех браков были заключены между партнерами, оба из которых указали украинскую национальность.