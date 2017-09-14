ЛАД написав:Пару слов о смешанных браках в Украине. Современных данных, понятно, нет.
на слизьку дорогу стали, товаріщ. Так мож добалакатись, що чітких границь між народами нема і шо харківський селянин має більше спільного з курським ніж з буковинським. Дотримуйтесь офіційної державної ідеології - хороших русскіх нема, хіба що вони напівєврєї)
а що каже переважна більшість руських про нашу війну? частина (доволі велика) просто радіє, частина (значно менша) каже - такі обставини, що зробиш. висловити співчуття України - це тюремний строк. як нам відноситися до цієї країни та її населення?
а курський селянин дійсно має більше спільного з українським, ніж з зауральским
Banderlog написав:ми окрім москви та інших військових кораблів агресора нічого не потопили. там такі корита плавають, що воно само тоне питання, чи є чим топити? а якщо є, то де стоїть - куди треба магурі плисти?
та й за версією руських екіпаж москви в самоволці - це ж не змінилося ще?
Позавчерашние 2 танкера не считаются? Мы, вроде, подтвердили, что это наша работа.
вони затонули?
а скільки кораблів уразили своїми ракетами руські в наших портах - не так давно. але кажемо лише про руські корита...
ЛАД написав:... Не надо переводить стрелки. У меня хоть один зять воюет, а некроторые здесь рассказывают, что они пойдут, "когда будет необходимо". Вот только не понятно, когда эта необходимость наступит. А об отправлении "інших на фронт" не вам бы говорить. И когда это я "казав - маловірогідно" о возможных требованиях РФ? Их требования об "учёте реалий на земле" предполагают возможность любых требований, вплоть до всего правобережья или хотя бы Слобожанщины. Это кроме того, что они уже успели захватить.
багато кажеш про хамство. так брехати - це ще гірше за хамство. будемо виховувати.
де я кого відправляю на фронт? деяких недоумків так, але це зазвичай коли вони взагалі берега пустилися й несуть маячню на мою адресу. а ти мене скільки разів вже відправив - й тут теж намагаєшся накинути.
зрадофіли постійно брешуть, що патріоти хочуть воювати до останнього. бо ті заперечують капітуляцію, й кажуть про реальні перемовини - які зараз хоч так почали рух. ключове брешуть - й самі відправляють людей на фронт. тому ЛАД стули пельку, й забудь про фронт - а пиши чесно - інших аргументів немаю... й це не образа, це дружня порада, як себе має вести вихована людина - бо в ЛАДа лише розмови про вихованість інших, про себе чомусь забуває
я кажу конкретно про вимогу визнання окупованих територій - я про це писав давно. й тоді була відповідь ЛАДа, що ця вимога маловірогідна. не пам'ятаєш? то й таке. але саме вимога погана, її треба уникати за можливості.
реалії на землі - це стан справ, що склався на поточний момент. все інше - це їхні вигадки.
Оглядач The Telegraph Оуен Метьюз: Путін диктуватиме умови миру в Україні, бо він виграє війну. Жодні Каї Каллас не змінять цього. Лідери ЄС можуть розробляти будь-які альтернативні мирні плани, але єдиний справді важливий голос — голос Путіна. Єдиний спосіб нав'язати Путіну умови — перемогти його, але Україна не змогла, незважаючи на величезні жертви та західну допомогу. Адміністрація Трампа вважає війну безглуздою. Європа закликає молодих українців воювати та вмирати за безпеку континенту, при цьому відмовляється від повного ембарго на російські енергоресурси та з початку війни заплатила Кремлю понад 220 млрд євро. Для багатьох українців таке лицемірство викликає огиду. .... Україна стикається з дефіцитом бюджету 50 млрд євро: спроби Каллас залучити 40 млрд євро від ЄС провалилися, а європейці відмовилися виділити репараційний кредит на 140 млрд євро для мобілізації заморожених російських активів. Зеленський вперше втратив довіру, гроші та людей. Європа заперечує мирний план Путіна, але не має власного реального плану, грошей чи зброї для підтримки війни в Україні. Віра в крах економіки РФ від санкцій чи ударів по НПЗ, нафтових терміналів та танкерів у море — магічне мислення. Звичайно, Росія явно страждає, витрачаючи третину бюджету на потреби війни, а кількість її жертв уже перевищила мільйон. Але економіка України страждає ще сильніше... У війні на виснаження перевага на боці більш багатого і великого учасника конфлікту. Путін ціною величезних жертв і витрат отримав спустошений клаптик України, помилково вважаючи, що українці з розкритими обіймами зустрінуть Росію. Війна стала катастрофічною помилкою, зруйнувавши російську економіку та ізолювавши країну дипломатично. Думка про те, що провал в Україні підштовхне його до нападу на НАТО, є абсурдною. Вторгнення стало остаточною пірровою перемогою — перемогою, яка залишить Україну закривавленою, але не підкоряється Росії. Так, багато деталей майбутньої мирної угоди будуть неприємними. Багато українців задаватимуться питанням, чи варто було заради НАТО та Донбасу віддавати мільйон життів.