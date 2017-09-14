ЛАД написав:

А так да - по результатам _опроса_ число русских - уменьшилось. Но в соседней деревне - решили _померять_

число русских - уменьшилось - есть достаточно простое объяснение.В СССР евреи старались записываться русскими.украинцами и пр.В смешанных семьях детей точно записывали не евреями. Это, правда, не очень помогало, т.к. в анкетах и автобиогрфиях полагалось указывать национальность обоих родителей, но тем не менее. После 1991 они резко стали евреями. Для выезда.Тут всё время рассказывают об уменьшении численности русских. Но есть очень простое объяснение - люди быстро сориентировались, откуда ветер дует, и стали записывться украинцами. Это тем более легко, что смешанных русско-украинских семей было много. И ещё легче благодаря тому, что графу "национальность" убрали из паспортов и всех анкет.Думаю, по результатам новой переписи, когда она, наконец, состоится, количество русских ещё очень сильно сократится.И да, количество "русских", возможно, заметно сократилось благодаря выезду евреев.