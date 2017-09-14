alex_dvornichenko написав:ВОевали ради сохранения субьектности, которая позволит делать любой выбор, хоть НАТО хоть не НАТО, вы уже достали со своей НАТОшизой.
вписати у конституцію одностороннє зобов'язання вступити в нато це від великої суб'єктності? казати що керувати Україною мають переважно випускники лондонських вишів це теж від суб'єктності? рознести країну віддати її на поталу квн-щикам парасюкам заради безмитного імпорту з єс, це теж був вибух суб'єктності?
Взагалі-то так і є. Ніхто не гарантує, що рішення суб'єкта будуть завжди розумними і виваженими. Суб'єктність це виключно про можливость самостійно приймати ці рішення. Тому рішення вписати в конституцію курс до НАТО, навіть всупереч бажанню самого НАТО, це прояв суб'єктності, а укладання харківських угод між ФСБ і агентом ФСБ в президентському креслі в Україні -- це виконання наказу, і нічого спільного з суб'єктністю не має. Навіть якщо комусь здається, що це рішення було правильнішим, ніж курс до НАТО.
Бельгия отклонила предложение Евросоюза об использовании замороженных активов рф.
Это заявление сделано за несколько часов до того, как Еврокомиссия должна была обнародовать законодательное предложение, которое разрешило бы блоку использовать €210 млрд из замороженных активов российского Центрального банка для обеспечения кредитов Украине.
M-Audio написав:Взагалі-то так і є. Ніхто не гарантує, що рішення суб'єкта будуть завжди розумними і виваженими. Суб'єктність це виключно про можливость самостійно приймати ці рішення. Тому рішення вписати в конституцію курс до НАТО, навіть всупереч бажанню самого НАТО, це прояв суб'єктності, а укладання харківських угод між ФСБ і агентом ФСБ в президентському креслі в Україні -- це виконання наказу, і нічого спільного з суб'єктністю не має. Навіть якщо комусь здається, що це рішення було правильнішим, ніж курс до НАТО.
маячня спецстатус севастполя та позаблоковий статус були визначені КУ те що Україна народилася у 1991 вже з обмеженим суверенітетом sad but true і не треба кивати на комуністів - саме рухівські концептуали визначили у засадах статус як без'ядерний та позаблоковий нічого для обгрунтування більшої суверенності за роки незалежності зроблено не було, навпаки- економічна динаміка найгірша в євразії у світі нема повністю суверених країн окрім може G2 + КНДР не ми перші, не ми останні нічого такого Янукович не підписав, чого б не підписував тесть Пінчука
Shaman написав:а реалії на землі - ще жоден окупант не претендував на території, які не подужав. так пафосно діє поки лише Раша... й ще вимога офіційного визнання. я ще коли попереджував. ЛАД тоді казав - маловірогідно - й тут раптово ця вимога стовпом стала..
Ну що за брєд? Фіни здали території, які не були захоплені СРСР. Така ситуація рідкісна тому що зазвичай в таких ситуаціях просто продовжують війну.
В України ЗАВЖДИ є варіант "просто продовжити війну" і ніяких територій на здавати і навіть це не обговорювати.
не лягти під нациста педофіла, який марить етнічними чистками, війнами та руйнуваннями - достатня мотивація наче.
Letusrock написав:тільки є нюанс що у нас зараз нема субєктності
це в твоїх руснявих мріях. Сили оборони це субєктність. педофіл не може зламати ЗСУ і просить США допомогти віддати їм важливі лінії оборони на 4й рік війни. після нападу на Київ ... після абсолютно всього спектру озброєнь крім ЯЗ. після мобілізації та корейських військ.. після зупинки домоги США
