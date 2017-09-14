|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 04 гру, 2025 09:56
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
а твої предки ласували сусідськими дітьми?
ти шуткуєш не над тими речами.
й ти сховався від відповіді - яку цифру жертв Голодомору вважаєш достовірною?
я шуткую над вашою дурнуватою пропагандою. Критичного мислення 0. при моїй памяті цифра померлих під час голодомору, раза 4 мінялось. 10 млн це кожен 3й українець в усср вмер од голоду.
нереальний показник. Валити той голод на одних росіян не можно. Як і розстріли і гулаг.
А щодо засекретили, так в нас зара теж втрати на фронті засекретили і правди ми знати не будем.
в тебе критичне мислення звісно на рівні розбитого лоба
ти не виляй дупою, яку ти цифру вважаєш реальною. й хто тоді відповідає за голодомор, розстріли та ГУЛАГ? особисто сталін?
в нас засекретили поточну інфо, бо йде війна - після війни цифри будут відомі. а в них засекречено те, що було 80-90 років тому. розумієш різницю, критичний "мыслитель"?
Shaman
Повідомлень: 10812
З нами з: 29.09.19
-
Додано: Чет 04 гру, 2025 10:29
Shaman написав: Banderlog написав:
в тебе критичне мислення звісно на рівні розбитого лоба
ти не виляй дупою, яку ти цифру вважаєш реальною. й хто тоді відповідає за голодомор, розстріли та ГУЛАГ? особисто сталін?
в нас засекретили поточну інфо, бо йде війна - після війни цифри будут відомі. а в них засекречено те, що було 80-90 років тому. розумієш різницю, критичний "мыслитель"?
відповідає за голодомор чим?
когось із організаторів і виконавців таки розстріляли в 37- 38, а так, в принципі відповідальності не було.
Хто сказав що цифри про українські втрати будуть розголошені після війни?
Banderlog
Повідомлень: 4125
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 109 раз.
Додано: Чет 04 гру, 2025 10:36
andrijk777 написав: trololo написав: andrijk777 написав:
[
Ну де в мене таке є????????
Якісь звинувачення на пустому місці.
у відповідь на обговорення російських злочинів ви звинуватили українців, що не так проголосували, не копали окопи та інше бла бла. це просто перекладення відповідальності. пуйло і кацапи не мали і ніколи не могли мати ніяких виправдань для початку цієї війни. це база. без якої все зводиться до того що "так вам (нам) і надо"
Песікот 2.0 або сам песікот, це вже очевидно. Той постійно співав що то путін у всьому винен.
Ні, я не звинувачую українців, я звинувачую конкретно вас!
Чому ви ці злочини обговорюєте зараз а не обговорювали 35 років раніше?
Нагадаю вам що Комуністична партія, яка і влаштувала Голодомор, набирала в Українському парламенті більшість у свій час!!! - це ФАКТ.
Розжую цей факт: він означає що величезна кількість українців(фактично більше половини) в умовному 2000 не вважали це злочином/не вважали що у цьому винні комуністи/не вважали росіян звірями. Вони не винні, вони так вважали.
Тому я і питаю - ви коли проснулись - вчора чи сьогодні?
заговорювання зубів, виправдання пуйла, перекручування історії - типова кацапська пропаганда. за гроші чи по дурості не важливо. в бан
trololo
Повідомлень: 6446
З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2708 раз.
- Подякували: 1427 раз.
Додано: Чет 04 гру, 2025 10:50
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
в тебе критичне мислення звісно на рівні розбитого лоба
ти не виляй дупою, яку ти цифру вважаєш реальною. й хто тоді відповідає за голодомор, розстріли та ГУЛАГ? особисто сталін?
в нас засекретили поточну інфо, бо йде війна - після війни цифри будут відомі. а в них засекречено те, що було 80-90 років тому. розумієш різницю, критичний "мыслитель"?
відповідає за голодомор чим?
когось із організаторів і виконавців таки розстріляли в 37- 38, а так, в принципі відповідальності не було.
Хто сказав що цифри про українські втрати будуть розголошені після війни?
Будут.
Только не известно, какие.
После ВОВ Сталин назвал цифру 7 млн. Потом эта цифра всё росла и росла. Хрущёв через 15 лет назвал цифру 20 млн. Брежнев говорил уже о "более 20 млн." Последующие оценки уже 26-29 млн., а с учётом демографических потерь и до 42-50 млн.
ЛАД
Повідомлень: 37809
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5378 раз.
- Подякували: 4878 раз.
Додано: Чет 04 гру, 2025 11:04
ЛАД написав:
1. Интересный подход - лучше ур** мову и говорить на суржике аби не на російській.
2. Второй интересный момоент - вместо того, чтобы поблагодарить "російськомовних чеченців чи грузин чи німців", русских из РДК и колумбийцев, которые воюют на нашей стороне и помогают нам бороться с российской агрессией их надо заставить извиняться за то, что не говорят на украинском?
Ну як вам сказати? Суржик - це в певних випадках ознака того, що людина намагається міняти ситуацію. Можливо в неї не виходить, але вона прикладає певні зусилля. В цьому плані я навіть Азірова трохи поважав - все таки людина в цьому плані щось намагалася робити. Якби іншими діями все не зіпсували.
А коли людина хер забила і лишилася російськомовною - то значить вона продовжує просувати росію, свідомо чи несвідомо.
В цьому плані в мене товариш з Волновахи, перейшов на українську десь тоді, коли й ви. Але в нього зараз ідеальна українська, дуже рідко палиться на неправильному вживанні слів(типу "масло" замість "олії"). А ви лишаєтесь кацапом в душі, на жаль.
sashaqbl
Повідомлень: 2420
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Чет 04 гру, 2025 11:05
ЛАД написав:
Прежде, чем называть их "поцами", стоит сначала поинтересоваться.
Не берусь судить об Арти Грине и Свитане, есть разные мнения, но Сергей Флеш точно делает для армии и Украины больше вашего.
Флеш пише українською, нє?
sashaqbl
Повідомлень: 2420
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Чет 04 гру, 2025 11:06
andrijk777 написав:
Ну де в мене таке є????????
Якісь звинувачення на пустому місці.
Точно песікот сидить на цій учотці. Треба банити напевно.
Чому всі думають, що трололо - це песікот? Він виглядає набагато розумнішим, як на мене.
sashaqbl
Повідомлень: 2420
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Чет 04 гру, 2025 11:08
hxbbgaf написав:
Румунія знищила український дрон Sea Baby у Чорному морі
Отакої! Кацапські не становлять загрози, коли прямо в Румунію залітають, а наші в морі, кажуть, становлять... При тому, що ми стоїмо перед ними щитом, забули, що путлер ставив ультиматум НАТО щодо кордонів до 97-го року.
І? Це нормальна поведінка - знешкодження вибухонебезпечних предметів. Наші сапери теж знешкоджують наші ж міни чи снаряди, якщо є така потреба. В чому зрада?
sashaqbl
Повідомлень: 2420
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Чет 04 гру, 2025 11:09
Hotab написав:
Насправді нічого тут смішного нема.
Той же ЛАД казав вище якось, що коли в місті піпл сам собі (вірніше іншим таким же неробам) варить каву, стриже бороди, і ремонтує машини, то це не ВВП , а бовтання у власному багні (це вже моя алергія)
В контексті війни це так.
sashaqbl
Повідомлень: 2420
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
