Shaman написав:інфо від наших що тоді, що зараз була й про важкі бої, й просування. оточення так, немає. з логістикою біда. а побрехеньки руських про повне захоплення так й виявились побрехеньками.
тобі краще видно, чи в нас викривлена інфо? я не зустрічав явних фактів - на відміну від руських. а те, що ти перекручуєш мої дописи - показує, що ти розумієш, що дав в штангу - але визнати це немає сил
а про Голодомор - не здивуюсь, якщо теж вважаєш - просто голод стався - але розуму вистачає не писати це. кілька мільйонів померло. ще кілька поїхало в ГУЛАГ. когось розстріляли.
й головне питання, що вас тригерить - невідомо, від дій якої влади - сталінської чи нацистської загинуло більше українців...
з логістикою біда це і є оточення в якійсь мірі. назви це у вогневому мішку, якщо тобі легше. В той час ще можно було дати команду на відхід військ з покровська зараз це вже смислу не має. Введенням нових підрозділів не вдалось деблокувати. мене не тригерить. Відомо. Більше вбили фашисти. Це тебе тригерить від того, що фашисти це не тільки німці і італійці, це народи єс. А комуністи це не тільки євреї і росіяни це народи ссср в тому числі і українці. Понятно що було трохи комуністів і в європі та фашистів в ссср, зокрема і серед українців, но то не принципово.
якщо ти про вивід військ - то це питання регулярно піднімається. й це важке рішення. знову ж таки є військове керівництво, яке приймає такі рішення - в нас немає відповідної інфо - гадаю навіть в тебе.
то ніяк не міг порахувати, а тут раптово зміг. а я кажу - невідомо. ти навіть цифр назвати не можеш.
хто там ще був в союзниках німців? угорці? румуни? словаки? щось що тоді, що тепер - є деякий повтор...
❗️США зрадили Україну та Європу, і грають в політичні ігри з союзниками, а Віткофф і Кушнер небезпечні для Зеленського і України, – Der Spiegel публікує подробиці телефонної розмови, яка відбулася напередодні між Макроном, канцлером Німеччини Мерцом, президентом Фінляндії, генсеком НАТО і Зеленським ▪️Макрон попередив Зеленського в розмові, що США можуть втрутитися в питання територій без надання гарантій безпеки і використав слово «зрада». ▪️Зеленський повинен бути дуже обережним в найближчі дні, зазначив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і додав: «США грають в ігри — і з вами, і з нами». ▪️Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що «ми не можемо залишити Володимира Зеленського з цими двома людьми», маючи на увазі Кушнера і Віткоффа. ▪️Генсек НАТО Марк Рютте висловив згоду і наголосив на необхідності захищати Зеленського.
коаліція балаболів - балакали, балакали, сіли та й ... P.S. Поросята сказали своє рішуче ні кровожерливим планам мясника та вовка стосовно баранини, і пообіцяли баранчику підтримку "до кінця"
не тільки балаболів, а і балаболів жлобів чахликів, котрі трусяться над своєми європейськими цінностями в ЄСБ
Banderlog написав:Це тебе тригерить від того, що фашисти це не тільки німці і італійці, це народи єс. А комуністи це не тільки євреї і росіяни це народи ссср в тому числі і українці. Понятно що було трохи комуністів і в європі та фашистів в ссср, зокрема і серед українців, но то не принципово.
ти часом Дугіна із Солжєніценим не прийняв забагато? пора починати про духовні скрєпи та істінне православіє та загнивающій запад с ростльонкой та содомієй
Сили оборони України продовжують утримувати північну частину міста Покровськ, бої тривають, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у четвер, 4 грудня.
За його словами, «надзвичайно складний етап оборони» Покровсько-Мирноградської агломерації, триває. Українські військові у районі Покровська та Мирнограда блокують спроби окупантів накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід населених пунктів.
У цих містах Сили оборони утримують визначені райони, додав Сирський.
Він повідомив про проведення наради з командирами щодо узгодженого забезпечення просування та своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії. Ухвалено низку рішень щодо бойового управління та забезпечення залучених сил і засобів, сказано у повідомленні.
1 грудня Інститут вивчення війни (ISW) написав, що російські окупанти не змогли захопити Покровськ, попри брехливі заяви з Москви, які були спрямовані на те, щоб вплинути на перебіг переговорів між Росією і США.
Львівський обласний ТЦК і СП прокоментував вбивство їхнього військового, ветерана Юрія Бондаренка. Він отримав смертельне поранення 3 грудня, в складі групи мобільного оповіщення. Група зупинила громадянина, але він відмовився представлятися, не показав документи, поводився провокативно та не реагував на законні вимоги правоохоронців.
Там додали, що в певної частини суспільства завдяки інформаційним атакам і дезінформації, а також через свідомі наративи про "бусифікацію" і "переслідування" формується переконання, що армія і ТЦК є не інструментами держави, а силами, з якими треба боротися.
Львівський обласний ТЦК і СП прокоментував вбивство їхнього військового, ветерана Юрія Бондаренка. Він отримав смертельне поранення 3 грудня, в складі групи мобільного оповіщення. Група зупинила громадянина, але він відмовився представлятися, не показав документи, поводився провокативно та не реагував на законні вимоги правоохоронців.
Там додали, що в певної частини суспільства завдяки інформаційним атакам і дезінформації, а також через свідомі наративи про "бусифікацію" і "переслідування" формується переконання, що армія і ТЦК є не інструментами держави, а силами, з якими треба боротися.
Львівський обласний ТЦК і СП прокоментував вбивство їхнього військового, ветерана Юрія Бондаренка. Він отримав смертельне поранення 3 грудня, в складі групи мобільного оповіщення. Група зупинила громадянина, але він відмовився представлятися, не показав документи, поводився провокативно та не реагував на законні вимоги правоохоронців.
Там додали, що в певної частини суспільства завдяки інформаційним атакам і дезінформації, а також через свідомі наративи про "бусифікацію" і "переслідування" формується переконання, що армія і ТЦК є не інструментами держави, а силами, з якими треба боротися.
бо дехто тут прям залучений до цих речей?..
Таким як ти писали не раз, діло військових воювати з ворогом.
Навіть раби мають право на повстання. Шаман походу вважає що українці мають мати права ще менші ніж раби.
Banderlog написав:Це тебе тригерить від того, що фашисти це не тільки німці і італійці, це народи єс. А комуністи це не тільки євреї і росіяни це народи ссср в тому числі і українці. Понятно що було трохи комуністів і в європі та фашистів в ссср, зокрема і серед українців, но то не принципово.
ти часом Дугіна із Солжєніценим не прийняв забагато? пора починати про духовні скрєпи та істінне православіє та загнивающій запад с ростльонкой та содомієй
Солженіцина в юності гортав - макулатура. А про дугіна тільки чув що він з кочинським та арестовичем тусив. Де я писав що фашистська європа була гірша за комуністичне ссср? більша частина українців воювала проти технологічної європи факт. І В нас не було достатньої кількості фашистів бо Україна не мала достатньо української дрібної буржуазії. Чи ти хочеш поспорити що українців комуністів було більше ніж фашистів? В армії ссср були українці маршали і генерали, а в вермахті? В шухевича здається було звання капітана? За звання в румунських арміях чи польській я не чув.
Banderlog написав:Це тебе тригерить від того, що фашисти це не тільки німці і італійці, це народи єс. А комуністи це не тільки євреї і росіяни це народи ссср в тому числі і українці. Понятно що було трохи комуністів і в європі та фашистів в ссср, зокрема і серед українців, но то не принципово.
ти часом Дугіна із Солжєніценим не прийняв забагато? пора починати про духовні скрєпи та істінне православіє та загнивающій запад с ростльонкой та содомієй
Солженіцина в юності гортав - макулатура. А про дугіна тільки чув що він з кочинським та арестовичем тусив. Де я писав що фашистська європа була гірша за комуністичне ссср? більша частина українців воювала проти технологічної європи факт. І В нас не було достатньої кількості фашистів бо Україна не мала достатньо української дрібної буржуазії. Чи ти хочеш поспорити що українців комуністів було більше ніж фашистів? В армії ссср були українці маршали і генерали, а в вермахті? В шухевича здається було звання капітана? За звання в румунських арміях чи польській я не чув.
Відповідь зараховується.
Тільки не "фашистів", а "націонал-соціалілістів".
Селяни-хуторяни, не є для цього придатним грунтом, а як ти замітив, міщани-буржуа є. Україна тільки недавно стала демографічно більш урбанізованою вцілому (Донбас швидше нацифікувався та самоідентифікувався).
А комуністи, то на самих початках в основному космополіти-богобрані з ідеєю світової революції. Потім інтернаціоналізувалися. Таким чином можна розглядати 2СВ як екзистиційний конфлікт ізоляціоністів vs глобалістів.