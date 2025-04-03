RSS
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 15:23

budivelnik та там трохи інші числа були, але десь вони потерлись на форумі.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 15:39

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 серпня: 209.1 (-1.1) млрд Юанів, 178.2 (-0.9 ) тон золота.
.....
Резерв москалів станом на 1 листопада: 153.7 млрд Юанів, 139.5 тон золота.

Отже
щомісячно мінус
(209-154)/3=18,3 млрд юанів /7юанів долар=2,6 млрд доларів
(178-140)/3=9,3 тонни золота *129 доларів/грам=1,2 млрд доларів
Я щось не зрозумів
які інші?
я взяв ВАШІ цитати
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 15:40

budivelnik можливо я не вірно виразився: те, що Ви вказали - це середньомісячні витрати. Але витрати були дуже нерівномірні. Взагалі москалі люблять переносити витрати на кінець року/кварталу.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 16:58

Дюрі-бачі
Та в москалів взагалі відсутнє таке поняття як АДЕКВАТНІ цифри..
З одного боку вони декларують що військовий бюджет 12 трл рублів=150 млрд доларів
З другого боку вони декларують ПРОФІЦИТ зовнішньої торгівлі в +150 млрд доларів
З третього боку в них дефіцит Бюджету 8 трл =100 млрд доларів
а з четвертого боку в них падіння резервів на 4млрд доларів/місяць...

Тому
якщо москаль відкрив рот- значить він вже два рази збрехав.
budivelnik
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 01:56

  Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 листопада: 153.7 млрд Юанів, 139.5 тон золота.
Сподіваюсь в січні дізнаємось про обнулення ФНБ

Осталось всего 2-3 ̶дня месяца
Зображення

Рекомендую прочитать тему хотя бы за последний год, забавное чтиво получается.
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 10:44

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  Buster написав:Осталось всего 2-3 ̶дня месяца
Бабка прочитала слово з трьох букв на паркані, полізла - а там дрова....
Ви пишіть - папір стерпить
От тільки як поясните
ЗВР росте, а в Бюджеті дірка в 8 трлн фублів?
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 17:17

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Центробанк рф вперше почав продавати золото зі своїх резервів
Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 19:39

Buster
Давно не заходили, ще як попередню обліківку забанили навічно. Як у вас там справи?
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 18:01

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Мінфін Росії в 56 разів збільшить продаж валюти та золота з резервного фонду Путіна, щоб залатати «дірку» в бюджеті 

Міністерство фінансів РФ прогнозує, що нафтогазові доходи бюджету Росії в грудні не дотягнуть до базового рівня в 137,6 млрд руб. – і це доведеться компенсувати продажами валюти та золота з Фонду національного добробуту.

З урахуванням того, що в листопаді нафтогазові доходи перевищили очікування Мінфіну РФ на 14,1 млрд руб., усього за місяць (з 5 грудня до 15 січня) він продасть валюти на 123,4 млрд руб., або 5,6 млрд руб. на день.

Для порівняння, зараз денні продажі валюти становлять 0,1 млрд руб.

Загальний розмір інтервенцій буде ще більшим: Центробанк РФ щодня продає валюту на 8,9 млрд руб., компенсуючи минулорічні витрати з ФНД поза бюджетним правилом. 

https://censor.net/n3588526
GALeon
