Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 19:44

Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 19:46

  candle645 написав:Взагалі-то в Україні сотні років існувало Магдебурзьке право, а на болотах - власний прототип демократії (причому правильної - з майновим цензом) - Великий Новгород по суті знищили задовго до того як почали нищити Україну.
шо в на наших територіях існувало це одна справа, інша яке відношення до того мали наші предки.
Національний (етнічний) склад Львова напередодні Другої світової (≈1939 р.)

Поляки — близько 49–50%

Євреї — близько 30%

Українці — близько 15–16%

Інші групи (німці, вірмени, чехи тощо) — близько 3–5%
2
1
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 20:20

До чого тут В.Новгород?

  candle645 написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав:

Тільки не "фашистів", а "націонал-соціалілістів".

Селяни-хуторяни, не є для цього придатним грунтом, а як ти замітив, міщани-буржуа є. Україна тільки недавно стала демографічно більш урбанізованою вцілому (Донбас швидше нацифікувався та самоідентифікувався).

не бачу різниці. Між фашизмом і нс. В україні були міста, тільки укукраїнців в містах було мало. В цьому плані в росіян було більше підгрунтя для європейкості в розумінні того часу :lol:

Взагалі-то в Україні сотні років існувало Магдебурзьке право, а на болотах - власний прототип демократії (причому правильної - з майновим цензом) - Великий Новгород по суті знищили задовго до того як почали нищити Україну.

Магдебурзьке право існувало в середньовічній Європі. До чого тут В.Новгород? Давай згадаєм Рим, Візантій, Фіви з Афінами.
Про нації це вже після ВФР в Парижі. Весна народів 1848р.
1
3
