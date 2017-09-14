RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16052160531605416055
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 11:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Очередная минутка потужности.
Обратились к адвокату родственники.
Год человек был в сзч до недавнего времени, вломились в квартиру, отправили под купянск. Человек оттуда выходил на связь, содержание как в колонии. Дали м-ку, теплак. Недавно его похоронили.
С родственниками связались с части и сказали, что пока не компенсируют м-ку и теплак, документы из части для компенсации не дадут.
Сейчас адвокат будет этим заниматься.

У меня предложение к части. Почему бы вам самим не пойти на позицию и не забрать м-ку и теплак самим?

Все буде Україна і перемога. Потужність, братерство
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5758
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 11:39

  Бетон написав:Очередная минутка потужности.
Обратились к адвокату родственники.
Год человек был в сзч до недавнего времени, вломились в квартиру, отправили под купянск. Человек оттуда выходил на связь, содержание как в колонии. Дали м-ку, теплак. Недавно его похоронили.
С родственниками связались с части и сказали, что пока не компенсируют м-ку и теплак, документы из части для компенсации не дадут.
Сейчас адвокат будет этим заниматься.

У меня предложение к части. Почему бы вам самим не пойти на позицию и не забрать м-ку и теплак самим?

Все буде Україна і перемога. Потужність, братерство



Погано що вас не можуть (ПОКИ) притягнути до конституційного обовʼязку захищати Україну .
Думаю що вам недовго залишилось.
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5315
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 11:55

  холява написав:
  Бетон написав:Очередная минутка потужности.
Обратились к адвокату родственники.
Год человек был в сзч до недавнего времени, вломились в квартиру, отправили под купянск. Человек оттуда выходил на связь, содержание как в колонии. Дали м-ку, теплак. Недавно его похоронили.
С родственниками связались с части и сказали, что пока не компенсируют м-ку и теплак, документы из части для компенсации не дадут.
Сейчас адвокат будет этим заниматься.

У меня предложение к части. Почему бы вам самим не пойти на позицию и не забрать м-ку и теплак самим?

Все буде Україна і перемога. Потужність, братерство



Погано що вас не можуть (ПОКИ) притягнути до конституційного обовʼязку захищати Україну .
Думаю що вам недовго залишилось.

Обов'язки можуть виникнути тільки після виконання моїх прав. А їх немає.
І Обов'язків значить теж не буде


Конституційні права, які формально гарантовані, але фактично НЕ виконується в Україні

1. Право на безоплатну медичну допомогу

Стаття 49 Конституції України:

> «Медична допомога у державних і комунальних закладах охорони здоров’я надається безоплатно.»



Реальність:

Жодного разу ніхто не лікував безкоштовно: «добровільні внески», «купіть ліки самі», «анестезію — оплатіть».

Державна медицина де-факто стала платною, а формально продовжує називатися безкоштовною.

Укладати декларації з сімейними лікарями — це НЕ безкоштовна медицина, а просто нова форма обслуговування з тією ж корупцією та оплатою з кишені.


Це пряма невідповідність Конституції.


---

2. Право на землю

Стаття 14 Конституції України:

> «Земля є основним національним багатством, яке перебуває під особливою охороною держави.»



Також: кожен громадянин має право отримати земельну ділянку.

Реальність:

Де-факто отримати землю громадянину неможливо, якщо він не:

чиновник

суддя

прокурор

або «найшов правильних людей»


Черги по 10–25 років.

Схеми з «безкоштовною приватизацією» через підставних осіб і рейдерство.


Це право існує тільки на папері.


---

3. Право на справедливий суд

Стаття 55 Конституції України:

> «Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.»



Стаття 129:

> «Основні засади судочинства: законність, рівність усіх учасників, гласність, справедливість.»



Реальність:

Судовий збір за позов — плати.

Експертизи — плати.

Папірець у канцелярію — плати.

Без адвоката — шансів нуль.

Суддя дивиться не на Закон, а на гроші, телефонний дзвінок або інтерес «системи».


Суд в Україні — комерційна послуга.


---

4. Право на захист і безпеку

Стаття 3 Конституції України:

> «Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Найвищою соціальною цінністю є життя і безпека людини.»



Стаття 17:

> «Захист людини, її життя і безпеки — головний обов’язок держави.»



Реальність:

Поліція не приїжджає або приїжджає «щоб записати і поїхати».

Заяви не розслідуються.

Домашнє насильство — «скажіть, що помирилися».

Крадіжки, побиття, погрози — 0 реакції.


Фактично право на захист — відсутнє.


---

5. Право на свободу пересування

Стаття 33 Конституції України:

> «Кожному гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання.»



Реальність:

Воєнні блокпости.

Обмеження виїзду чоловіків за кордон.

Інколи навіть між областями можуть бути спецперевірки та фільтрація.


Право існує, але держава обмежує його під приводом воєнного стану.

Тут юридично є обґрунтування (Конституція дозволяє обмеження під час війни), але по факту це обмеження свободи пересування.


---

6. Право на достатній життєвий рівень

Стаття 48 Конституції України:

> «Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї.»



Реальність:

Мінімальна зарплата — прожити неможливо.

Комуналка жере половину доходу.

Ціни — європейські, доходи — африканські.


Держава НЕ гарантує ні достатнього рівня життя, ні соціальної безпеки.


---

7. Право на працю і гідні умови

Стаття 43 Конституції України:

> «Кожен має право на працю і гідні умови праці.»



Реальність:

Ринок праці — рабство.

Роботодавець не платить вчасно — карають робітника мовчанням.

Затримка зарплати — норма.

Гідні умови? Ні, не чули.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5758
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
  #<1 ... 16052160531605416055
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 164876
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 361325
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1054231
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10220)
05.12.2025 11:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.