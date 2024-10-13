Bolt написав:Немножко прикупил трехлетних под 18,5%.Доживу ли до погашения?! 🤔😎
Є стимул. В кінці кінців успадкуються. Мене більше приваблює купляти за КЛ на ближчу дату. Наприклад, зараз є у приваті на 18.03.26. Купляю, гашусь в грейсі. У лютому знову купляю вже з погашенням 13.05.26. В березні надходять виплати гашусь і т.д. КЛ допомагає суттєво збільшити %.
Купляючи сьогодні з КЛ в Приваті, погасити потрібно до 25/01/2026. Тобто має бути якийсь "костиль", який допоможе гаситись в грейсі
AlexTk написав:Але, здається, яе не крути, виходить, що продавати треба той, який раніше погашається.
Це не є очевидним. В залежності коли купувалися, по якій дохідності можуть бути варіанти як на користь 234215, так і на користь 235378
Так работают наши когнитивные искажения. Наш мозг хронически не терпит фиксировать потери/убытки, и обожает фиксировать прибыль (пополнение закромов). Если у вас есть две бумаги, и срочная потребность в реализации одной из них для пополнения налички, цена входа в каждую из бумаг не имеет ни малейшего значения, все что вам необходимо для выбора бумаги для продажи - оценка будущих доходов по каждой из них, а прошлое оставьте прошлому и/или пронализируйте свою прошлую ошибку. Для упрощения, пример с акциями (а не облигациями): Вы купили две разные акции по 20 дол каждая. Одна из них выросла в цене до 25, и обещает еще в два раза вырасти на протяжении года. Другая упала до 18, и переспективы ни о чем, скорей всего так и будут болтаттся 20 +/- 2 дол. Какие будете продавать? А если учитывать цену покупки и уже полученный доход по каждой из бумаг? ))
Погано, що в Райфі не можна облігацій купити адже в них стоденний грейс. Хоча в них в двадцятих числах кожного місяця буває акція що бещвідсотково зняти гроші з кредитки. Пи. Си. Я би може теж бавився в короткі облігації, щоб поміститись в грейс, але усвідомлення того, що до 25 го числа наступного місяця треба закрити кредитку, заставляє підняти дупу і думати, як заробити, а то вже давно би жиром заплив.
Ой+ написав:Власне і свої задіюю повним ходом. Але умовно схема 2 міс свої 2 КЛ можна рахувати, що на свої вже 26%. І можливість вийти час від чачу, а засадити на 3 роки, то якось треба більше сміливості.