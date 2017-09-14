Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:28

Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: К сожалению, в истории невозможно "повторить эксперимент" при других условиях. Так что маємо те, що маємо. К сожалению, в истории невозможно "повторить эксперимент" при других условиях. Так что маємо те, що маємо. Поки ми впевнено йдемо по граблях 1930-х. Поки ми впевнено йдемо по граблях 1930-х.

ИМХО ні. Треба було просто рубати економіку москалів під нуль. Навіть ціною "рік не поторгувати з Китаєм". і "нафта по 200$"

А замість цього видавали поступові санкції, які діють більше як вакцина.

В чём?Что здесь точно верно, это "ИМХО".Можно было отказаться от росс. нефти и газа?В принципе, да.Ну, подумаешь, Европа зимой замёрзла бы.Цена на нефть могла бы случиться и не по 200, а гораздо выше. Как-никак доля РФ в мировом экспорте нефти составляла примерно 11%. Одномоментное такое сильное сокращение поставок могло привести к непредсказуемым последствиям. Нефть заменить нечем, её потребление критично для мировой экономики.Можно было получить мировой кризис, последствия которого для мира были бы значительно хуже, чем от нашей войны.Но, в общем, это было бы просто не реально. Угроза замёрзнуть (даже не говорю о реальном замерзании) привела бы к крушению западных правительств, которые рискнули бы на это, и отмене таких решений.Давайте не будем рисовать фантастические сценарии.